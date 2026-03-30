Общество

Новые занятия появились в школах и колледжах Казахстана

школьники, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 11:21 Фото: Telegram/oqu_agartu (сгенерировано с помощью ИИ)
В школах и колледжах Казахстана начались уроки правовой культуры, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 марта 2026 года заявили в пресс-службе Министерства просвещения (МП) РК:

"С сегодняшнего дня порядка в 1000 школах и колледжах во всех регионах страны стартовали уроки правовой культуры в рамках проекта "Закон и порядок". Решение о масштабировании принято по итогам пилотной апробации в Талгарском районе Алматинской области, где зафиксировано снижение буллинга и правонарушений среди обучающихся".

По данным ведомства, наибольший охват обеспечен:

  • в Шымкенте – около 100 организаций образования,
  • в Карагандинской области – более 190,
  • в Павлодарской области – порядка 110.

К работе с обучающимися привлечены свыше 600 наставников с опытом службы в правоохранительных органах. Занятия проводятся не реже одного раза в две недели.

Как напомнили в Минпросвещения, пилотный этап проекта охватил более 9 тыс. обучающихся в 10 школах и 3 колледжах Талгарского района.

"По результатам мониторинга зафиксировано: снижение случаев буллинга и кибербуллинга на 18%, рост доли обучающихся с низким уровнем поведенческих рисков на 31,9%, а также сокращение на 30% числа подростков, требующих дополнительного внимания".Пресс-служба МП РК

Инициатива направлена на формирование правовой культуры и профилактику правонарушений среди обучающихся.

В ведомстве отметили, что в рамках концепции "Дети Казахстана" проект "Закон и порядок" будет масштабирован по всей республике с внедрением единых подходов к профилактике правонарушений и предупреждению насилия среди детей. Реализация проекта позволит сформировать у обучающихся устойчивые навыки законопослушного поведения и ответственности.

Правовая культура в Казахстане: почему надо знать свои права

7 августа 2025 года стало известно, что у школьников Алматинской области появятся новые занятия – по правовой культуре.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
