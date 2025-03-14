Дубайский шоколад, "корейский" виноград и теперь тайские ананасы: казахстанцы поддались очередному тренду

Не успели казахстанцы отойти от нашумевшего тренда по дубайскому шоколаду и "корейскому" винограду, как их снова захватило модное веяние, на этот раз – тайские мини-ананасы. Что необычного в экзотическом фрукте и почему врачи призывают употреблять его с осторожностью, узнал Zakon.kz.

Маркетинговые уловки

Осенью 2024 года казахстанцев захлестнула мода на дубайский шоколад. В социальных сетях блогеры устраивали дегустацию этой сладости от различных производителей, дети в школах хвастались друг другу, что "уже пробовали шоколад из Дубая", хозяйки торжественно подавали эти шоколадные плитки с фисташковой начинкой гостям. Мол, можем себе позволить, хоть и дорого. Но многие замечали, что цена этого "произведения кондитерского искусства" не совсем адекватна его составу, ее активно раздула реклама, которая завирусилась в соцсетях.

На пике популярности дубайский шоколад обвалил "корейский виноград" сорта "Shine Muscat", и снова блогеры активно хрустели крупными зелеными шариками в прямых эфирах и хвалили, как "чудо селекционной мысли". Обыватели восхищались: и правда чудо – виноградины без единой косточки, да еще сладкие, как мед.

Но и этот гигантский виноград в рекламной нише нынче потеснил новомодный фрукт – мини-ананас "Пуле" родом из тайской провинции Чианграй. Соцсети переполнены постами о его прекрасных вкусовых качествах и пользе для человеческого организма. Блогеры, далекие от медицины, почему-то утверждают, что мини-ананасы можно давать даже маленьким детям, а за кадром остается вопрос о том, что в бюджет среднестатистической казахстанской семьи этот фрукт стоимостью от 3500 тенге и выше за килограмм просто не входит. Ну, разве что в праздник себя побаловать, да и то только попробовать.

Дегустация на камеру

В Казахстане популярность эти фрукты набирают также благодаря видеообзорам пользователей соцсетей.

Кроме вкуса, интернет-пользователи хвалят мини-ананас за то, что он готов к употреблению сразу после разморозки. Фрукты уже очищены от грубой кожуры и глазков с помощью красивой рельефной обработки.

Вооружен микробами и опасен для здоровья

"Главный минус в том, что фрукт продается уже очищенным. Это значит, что в мякоть легко может проникнуть инфекция. Она может стать причиной не только серьезной болезни, но и хронической аллергии. Неизвестно, в каких условиях фрукт упаковывался и были ли соблюдены все санитарные условия при транспортировке". Врач-аллерголог Ботагоз Жаханова

Как рассказали корреспонденту Zakon.kz продавцы заморского фрукта, мини-ананасы они перекладывают в обычные пакеты. Из одного мешка собирают два и продают по завышенной цене.

Фото: Zakon.kz.

Цены в Алматы

Еще несколько месяцев назад эти ананасы можно было приобрести только через интернет. Цена за шесть плодов вместе с доставкой доходила до 30 000 тыс. тенге. К январю 2025 года фрукт появился на прилавках магазинов Алматы и его цена упала до 10 000, а сейчас пакет "Пуле" продают по 2500 тенге. Есть места, где можно сторговаться и приобрести их за 2000-2300 тенге.

Фото: Zakon.kz

На базарах Алматы можно найти ананасы и в фирменных упаковках, но заметно, что эти пакеты уже вскрыты, а "Пуле" явно хранились не по правилам. Наверное, из-за этого содержимое упаковки больше похоже на водянистое бесформенное месиво. Но продавцы уверяют, что и такой товар разбирают, как "горячие пирожки". Всем хочется попробовать диковинный фрукт и быть в тренде. Вот только стоит ли?

"Если только для того, чтобы завтра рассказывать соседям, что купили модный фрукт, – говорит менеджер по туризму Лашын Рысмендиева. – Это обычный ананас, просто меньше размером, чищеный, сладкий. Но любой спелый ананас и должен быть сладким. Для тех, кто редко путешествует, расскажем, что в самом Таиланде фрукты в супермаркетах и продают такими – очищенными и нарезанными, удобными к употреблению. А на тайских рынках ананасы, пусть даже и мини, целые и спелые, стоят в разы ниже, чем у нас в стране".

Фото: Zakon.kz

"В теплых странах ананасы растут, как у нас капуста – полями. И технология их возделывания, говорят, простая и недорогая. Я видел плантацию ананасов. Это огромная территория, засаженная невысокими колючими кустами. По-моему, их даже не поливают, настолько они выносливые". Гастропутешественник из Алматы Кирилл Николаев

Путешественник заметил, что в странах, где ананасы произрастают, они используются почти во всех блюдах.

"Это недорогой продукт, добавляющий кислинку и аромат в различные салаты, вторые блюда и соусы. Соусы из ананасов в самом Таиланде – это уваренные и протертые фрукты с добавлением специй, и их может позволить себе каждый. Сами тайцы могут у себя на рынке купить спелый, свежий и ароматный ананас и не пойдут за его очищенным "полуфабрикатом" в супермаркет". Кирилл Николаев

Фото: Zakon.kz

Врач общего профиля Валерий Шацкий отметил, что неместные фрукты и овощи лучше даже любому взрослому употреблять очень умеренно – из-за возможных аллергических реакций или непереносимости, которая может принести проблемы с кишечником. Та же питахайя, или драконий фрукт, зачастую так и "отзывается" в человеке. Лучше казахстанских фруктов для здоровья казахстанцев ничего нет, подчеркнул он.

Новый тренд

А на пороге рекламной революции уже новый тренд – "Дубайский" торт. Его практически одновременно начали производить крупные кондитерские, причем по разным рецептам: это может быть и торт на основе дубайского шоколада, и фисташковый торт из шоколадных коржей, и шоколадный торт-мороженое с орехами. Единственное, что объединяет эти кондитерские изделия, – высокая цена на них.

"Недавно увидела в соцсети объявление одного из кондитерских магазинов о новинке – это дубайский торт весом 1100 граммов, – рассказывает жительница Талдыкоргана Нина Досжанова. – Попросила мужа купить нам с дочкой новинку, тот глянул на цену в 15 700 тенге за один маленький тортик, и пригрозил нас оставить без карманных денег, если мы будем "западать" на рекламные фишки. Ну, не может килограммовый торт стоить таких денег!".

Однако именно столько, и даже дороже, эти торты стоят везде. Ведь мода на них только начинается. Вот только стоит ли вестись на маркетинговые уловки или лучше жить по своему плану? Выбор за каждым из нас.

Если вы пропустили массовую "истерию" по поводу дубайского шоколада, то ранее мы рассказывали, как можно его приготовить в домашних условиях. Простой рецепт находится по этой ссылке. В завершение – любой тренд притягивает любителей легкой наживы. В октябре 2024 года в Астане продавали несуществующий дубайский шоколад, а потом казахстанцы начали жаловаться на попытки всучить им обычный виноград по цене "Шайн муската".

Вместо непонятных заморских фруктов, навязанных агрессивной рекламой, Zakon.kz предлагает обратить внимание на национальные казахские блюда.