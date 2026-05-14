Какие страны больше всего потребляют воды и на какой позиции Казахстан

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 14:42 Фото: freepik
Казахстанцы ежедневно в среднем потребляют гораздо меньше воды, чем в остальных странах Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Как всем известно, вода – это самый главный источник жизни. Она не только критически необходима для поддержания жизнеспособности человеческого организма, но и важна для обеспечения человека пищей. Ведь без воды у нас не будет ни мяса, ни фруктов, ни овощей. В общем, без нее наше существование просто невозможно.

Вместе с тем, несмотря на внушительное обилие влаги на нашей планете, запасы пресной воды сегодня можно считать ограниченными. А в условиях стремительного общемирового демографического роста и изменения климата это в недалеком будущем может стать максимально серьезной проблемой для большей части стран мира.

Сегодня многие регионы уже испытывают недостаток в водных ресурсах. Не обходит стороной этот феномен и Центральную Азию, где таяние ледников из-за глобального потепления сокращает приток бассейнов рек, которые веками являлись основными источниками пресной воды.

Дополнительно ситуацию усугубляет устаревшая оросительная система стран нашего региона, из-за которой отмечается утрата до 40% поступающей из рек воды, а также постоянный рост ее ежедневного потребления.

Где воды потребляют больше всего

Согласно данным онлайн-сервиса Worldometers, предоставляющего статистику по различным темам в режиме реального времени, больше всего в мире воду ежедневно потребляют граждане Туркменистана.

Там в среднем на одного человека в день приходится до 15 445 литров воды, а ежегодно при численности населения в 5 млн человек (согласно другим источникам, около 7,7 млн) потребляется до 27,95 млрд куб/м.

На втором месте в мире по ежедневному потреблению воды находится Чили (на одного человека в день приходится до 5 880 литров), а на третьем месте – Гайна (до 5 284 литра воды).

Тем не менее, если говорить по общему количеству потребляемой воды в ежегодном эквиваленте, то мировыми лидерами в этом направлении являются – Индия (761 млрд куб/м воды), Китай (598,1 млрд куб/м воды) и Соединенные Штаты Америки (444,3 млрд куб/м воды).

В десятку стран с наибольшим потреблением воды в год также входят: Индонезия (222,6 млрд куб/м), Пакистан (183,5 млрд куб/м), Иран (93,3 млрд куб/м), Мексика (86,58 млрд куб/м), Филиппины (85,14 млрд куб/м), Вьетнам (82,03 млрд куб/м) и Япония (81,45 млрд куб/м).

Сколько расходуют воды в Центральной Азии

Больше всего среди стран Центральной Азии после Туркменистана ежедневно потребляют воду в Узбекистане. Там, согласно статистике, на одного человека в день расходуется до 4 778 литров.

Далее, если распределять показатели стран ЦА по местам, идут Таджикистан, где ежедневно на душу населения приходится до 4 460 литров и Кыргызстандо 4 153 литра воды на человека в день.

Меньше всего на пространстве Центрально-Азиатского региона воду расходуют граждане Казахстана. Здесь ежедневное ее потребление одним человеком достигает отметки в 3 397 литров.

Стоит отметить, что в годовом эквиваленте ввиду разных показателей численности населения картина расхода воды странами Центральной Азии выглядит несколько иначе.

В этом случае первое место в регионе по потреблению воды занимает Узбекистан (54,56 млрд куб/м), второе – Туркменистан (27,9 млрд куб/м), а третье – Казахстан (22,77 млрд куб/м). Более низкими показателями в этом сегменте отмечаются Таджикистан (11,49 млрд куб/м) и Кыргызстан (примерно 8 млрд куб/м).

Где расходуют воду меньше всех

Согласно статистическим данным, в число стран, где отмечается самый низкий в мире ежедневный расход воды на душу населения, входят – Демократическая Республика Конго (32 литра), Республика Конго (38 литров), Центральноафриканская Республика (46 литров), Бенин (48 литров) и Мальдивы (48 литров).

Если рассматривать вариант с ежегодным потреблением, то меньше всех воду расходуют в Монако (5 млн куб/м), на Мальдивах (5,9 млн куб/м), Сент-Винсент и Гренадинах (8 млн куб/м), Коморах (10 млн куб/м) и в Антигуа и Барбуда (11,5 млн куб/м).

Олег Калиниченко
