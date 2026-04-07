Статьи

Пособия, пенсии и субсидии: в каких странах Центральной Азии самые большие соцвыплаты

Данные, собранные из открытых источников, показывают, что уровень социальной поддержки в Казахстане на порядок выше, чем во всех остальных странах Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

В последнее время все государства Центрально-Азиатского региона активно уделяют серьезное внимание социальной поддержке своего населения, на фоне чего наблюдается рост прожиточного минимума, производится ежегодная индексация пенсий и пособий нуждающимся, а также увеличиваются выплаты, связанные с рождением детей.

Социальный пакет Казахстана

Сегодня республика системно инвестирует значительные средства в социальную сферу, обеспечивая гражданам защиту на разных этапах жизни.

Ключевые направления социальной поддержки включают: пенсионное обеспечение, выплаты в связи с рождением детей, поддержка лиц с инвалидностью, помощь семьям, потерявшим кормильца, а также пособия по безработице.

При этом размеры соцвыплат по вышеуказанным направлениям значительно превышают показатели среди стран ЦА:

  • средний размер пенсии – 157 843 тенге;
  • пособие по беременности и родам – от 164 350 до 1 158 107 тенге;
  • минимальная заработная плата – 85 000 тенге;
  • средняя заработная плата – 473 158 тенге.

Помимо прямых выплат, в Казахстане реализуются масштабные меры косвенной социальной поддержки. В частности, государство субсидирует пассажирские перевозки, что позволяет удерживать доступные тарифы для населения.

Так, в 2026 году предусмотрено 62,34 млрд тенге на субсидирование социально значимых маршрутов в Астане и 107,6 млрд тенге, включая метро и общественный транспорт, – в Алматы.

Дополнительно местные исполнительные органы обеспечивают компенсации в связи с ростом коммунальных тарифов и реализацию иных социальных программ на региональном уровне.

Узбекистан и Кыргызстан

Второе и третье места среди стран Центральной Азии по объему и разнообразию мер социальной поддержки занимают Кыргызстан и Узбекистан.

На этом фоне Узбекистан имеет следующие показатели:

  • средний размер пенсии – 61 303 тенге;
  • пособие по беременности и родам – 34 519 тенге;
  • минимальная заработная плата – 49 314 тенге;
  • средняя заработная плата – 247 540 тенге.

Кыргызстан, в свою очередь, активно старается улучшать качество социальной поддержки своего населения, что позволило ему максимально приблизиться к показателям Узбекистана, а где-то и вовсе обогнать:

  • средний размер пенсии – 60 705 тенге;
  • пособие по беременности и родам – 43 214 тенге;
  • минимальная заработная плата – 17 718 тенге;
  • средняя заработная плата – 247 387 тенге.

Ситуация в Таджикистане

Таджикистан в настоящее время является фактическим аутсайдером по размерам социальных выплат и поддержки населения. Показатели базовой соцподдержки населения в стране по состоянию на сегодняшний день составляют:

  • средний размер пенсии – 22 886 тенге;
  • пособие по беременности и родам – от 7 610 до 11 415 тенге;
  • минимальная заработная плата – 63 415 тенге;
  • средняя заработная плата – 131 708 тенге.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что пальму первенства в этом секторе уверенно удерживает Казахстан, который в свою очередь лидирует не только по объему, но и по различным направлениям мер социальной поддержки для населения.

Олег Калиниченко
