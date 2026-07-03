Как аномальная жара "тестирует" обновленный общественный транспорт в Павлодаре

Плюс 30 и выше: июнь 2026 года прошел в экстремальных условиях. А погода в июле, по прогнозам, начнет немного уступать только к середине месяца. Испытания в аномальном климатическом режиме прошли электробусы нового поколения – городской парк Павлодара обновлен на 100%, сообщает Zakon.kz.

Пассажиры летом обычно делятся в автобусах и трамваях на два лагеря – кому жарко и "открыть окно" против тех, кому дует и "закрыть окно". Сегодня эти противостояния сняты: новые автобусы оснащены как кондиционерами, так и радиаторами отопления, учитывая все сезоны и атмосферные явления. На днях работу техники в условиях аномальной жары оценил аким Павлодара Хасар Хабылбеков, лично проехав по нескольким маршрутам, чтобы проверить, удобно ли жителям пользоваться общественным транспортом.

"Интервал соблюдается. Мы на Хромзаводе живем, так хорошо, что убрали эти маршрутки старые. Теперь такой комфорт", – поделилась впечатлением одна из горожанок.

Фото: Валерий Бугаев

К слову, 60% всех жалоб павлодарцев в 2021 году касались именно общественного транспорта. Поэтому запуск электробусов стал очередным этапом системной модернизации транспортной отрасли в регионе. Устаревшую технику снимают, взамен выходит современная и безопасная. Полное обновление подвижного состава парка общественного транспорта в Павлодаре завершено. Говорят, такого в истории города еще не было, чтобы все автобусы были новые. При этом перед перевозчиками поставили задачу – повысить качество городских поездок без последствий для экологии.

В Павлодаре "Автобусный парк №1" обслуживает 18 маршрутов – это 127 автобусов. Предприятие постепенно планирует перейти на электротранспорт, чтобы снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.

Из 20 электробусов, произведенных в 2026 году на автозаводе в Семее, 13 машин запустили в Павлодаре на один из самых активных маршрутов №21 и еще семь – на маршрут №66А. Освободившиеся единицы перевели на маршрут №153, который вызывал у пассажиров больше всего жалоб из-за несоблюдения интервалов движения.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Техника хорошо показала себя на казахстанском рынке. Низкопольные электробусы нового поколения рассчитаны на 90 пассажиров, в них 26 посадочных мест. Аккумуляторные батареи позволяют поездку до 350 километров без подзарядки.

Транспорт оборудован интеллектуальным видеонаблюдением и повышенной шумоизоляцией. Он имеет плавный ход, системы кондиционирования и отопления, а также пандусы для маломобильных граждан.

Также в город поступили 15 современных автобусов другой марки, которые запустили на маршруты №18 и №27 – по ним у горожан раньше были нарекания. Транспорт, соответствующий экостандарту, приобрел второй по пассажиропотоку городской перевозчик – Павлодарский автокомбинат. Вместимость этих автобусов чуть больше: 36 из 95 мест – посадочные. Салон также оснащен современными системами комфорта и безопасности. Эти меры должны повысить пассажиропоток, чтобы население активнее осваивало общественный транспорт для разгрузки городских дорог.

Статистика говорит, что в 2021 году им пользовались 70 тысяч человек, а спустя 5 лет – уже 120 тысяч. Что касается экологичности, то именно электробусные маршруты решено запускать, в основном, через центральные магистрали Павлодара, где из-за обилия транспорта и плохой продуваемости выбросы отмечаются выше, чем на второстепенных улицах.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Всего с 2022 года городскими перевозчиками приобретено 260 новых автобусов. Помимо обновления техники, за эти годы были введены электронная оплата, дифференцированный тариф, позволяющий меньше платить за проезд бесконтактным способом. В планах – введение бесплатного Wi-Fi.

Постепенное и полное обновление ожидает и второй вид общественного эко-транспорта. Приобретены 10 энергоэффективных трамваев с автономным ходом до 20 километров на аккумуляторных батареях.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Салоны вместимостью 36 сидячих мест и 120 стоячих с камерами наблюдения и оснащением для людей с инвалидностью. А также, что важно для города с очень жарким летом и морозной зимой, они оборудованы климат-контролем. Четыре комфортабельных вагона уже прибыли из Беларуси в Павлодар и вышли на маршруты.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Ежегодно планируется заменять по 15-20 вагонов, чтобы постепенно обновить устаревшие 65 единиц трамвайного парка из 109 имеющихся. Оставшиеся предлагается модернизировать. Также в Павлодаре начинают новую 5-километровую трамвайную линию в микрорайон "Достык".