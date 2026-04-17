Названы самые перспективные для глобального сотрудничества страны: на какой позиции Казахстан

Казахстан по итогам 2025 года считается наиболее перспективной для глобальной интеграции страной в Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

По данным проводимого специалистами Швейцарского экономического института (KOF) ежегодного исследования, Казахстан по итогам 2025 года упрочил свои показатели комбинированного индекса уровня глобализации и занял 78-е место в общемировом рейтинге, что в итоге позволило ему обойти в этом сегменте все страны Центральной Азии.

Как рассчитывают и что за индекс

Индекс уровня глобализации стран мира является комбинированным показателем того, насколько то или иное государство интегрировано в общемировые процессы и экономику.

В общем, если говорить простым языком, этот индекс наглядно демонстрирует, открыто ли государство для мира, придерживается ли основных принципов международного права, а также стремится ли к налаживанию тесных торговых отношений за пределами своего региона.

Всего в рейтинге отмечаются показатели 195 стран мира. Оценка осуществляется по 24-м критериям, объединенным в три основные группы:

экономическая глобализация (объемы торговли, иностранные инвестиции, уровень деловой активности, тарифная политика, ограничения и налоги на международную торговлю и т.д.) ;

; социальная глобализация (культурная интеграция, условия для постоянного проживания иностранцев, уровень доступа в интернет, условия для денежных переводов, условия для обучения иностранных студентов, доступ к зарубежным СМИ, развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и т.д.) ;

; политическая глобализация (постоянное членство в международных организациях, участие в международных миссиях, легализация многосторонних торговых соглашений, количество посольств и дипломатических представительств и т.д.).

Данные для проведения исследования в этой области предоставляются Международным валютным фондом, Всемирным Банком, Международным телекоммуникационным союзом и ООН.

Что дает высокий уровень глобализации

Высокий уровень глобализации в первую очередь дает тому или иному государству гораздо больше экономических и политических возможностей. То есть, чем выше уровень интеграции, тем больше развитых и развивающихся стран мира хотят с тобой выстраивать не просто дипломатические, а уже более деловые и партнерские взаимоотношения.

Таким странам, как правило, без лишних опасений дают доступ к новым технологиям, не препятствует развитию их туризма, способствуют экспорту на международную арену их ценностей и культуры и самое главное не боятся вкладывать в них инвестиции.

Кроме того, обладая высоким уровнем интеграции в глобальные процессы, страна получает возможность не только присутствовать в международной повестке, но и напрямую в ней участвовать, что в нынешней сложной геополитической обстановке является стратегически важным аспектом для любого государства мира.

Оценка Казахстана

Как уже отмечалось выше, по итогам 2025 года, согласно версии специалистов Швейцарского экономического института (KOF), Казахстан вышел на 78-е место с итоговым индексом в 64,17 балла, что позволило ему остаться на позиции безоговорочного лидера по этому показателю среди стран Центральной Азии.

Следом за Казахстаном в данном рейтинге расположились Кыргызстан (93-е место с индексом в 60,79 балла), Узбекистан (125-е место с индексом в 52,27 балла), Таджикистан (129-е место с индексом в 51,55 балла) и Туркменистан (184-е место с индексом в 41,64 балла).

Кроме того, в этом сегменте Казахстан сумел оказаться успешнее Турции (80-е место с индексом в 63,82 балла), Бразилии (81-е место с индексом в 63,53 балла), Китая (82-е место с индексом в 63,52 балла) и Индии (94-е место с индексом в 60,08 балла).

Мировые лидеры и аутсайдеры

Мировым лидером в процессе глобальной интеграции, по мнению составителей этого рейтинга, являются Нидерланды. Их итоговый индекс по итогам 2025 года составил 88,90 балла.

На втором месте по уровню глобализации с индексом в 88,69 балла оказалась Швейцария, а на третьем – Бельгия. Ее показатель в этом случае зафиксирован на отметке в 88,55 балла.

В десятку лучших стран оцениваемого сегмента также вошли Великобритания (с индексом в 87,45 балла), Швеция (с индексом в 86,87 балла), Австрия (с индексом в 86,78 балла), Германия (с индексом в 86,40 балла), Дания (с индексом в 85,34 балла), Франция (с индексом в 85,23 балла) и Финляндия (с индексом в 85,16 балла).

Худшими показателями в 2025 году в этом направлении отметились Центральноафриканская Республика (с индексом в 36,61 балла), Эритрея (с индексом в 33,87 балла) и Сомали (с индексом в 31,27 балла).

