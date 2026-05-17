Глобальная интеграция и как встраивается в нее Казахстан

Казахстан сегодня называют самым интегрированным в глобальные процессы из всех стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

К стремительной глобальной интеграции в настоящее время каждое государство относится по-разному. Скептики утверждают, что она приводит к зависимости и во многих случаях губительна. Сторонники же, наоборот, считают ее основным залогом успеха в развитии любой страны.

Тем не менее, несмотря на различные позиции, и скептики, и сторонники сходятся во мнении, согласно которому ни одно государство мира сегодня не может оставаться полностью закрытым и, соответственно, вынуждено выстраивать отношения как с соседями по региону, так и с мировыми лидерами.

Даже высокотехнологичный и экономически развитый Китай, внутренний потребительский рынок которого будет обеспечивать жизнеспособность его экономики очень долгое время, сегодня фактически не может обойтись без внешних партнеров и зарубежных рынков сбыта для своей продукции.

В этих условиях интеграция в общемировые и глобальные процессы при всех ее плюсах и минусах выглядит практически как необходимость. Она упрощает доступ к наиболее крупным рынкам и новым технологиям, дает возможность торговать без лишних ограничений, а также предоставляет право присоединяться к глобальным транспортно-логистическим системам. А все это сегодня крайне важно для развития любого государства.

Уровень интегрированности Казахстана в глобальные процессы экспертами оценивается как умеренный, поскольку наша страна в этом плане старается вести себя максимально последовательно, взвешенно и прагматично. Тем не менее, даже несмотря на свой прагматизм, Казахстану это не мешает быть лидером среди стран ЦА по этому показателю.

Кто и каким образом определяет

Степень интегрированности того или иного государства определяется с помощью сводного индекса уровня глобализации, или “Globalization Index”. Его расчетами занимается исследовательская группа Швейцарского экономического института (KOF Konjunkturforschungsstelle).

Страны в этом случае оцениваются по 24-м отдельным показателям, объединенным в три основные категории – экономическая глобализация (объем международной торговли, степень деловой активности, тарифы, ограничения и налоги), социальная глобализация (культурная интеграция, количество постоянно проживающих иностранцев, объем телефонного и интернет трафика, объем зарубежных денежных переводов) и политическая глобализация (участие в международных организациях и миссиях, количество посольств и дипломатических представительств, ратификация международных договоров и соглашений).

Получаемые результаты агрегируются в цифровое значение с последующим выведением среднего числа в диапазоне от 0 до 100, где 100 – наивысший балл. После полученные показатели стран ранжируются в порядке убывания, от большего к меньшему. Всего в этот рейтинг включены данные 195 стран мира.

Кто наиболее интегрирован в глобальные процессы

Самыми интегрированными в глобальные процессы государством в мире, по версии специалистов Швейцарского экономического института, считают Нидерланды. Их показатели индекса уровня глобализации по итогам 2025 года находились на отметке в 88,90 балла.

На втором месте по степени вовлеченности в мировую торговлю и политику с конечным индексом в 88,69 балла находится Швейцария, а на третьем – Бельгия. Ее итоговый индекс достиг отметки в 88,55 балла.

В десятку лучших стран мира по этому показателю также вошли Великобритания (с итоговым индексом в 87,45 балла), Швеция (с итоговым индексом в 86,87 балла), Австрия (с итоговым индексом в 86,78 балла), Германия (с итоговым индексом в 86,40 балла), Дания (с итоговым индексом в 85,34 балла), Франция (с итоговым индексом в 85,23 балла) и Финляндия (с итоговым индексом в 85,16 балла).

Оценка Казахстана, стран ЦА и СНГ

Больше всех внимание глобальной интеграции на пространстве СНГ уделяет Армения. Она в общемировом рейтинге по этому показателю занимает 61-е место с итоговым индексом в 68,24 балла.

Следом за ней в рейтинге расположились: Беларусь (70-е место с конечным индексом в 65,85 балла), Россия (71-е место с конечным индексом в 65,70 балла) и Азербайджан (74-е место с конечным индексом в 64,77 балла).

Пятую строчку среди стран СНГ и 78-е место в мире по степени глобальной интеграции занимает Казахстан. Его конечный индекс составил 64,17 балла, который, к слову, выше, чем в Турции (63,82 балла), Бразилии (63,53 балла), Китае (63,52 балла) и Индии (60,08 балла).

Более низкими показателями в этом направлении по итогам 2025 года отметились Кыргызстан (93-е место с конечным индексом в 60,79 балла), Узбекистан (125-е место с конечным индексом в 52,27 балла), Таджикистан (129-е место с конечным индексом в 51,55 балла) и Туркменистан (184-е место с конечным индексом в 41,64 балла).

Аутсайдеры глобальной интеграции

Самым слабоинтегрированным в мировые процессы государством, по версии авторов данного исследования, является Сомали. Его степень интегрированности оценили в 31,27 балла.

Чуть лучшими показателями, чем у Сомали, сегодня отмечаются Эритрея (с итоговым индексом в 31,27 балла), Центральноафриканская Республика (с итоговым индексом в 36,61 балла), Афганистан (с итоговым индексом в 37,69 балла), Гаити (с итоговым индексом в 39,55 балла), Коморские острова (с итоговым индексом в 40,56 балла) и Палестина (с итоговым индексом в 40,77 балла).