Откуда квалифицированные кадры бегут чаще всего и как оценивают Казахстан

Как показывают последние результаты исследований, количество образованных казахстанцев, выезжающих за рубеж на постоянное место жительства, продолжает стремительно снижаться, сообщает Zakon.kz.

Отток образованного населения или, как его еще в народе называют, "утечка мозгов", является серьезной проблемой для любого государства, поскольку в этом случае оно теряет не только профессионально подготовленные кадры, но и деньги, время, ресурсы, затраченные на их воспитание и обучение.

Понятное дело, что в сегодняшних реалиях полностью избежать оттока образованного населения практически невозможно. Тем более что за ними, ведут ежедневную охоту всевозможные рекрутинговые компании, представляющие интересы богатых и экономически развитых государств. Ведь переманить к себе хорошего специалиста гораздо проще, чем вырастить своего.

В общем, дабы не допускать возникновения кадрового голода, при этом не нарушать права и свободу собственных граждан, развивающиеся страны вынуждены искать эффективные методы, чтобы удержать своих специалистов и одаренную молодежь.

В данном ключе международные эксперты довольно высоко оценивают достижения Казахстана в этом направлении, поскольку в нашей стране не только не препятствуют выезду граждан за рубеж, но и активно развивают внутренний рынок труда, повышают уровень качества образования, а также стимулируют рост заработных плат.

Стоит отметить, что Казахстан в глобальном рейтинге по утечке мозгов занимает 109-е место из 175 оцениваемых стран мира.

Методология расчета

Составителями глобального рейтинга стран по утечке мозгов являются специалисты международной аналитической онлайн-платформы "TheGlobalEconomy.com".

Оценка производится с помощью сводного индекса, сформированного с помощью данных, предоставленных американским аналитическим центром "Fund for Peace", который специализируется на проведении исследований в области раннего предупреждения конфликтов, выявления всевозможных кризисов и просчета рисков.

Итоговый индекс в свою очередь является своего рода общим показателем объема эмиграции и экономических последствий для государства от утраты человеческого капитала. Он измеряется по шкале от 0 до 10, где 0 – самый низкий уровень оттока образованного населения.

Оценка Казахстана и стран СНГ

Как уже отмечалось выше, Казахстан в глобальном рейтинге по оттоку квалифицированных кадров занимает 109-е место в мире с итоговым индексом в 4,4 балла.

Такая оценка может в первую очередь говорить не только об эффективности мер нашего государства по противодействию массовому оттоку за границу среднего класса и экономически продуктивных слоев населения, но и о сохранении при этом всех прав и свобод каждого гражданина.

Более высокими показателями уровня оттока образованного и трудоспособного населения на пространстве стран СНГ отмечаются Армения (28-е место в мире с итоговым индексом в 6,9 балла), Кыргызстан (46-е место с итоговым индексом в 6,4 балла), Таджикистан (93-е место с итоговым индексом в 5,1 балла) и Азербайджан (106-е место с итоговым индексом в 4,5 балла).

Меньше всего из стран Содружества квалифицированные кадры покидают Беларусь (117-е место с итоговым индексом в 4,2 балла), Узбекистан (121-е место в мире с итоговым индексом в 4 балла) и Россию (127-е место в мире с итоговым индексом в 3,8 балла).

Самые высокие и низкие показатели

Самым высоким уровнем оттока образованного и талантливого населения в мире отмечается Самоа, чей индекс утечки мозгов, по версии специалистов онлайн платформы "TheGlobalEconomy.com", составляет 10 баллов.

В топ-10 стран мира с наибольшим индексом утечки мозгов также входят Палестина (9,4 балла), Ямайка (9,2 балла), Эритрея (8,7 балла), Сальвадор (8,6 балла), Сомали (8,5 балла), Украина (8,4 балла), Албания (8,3 балла), Микронезия (8,1 балла) и Гаити (8 балла).

Меньше всего квалифицированные кадры хотят навсегда уехать из Австралии (итоговый индекс – 0,3 балла), Норвегии (итоговый индекс – 0,4 балла), Швеции (итоговый индекс – 0,6 балла), Канады (итоговый индекс – 0,7 балла), Катара (итоговый индекс – 0,8 балла), Дании (итоговый индекс – 0,8 балла), Швейцарии (итоговый индекс – 0,9 балла), Сингапура (итоговый индекс – 1 балл), Испании (итоговый индекс – 1,3 балла), США (итоговый индекс – 1,4 балла) и Финляндии (итоговый индекс – 1,4 балла).