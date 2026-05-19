Статьи

От бессонницы до инфаркта: какие болезни подстерегают молодежь и почему

Какие болезни подстерегают молодежь и почему, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 17:43
Поколение зумеров сталкивается с новыми рисками для здоровья, заявили врачи. Болезни могут проявиться уже к 30 годам. Под ударом зрение, осанка, нервная система и не только, предупреждают эксперты. Оставаться здоровым можно, если соблюдать простые правила. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Болезни молодых и причины их возникновения

Постоянная вовлеченность в цифровую коммуникацию чревата серьезными последствиями. В зоне риска зумеры и поколение Альфа, потому что они с раннего детства пользуются гаджетами. В первую очередь напрягается зрение. У большинства молодых пациентов диагностируют сухость глаз.
При чтении с экрана человек моргает вдвое реже нормы: в среднем 10 раз в минуту вместо 20. Это вызывает быстрое испарение слезной пленки, ощущение песка, рези и жжение, известные как синдром зрительной усталости, поясняют специалисты.

У некоторых представителей молодежи врачи выявляют даже катаракту. Снизить нагрузку на глаза позволяет режим защиты зрения. Он доступен в настройках и на компьютерах, и на мобильных устройствах. Медики также рекомендуют уменьшать яркость дисплеев в темное время суток.

Молодые люди сидят с гаджетами целый день: учеба, работа, виртуальное общение, практически вся жизнь в Сети. Напрягается не только зрение. Позвоночник, поясница и шея тоже страдают.

"Мышцы кора, природный корсет для позвоночника, атрофируются от многочасового сидения, в то время как шея и поясница подвергаются неестественной нагрузке из-за неправильной позы за компьютером и постоянного наклона головы к смартфону".Главный научный сотрудник Научно-технологического парка Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Тимур Салиев

Как влияют на организм стресс и недосып

Бесконечный поток сообщений, необходимость быть на связи и перед экраном приводят к нарушению сна, хронической усталости и повышенному уровню стресса.

"Скрытый стресс стал фоном цифровой эпохи. Гормон кортизол, вырабатываемый в ответ на информационную перегрузку, дедлайны и социальное давление, действует как медленный яд: он разрушает волосяные фолликулы, ускоряет старение кожи, подавляет иммунитет и запускает в организме процессы системного воспаления – основу для развития большинства хронических болезней", – считает ученый.

К стрессу добавляется нарушение естественных биоритмов. Недостаток и плохое качество сна из-за света экранов сбивают выработку мелатонина – мощного антиоксиданта и регулятора гормональной системы, отвечающего за восстановление тканей. Как следствие, повышается риск онкологических заболеваний.

Образ жизни зумеров

Зумеров есть за что похвалить: они ведут более здоровый образ жизни, чем другие поколения. Стараются придерживаться правильного графика, следят за питанием и осознанно занимаются спортом. Однако чрезмерные упражнения наносят вред организму. Интенсивные тренировки способны менять работу сердечной мышцы так, что уже к 30 может настигнуть инфаркт миокарда, говорят врачи.

Вред от энергетиков и экстремальных диет

Многие зумеры пьют энергетические напитки, которыми создают дополнительную нагрузку на сердце. Ежедневное употребление энергетиков провоцирует скачки артериального давления и вызывает бессонницу.

Осторожными надо быть и с экстремальными диетами. Голодание, сыроедение не обеспечивают насыщения, в результате у человека происходит упадок сил и снижается мозговая активность.

Молодые люди часто обращаются к врачам с головной болью. Если она становится регулярной – это является поводом для срочного обследования.

Беречь здоровье смолоду: меры профилактики

Специалисты уверены, что значительную часть проблем можно предотвратить, если следовать базовым рекомендациям. Эксперты советуют начинать с постели. Спать надо не меньше шести часов и не больше девяти, чтобы не чувствовать себя "вялым". Наиболее эффективен сон с 23 до 2 часов ночи – в этот период организм лучше восстанавливается. Не менее важную роль играет правильное питание.

"Нежелательно переедать и не стоит ужинать меньше чем за три часа до сна. Блюда лучше недосаливать, чем пересаливать. 2-3 раза в неделю на столе должна быть рыба, она содержит полиненасыщенные кислоты Омега-3, которые защищают сосуды от атеросклероза. Каждый день ешьте по 400-500 граммов овощей, фруктов и зелени. Эти продукты богаты клетчаткой и снижают риск развития онкологических заболеваний. Выбирайте нежирные сорта мяса: курицу и индейку. Вносите разнообразие в свой рацион бобовыми, орехами, грибами. Они являются источниками белка, витаминов и минералов. Если не страдаете почечной или сердечной недостаточностью, то нужно выпивать хотя бы полтора литра чистой воды в сутки", – поделилась рекомендациями терапевт-диетолог Екатерина Дудинкова.
Важная составляющая здоровья – движение. Легкая зарядка, плавание, занятия танцами или скандинавской ходьбой вдвое улучшают тонус.

"Движение должно быть интегрировано в жизнь как ежедневная физиологическая необходимость, а не как эпизодический спорт ради галочки. Подъем по лестнице, спортивная ходьба по прямой, короткие разминки в течение дня поддерживают кровоток и метаболизм. Силовые тренировки 2-3 раза в неделю важны для создания сильного мышечного корсета, защищающего позвоночник, и для поддержания плотности костей", – отметил Тимур Салиев.

Сколько раз в неделю нужно тренироваться, чтобы достичь результата

А если еще отказаться от курения и алкоголя, то шансы дожить до пенсии здоровым существенно возрастут, утверждают медики.

Для профилактики необходимо проходить диспансеризацию, делать флюорографию, ЭКГ и сдавать анализы крови. Такие меры позволяют защититься от развития заболеваний в молодости.

