Статьи

Ананас, маракуйя и киви: экзотический огород появился в одной из школ Шымкента

Шымкент, теплица, школа, дети, тропические растения, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 14:24
Ананас, маракуйя и киви растут в одной из теплиц Шымкента. Ученики школы №89 решили провести необычный эксперимент и среди 20 видов сельскохозяйственных культур вырастить еще и экзотические фрукты, сообщает Zakon.kz.

К делу учащиеся подошли со всей ответственностью: завели специальные блокноты наблюдений, по часам поливают растения, удобряют и рыхлят почву, а также строго соблюдают температурный режим. Как известно, в тропиках не только очень жарко, но и влажно.

"Наша теплица – современное пространство, где ученики могут не только изучать биологию и экологию, но и на практике ухаживать за растениями, проводить исследования и наблюдения. Размер теплицы небольшой, но она очень уютная и хорошо оборудованная. Используется как учебная лаборатория для практическихк занятий. Состоит из трех отделов: умеренный пояс, субтропический пояс и тропический пояс. Здесь у нас растут разные растения, но акцент мы делаем именно на экзотических культурах, потому что они вызывают большой интерес у учащихся", – говорит Асия Наримбетова.
По словам заместителя директора школы №89 Асии Наримбетовой, после уроков ученики не спешат расходиться по домам. Многие сразу отправляются в стеклянную теплицу, чтобы проверить, как чувствует себя экзотический огород. Теплица стала настоящей гордостью учебного заведения, местом, куда с удовольствием заглядывают за новыми знаниями и яркими впечатлениями.

"Среди экзотических фруктов у нас растут лимон, мандарин, апельсин, гранат, инжир и банан. Некоторые семена и саженцы были приобретены в специальных питомниках, а часть растений выращивали из косточек и семян, которые привозили учителя и ученики. Нам уже удалось вырастить и попробовать лимоны и мандарины. Необходимая температура поддерживается с помощью отопления, специального освещения и регулярного ухода. Зимой теплица утепляется, а летом проветривается, чтобы растения чувствовали себя комфортно. А вот самым капризным фруктом, на мой взгляд, является банан, потому что ему постоянно нужны высокая влажность, тепло и особый уход", – поделилась заместитель директора.
Экзотику выращивают в специальных вазонах. На первый взгляд, уход за этими растениями кажется простым, – рассказывает ученица седьмого класса Нурай Махамбетжан. Однако на деле все требует особого подхода, знаний и терпения. К примеру, маракуйя сначала росла дома в обычном цветочном горшке. Позже растение перенесли в школьную теплицу, где в подходящих условиях оно быстро окрепло, вытянулось на несколько сантиметров и вскоре получило уже более просторный "новый дом".

"Мне очень нравится ухаживать и работать в теплице, можно наблюдать, как растут растения, и учиться заботиться о природе. В этом году нам удалось вырастить маракуйю. В будущем мы планируем выращивать манго, авокадо и папайю".Ученица седьмого класса школы №89 Нурай Махамбетжан

Такие наглядные проекты, где можно все потрогать и увидеть своими глазами, положительно влияют не только на интерес школьников к учебе, но и на их успеваемость, считает учительница биологии Жансулу Ерубаева. Дети стали активнее задавать вопросы на уроках, а тема экологии вызвала большой интерес.

"Ученики не только читают теорию, но и работают с растениями своими руками, они лучше понимают материал, становятся более заинтересованными и ответственными. Такие занятия развивают исследовательские навыки, наблюдательность и любовь к природе. В нашей школе проводятся экологические проекты, практические занятия, акции по озеленению и уходу за растениями. Теплица и лаборатория естественных наук помогают ученикам понимать важность сохранения окружающей среды и формируют экологическую культуру с раннего возраста", – говорит преподавательница.
Ошибок здесь не боятся, а наоборот, воспринимают их как необходимый этап обучения. Если опыт не удался, это лишь повод для анализа и новых попыток. Для части школьников теплица уже стала первым шагом к будущей профессии в сфере агрономии, биотехнологий и науки.

