Нефть, Россия и Китай: как политика Дональда Трампа может отразиться на экономике Казахстана

Эксперты рассказали, с какими экономическими рисками потенциально может столкнуться Казахстан при новой администрации США. Подробнее – в материале Zakon.kz.

После инаугурации нового президента США Дональда Трампа весь мир пристально следит за его дальнейшими действиями. Трамп уже подписал ряд указов и выступил с некоторыми громкими заявлениями. Как решения, принимаемые в США, могли бы косвенно отразиться на Казахстане, Zakon.kz выяснял у экспертов.

Нефтяные последствия

Главный аналитик АФК Рамазан Досов считает, что два основных фактора, через которые политика новой администрации Белого дома может повлиять на Казахстан, – это динамика цен на нефть и внешняя политика в отношении ключевых торговых партнеров нашей страны, таких как Россия и Китай.

"В отношении первого вопроса уже видна решимость действовать быстро, с использованием всего разрешенного законодательством инструментария. В частности, новый президент США Дональд Трамп в первые 24 часа с момента вступления в должность подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в сфере энергетики, направленной на увеличение предложения сырья на внутреннем рынке, издал указы, отменяющие осторожную энергетическую политику предыдущей администрации с уклоном на возобновляемые источники энергетики". Рамазан Досов

В АФК напомнили, что новая администрация Белого дома планирует масштабно нарастить производство нефти в стране – на 15%, или на 3 млн б/с. И это к уже существующему рекордному показателю в мире в 13 млн б/с. К слову, вчера Дональд Трамп выступил с призывом снизить цены на нефть. При этом цены и без того снижались уже несколько дней подряд.

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"В отсутствие снижения темпов добычи сырья других нефтедобывающих стран и/или равнозначного увеличения потребления это будет оказывать серьезное долгосрочное давление на цены на сырье". Рамазан Досов

Аналитик пояснил, что в худшем случае, при длительном падении цен на нефть резко упадут экспортные доходы, ухудшится баланс торговли и счета текущих операций, сократятся поступления в бюджет, замедлится рост экономики, что может значительно увеличить давление на тенге и инфляцию в стране, а также привести к дальнейшему ужесточению денежно-кредитных условий.

Эксперт Куат Акижанов также обратил внимание, что казахстанская экономика носит периферийный характер, основываясь преимущественно на экспорте природных ресурсов, и в частности, нефтегазовой продукции. Цена на эти товары в значительной степени зависит от мировой конъюнктуры.

"Если решения новой администрации США не приведут к глобальному кризису, то существенных колебаний на этом фоне можно не ожидать. Основные направления нашего экспорта – это Европа и Китай, и в этом аспекте причин для беспокойства нет". Куат Акижанов

Более того, не исключается и косвенный положительный эффект на экономику Казахстана. Так, например, если текущая политическая ситуация приведет к снижению напряженности между Россией и Украиной, то вероятность заключения мирного соглашения увеличится. Это, в свою очередь, может снизить давление на Казахстан как на страну, тесно связанную с экономикой России. В том числе со стороны внимания к санкционным вопросам, что создаст более стабильные условия для экономики.

Однако есть и другой аспект, связанный с нефтью, которая, как показывает практика, также может расти в условиях геополитических кризисов. Например, в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке или вокруг Ирана может привести к росту стоимости энергоносителей. Хотя Казахстан напрямую не вовлечен в эти события, страна может получить косвенную выгоду, поскольку увеличение цены на нефть благоприятно отражается на доходах от экспорта, пояснил эксперт.

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Что касается влияния на инфляцию, то в большей степени ее состояние зависит от внутренней экономики, а не от событий извне.

По мнению Куата Акижанова, казахстанская экономика последние 10 лет находится в состоянии постоянного кризиса, с сокращающимися периодами между девальвациями. Если раньше они происходили примерно раз в 10 лет, то со временем этот срок уменьшился до пяти, а позже и до трех лет.

"Девальвация происходит не только из-за внутренних причин, но и под влиянием привязки тенге к рублю. Ослабление рубля, вызванное санкциями или экономическими проблемами в России, неизбежно тянет за собой тенге. Это негативно отражается на покупательной способности населения. Конечно, это не единственный фактор, но я сторонник того, что ослабление тенге во многом носит немонетарный характер". Куат Акижанов

Отметим, что эксперты, ранее опрошенные Zakon.kz, уже рассказывали о том, с чем было связано ослабление до 530 тенге за доллар в январе.

Геополитические факторы

Помимо вышеперечисленного, на экономику Казахстана могут повлиять и другие решения Белого дома. Так, Рамазан Досов указал, что возможное завершение конфликта в Украине и снятие санкций с России, которое может последовать за этим и, возможно, откроет новые перспективы для региона, и для Казахстана в том числе.

В частности, улучшение инвестиционного климата, восстановление логистических цепочек, укрепление торговых связей и активизация совместных проектов с иностранными инвесторами в энергетическом, транспортном и промышленном секторах. По мнению аналитика, все это поспособствовало бы усилению регионального сотрудничества и созданию устойчивого экономического роста. Однако есть риски, которые могут привести к менее оптимистичным результатам.

"Стоит учитывать и возможное обострение торговых конфликтов между США и Китаем, как это происходило в первый президентский срок Дональда Трампа. Напомним, что Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана, занимая 21,3% от общего товарооборота за январь-ноябрь 2024 года. Усиление напряженности в международной торговле и дальнейшая фрагментация глобальных экономических связей могут негативно сказаться на спросе на казахстанское сырье, что приведет к снижению его стоимости на мировых рынках. И по цепочке негативно скажется на поступлениях доходов от экспорта, и, соответственно, курсе нацвалюты". Рамазан Досов

С другой стороны, ужесточение монетарной политики Федрезервом и сохранение высоких ставок в США делают долларовые инструменты более привлекательными для инвесторов, что усилит давление на валюты развивающихся стран, и тенге в частности, говорит главный аналитик АФК.

Он напомнил, что приток иностранного капитала в Казахстан уже происходил в рамках операций керри-трейд из-за положительной разницы в процентных ставках в пользу РК.

Поясним, что керри-трейд представляет собой стратегию, при которой прибыль на валютном рынке получают за счет разницы в процентных ставках.

"Простыми словами, инвесторы занимали деньги в стране с низкими процентными ставками (где дешевле брать) и вкладывали их в активы стран с высокими процентными ставками (где больше доход). Но привлекательность таких операций в условиях падающего курса нацвалюты и более осторожного подхода Федрезерва к дальнейшей нормализации монетарной политики сейчас совсем не в пользу РК". Рамазан Досов

Эксперт уточнил, что за последние три месяца подряд вложения нерезидентов в облигации Минфина РК и ноты Нацбанка сохраняются на одной отметке вблизи 1 трлн тенге, тогда как за первые 9 месяцев прошлого года они удвоились.

По мнению Куата Акижанова, прямого влияния на инвестиционную привлекательность Казахстана решения в США не окажут. И тому есть несколько причин.

Так, крупные транснациональные компании, преимущественно в нефтегазовом секторе, давно закрепили свои позиции в Казахстане благодаря соглашениям, заключенным еще в 1990-х годах. Изменения в инвестиционной активности со стороны таких компаний маловероятны. Тем не менее, Казахстану следует активно развивать инвестиции в производственный сектор и промышленность, чтобы диверсифицировать экономику. В то же время привлечение инвестиций должно быть не самоцелью, а инструментом для достижения более устойчивого и сбалансированного экономического развития, подчеркнул эксперт.

"Вся наша жизнь, экономическое развитие зависит только от инвестиций. Но у них есть и темная сторона – это создание однобокой экономики. У нас постоянно повторяются рецидивы так называемой "голландской болезни". С одной стороны, когда мало инвестиций, это плохо для нашей экономики. Но когда их много, тоже ничего хорошего. Так как из-за роста в одной сфере, когда наша валюта якобы укрепляется, у нас просто умирает производственный сектор. То есть в данном случае многое будет зависеть от того, как мы будем управлять инвестиционной политикой". Куат Акижанов

Важно не просто ориентироваться на рост ВВП или приток инвестиций, но и работать над укреплением производственного сектора, чтобы избежать рецидивов "голландской болезни" и других структурных проблем экономики, резюмировал Куат Акижанов.

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