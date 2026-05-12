Туристам из Казахстана грозят опасные инфекции: список стран и советы врачей

В преддверии сезона отпусков санитарные врачи предупреждают казахстанцев: зарубежные поездки могут обернуться заражением опасными инфекциями – от холеры до лихорадки Денге. Специалисты рассказали Zakon.kz, какие страны считаются неблагополучными и как защитить себя во время отдыха.

Мир под угрозой: что говорят международные данные

Ситуация с инфекционными заболеваниями в мире остается напряженной. По данным Всемирной организации здравоохранения, только за I квартал 2026 года в десятках стран зафиксированы крупные вспышки опасных инфекций.

Так, в 22 странах, неблагополучных по холере, зарегистрировано почти 70 тысяч случаев заболевания, из которых 850 закончились летальным исходом. Болезнь по-прежнему широко распространена в странах Африки и Азии и передается преимущественно через загрязненную воду и пищу.

Не менее тревожной остается ситуация с лихорадкой Денге. За первые месяцы 2026 года в мире зарегистрировано более 874 тысяч случаев заболевания и 603 смерти. Вирус активно циркулирует в тропических и субтропических регионах.

Отдельную обеспокоенность вызывает и хантавирус – редкое, но тяжелое заболевание, способное вызывать серьезные осложнения. В мае 2026 года вспышка инфекции была зафиксирована даже на круизном лайнере, где сообщалось о смертельных случаях.

Ситуация в Алматы: стабильность, но риски сохраняются

На этом фоне эпидемиологическая ситуация в Алматы остается стабильной. По данным санитарных служб, на сегодняшний день среди туристов и отдыхающих не зарегистрировано особо опасных и карантинных инфекций.

Фото: КСЭК МЗ РК

Тем не менее завозные случаи все же фиксируются. По данным ДСЭК, с начала 2026 года среди жителей города зарегистрированы случаи острых кишечных инфекций после поездок за границу – в частности, в Таиланд и Вьетнам.

"С начала года пятеро жителей Алматы подхватили острые кишечные инфекции на курортах Юго-Восточной Азии. Причиной стали экзотические фрукты, еда на фуд-кортах и заглатывание воды при купании", – отметила эпидемиолог Алмаш Ахметова.

Как отметила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова, чаще всего заражение связано с употреблением некачественной пищи, экзотических фруктов и случайным заглатыванием воды во время купания.

При этом в городе отмечается снижение заболеваемости: за первый квартал зарегистрировано 48 случаев острых кишечных инфекций – на 21,1% меньше, чем годом ранее.

Названы страны с повышенным риском заражения

Санитарные врачи подчеркивают: универсального списка "запрещенных" стран нет, однако существуют регионы, неблагополучные по конкретным инфекциям.

Так, страны Африки остаются наиболее опасными по желтой лихорадке, вирусу Эбола и малярии.

Индия считается неблагополучной по холере и кишечным инфекциям.

В странах Юго-Восточной Азии – Таиланде, Вьетнаме, Бангладеш – распространены трансмиссивные инфекции, такие как Денге и малярия, передающиеся через укусы комаров.

По словам специалистов, в популярных туристических направлениях всегда сохраняется риск заражения кишечными и вирусными инфекциями из-за большого потока путешественников.

Хантавирус: редкий, но опасный

Фото: pexels

Отдельное внимание врачи уделяют хантавирусной инфекции. Она передается человеку при контакте с грызунами, их выделениями или зараженной пылью.

Особую опасность представляет штамм Andes, распространенный в Южной Америке, который способен передаваться от человека к человеку.

При этом врачи подчеркивают, что на сегодняшний день вакцины и специфического лечения от хантавируса не существует. Пациентам оказывается только поддерживающая терапия – включая искусственную вентиляцию легких и диализ.

Главной мерой профилактики остается избегание контакта с грызунами и соблюдение санитарных норм.

Как не заразиться на отдыхе: советы врачей

Медики предупреждают – большинство инфекций можно предотвратить, соблюдая простые меры предосторожности.

Чтобы избежать кишечных инфекций и холеры:

пить только бутилированную или кипяченую воду;

не использовать лед неизвестного происхождения;

тщательно мыть руки;

есть только хорошо приготовленную пищу;

избегать уличной еды и сырых морепродуктов;

самостоятельно очищать фрукты;

не купаться в загрязненных водоемах.

Лихорадка Денге

Для защиты от лихорадки Денге врачи рекомендуют уделять особое внимание профилактике укусов комаров. Туристам советуют регулярно использовать репелленты, носить закрытую одежду светлых тонов, которая снижает риск укусов, а также выбирать места проживания с кондиционерами или москитными сетками.

"Особую осторожность следует проявлять вблизи стоячей воды. Именно такие места являются идеальной средой для размножения насекомых. При этом специалисты подчеркивают, что переносчики Денге активны преимущественно в дневное время, поэтому защита необходима не только ночью, но и в течение всего дня", – отметили представители Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

Дополнительно специалисты рекомендуют не контактировать с дикими животными, соблюдать гигиену и заранее изучать эпидемиологическую ситуацию в стране через специальные сервисы, например приложение Saqbol.

Как Казахстан защищается от завоза инфекций

Санитарные службы продолжают работу по предотвращению завоза опасных инфекций в страну.

В Алматы действует санитарно-карантинный контроль прибывающих пассажиров, включая термометрию и медицинский осмотр при подозрении на заболевание. Туристов информируют о рисках и мерах профилактики.

Кроме того, в летний период усиливается мониторинг объектов общественного питания, пляжей, аквапарков и открытых водоемов. Вода регулярно проходит лабораторные исследования – бактериологические, санитарно-химические и вирусологические.

Как отмечают специалисты, несмотря на рост туристической активности, ситуация в городе находится под контролем, однако полностью исключить риск завоза инфекций невозможно.

Врачи сходятся во мнении: главный риск для казахстанцев – не сами поездки, а пренебрежение элементарными правилами безопасности. В условиях глобальной мобильности даже редкие инфекции могут пересекать границы, поэтому внимательность и профилактика остаются ключевыми факторами безопасного отдыха.