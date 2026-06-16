Жара разбудила каракуртов в Казахстане: как обезопасить себя

С наступлением жары в Казахстане активизировались каракурты – одни из самых ядовитых пауков. В Мангистауской области уже зарегистрированы десятки укусов. Власти усиливают меры профилактики и готовятся оперативно оказывать помощь пострадавшим. Опасна ли эта ситуация, разбирался Zakon.kz.

Лето принесло не только комфортную погоду и больше времени для отдыха. В то же время начался сезон наибольшей интенсивности опасных пауков из рода "черных вдов".

Пик их миграции приходится на вторую половину мая и первую половину июня. По информации Института зоологии РК, каракурты обитают возле кустарников и деревьев, под камнями, в траве, норах, подвалах и даже среди бытового мусора. В жаркую погоду взрослые особи начинают активно перемещаться в поисках укрытий и мест для гнездования.

Укус каракурта представляет серьезную опасность для человека, поскольку его яд поражает нервную систему. При этом сам момент укуса часто остается незамеченным и ощущается как легкий укол. Уже через 15-30 минут могут появиться сильная боль, мышечные спазмы, слабость, повышение температуры тела и чувство тревоги.

В последние дни в социальных сетях жители разных регионов публикуют фотографии и видео ядовитых пауков, которых замечают в населенных пунктах. Особенно обеспокоены жители Мангистауской области, где люди опасаются не только за собственную безопасность, но и за здоровье детей.

Местные жители сообщают, что ядовитых пауков стали замечать вблизи детских и спортивных площадок. В связи с увеличением численности каракуртов в областном акимате провели специальное совещание с участием руководителей медицинских организаций, представителей Департамента санитарно-эпидемиологического контроля и профильных специалистов.

По данным экспертов, в этом году каракурты появились раньше обычного. Одной из причин называют обильные осадки, создавшие благоприятные условия для увеличения их численности. По состоянию на сегодняшний день за медицинской помощью после укусов уже обратились 18 человек.

На совещании также отмечалось, что в некоторых медицинских организациях региона отсутствует достаточный запас противокаракуртовой сыворотки. Из-за этого пострадавших приходится транспортировать в больницы областного центра.

"С учетом сложившейся ситуации власти дали конкретные поручения по обеспечению своевременной медицинской помощи пострадавшим и профилактике укусов каракуртов. В частности, поручено сформировать необходимый запас противокаракуртовой сыворотки во всех городах и районах области, усилить разъяснительную работу среди населения, организовать уборку дворов и хозяйственных территорий, а также проведение дезинсекционных мероприятий", – сообщили в региональном центре общественных коммуникаций.

Особое внимание поручено уделить вопросам безопасности в детских садах, летних оздоровительных лагерях и других учреждениях для детей.

О случаях укусов среди несовершеннолетних рассказала директор Мангистауской областной детской больницы Жанар Досжанова. По ее словам, за последние десять дней в медицинское учреждение поступили двое детей с признаками укуса каракурта.

"У детей наблюдались сильная боль в месте укуса, боли в различных частях тела, тошнота, рвота, повышение температуры и выраженное беспокойство. Поэтому родителям необходимо уделять особое внимание безопасности детей на игровых площадках и в местах отдыха. В настоящее время дети получают необходимое лечение, их состояние стабилизировалось", – рассказала в интервью Жанар Досжанова.

Между тем в санитарно-эпидемиологической службе пояснили редакции, что вопросы лечения и оказания медицинской помощи при укусах каракуртов не входят в их компетенцию. Там отметили, что речь не идет о случаях, связанных с дезинфекцией или клещевыми инфекциями, поэтому гражданам рекомендуют обращаться к медицинским специалистам.

Как распознать каракурта и что делать при укусе

На вопрос о том, куда обращаться пострадавшим от укусов каракуртов, ответил сотрудник лаборатории арахнологии и других беспозвоночных РГП "Институт зоологии" КН МНВО РК Леонид Ким.

По его словам, первым делом необходимо вызвать скорую помощь, а прибывшие медики при необходимости направят пациента в токсикологическое отделение.

Также арахнолог отметил, что лечение при укусе каракурта в основном носит симптоматический характер и направлено на поддержание жизненно важных функций организма до тех пор, пока действие яда не ослабнет.

"Противокаракуртовую сыворотку, к сожалению, трудно достать, но врачи справляются и без нее. Во всяком случае нам не известны летальные исходы среди людей за последние 20 лет. Надеюсь, их и не будет. Берегите себя", – отметил Леонид Ким.

Специалист также рассказал, что можно предпринять в экстренной ситуации, если медицинская помощь недоступна в ближайшее время.

"В чрезвычайных случаях можно рискнуть и прижечь место укуса по методике Мариковского. Но делать это следует только в первые пару минут после укуса, пока большая часть яда находится в верхних слоях кожи", – подчеркнул арахнолог.

Это может облегчить симптомы. Однако независимо от предпринятых действий необходимо как можно быстрее обратиться к врачам – желательно в течение суток.

