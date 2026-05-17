Мир

Южная Азия закипает: аномальную жару до +46 фиксируют в Индии и Пакистане

жара, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 12:27 Фото: magnific
Карачи сталкивается с новой реальностью экстремальной жары: температура в Южной Азии выходит за пределы сезонных норм, а эксперты связывают это с климатическим кризисом, сообщает Zakon.kz.

В Пакистане и Индии продолжительная жара уже затрагивает миллионы людей. В южном Пакистане в апреле и мае температура регулярно превышала +44+46°C. В провинции Синд жители были вынуждены ограничивать передвижение в дневные часы, а сильнее всего пострадали работники, занятые на открытом воздухе, транспортники и фермеры.

В Индии в последние недели фиксируют аналогичную ситуацию. В штатах Раджастан, Гуджарат, Махараштра, а также в ряде регионов северной и центральной части страны температура местами превышала +45°C. Власти выпускают предупреждения о жаре: экстремальные показатели перегружают энергосистемы и нарушают повседневную жизнь, пишет The Guardian.

Особо тяжелая ситуация сохраняется в Карачи. Город, который обычно смягчают морские бризы Аравийского моря, в мае неоднократно фиксировал температуру выше +40°C. По данным Пакистанского метеорологического департамента, недавно максимальный показатель достиг +44,1°C – самого высокого уровня с 31 мая 2018 года, когда было зафиксировано +46°C. Метеорологи предупреждают о вероятности еще более жарких периодов.

В прибрежных районах последствия усиливаются из-за перебоев с электричеством и нехватки воды. В районе Ибрагим Хайдери, одном из крупнейших рыбацких поселений города, жители сообщают о росте нагрузки и ухудшении условий жизни.

Климатологи отмечают, что речь идет не о разовых аномалиях, а о долгосрочной тенденции, связанной с изменением климата и урбанизацией. По оценке группы World Weather Attribution, антропогенное изменение климата примерно втрое увеличило вероятность подобных волн жары, а в доиндустриальный период такие температуры были бы примерно на 1°C ниже.

Эксперты также указывают на рост ночных температур и повышенную влажность в Карачи, из-за чего жара ощущается сильнее и влияет на сон и здоровье. С 2024 года, по словам климатических специалистов, интенсивность волн жары заметно выросла, а город испытывает нехватку инфраструктуры охлаждения и зеленых зон.

По данным метеорологических служб, средняя температура в регионе выросла примерно на 1,4°C, а в Синде – около 1,7°C за последние десятилетия. Зимы становятся короче, а летний период – длиннее и более экстремальным.

Специалисты призывают к срочным мерам: созданию общественных охлаждающих центров, расширению доступа к питьевой воде, усилению медицинской готовности и масштабному озеленению городов.

Для многих жителей Карачи экстремальная жара уже перестала быть предупреждением о будущем – она стала частью повседневной реальности.

Ранее сильный шторм, обрушившийся на индийский штат Уттар-Прадеш, привел к трагическим последствиям и необычному инциденту в округе Барейли.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
