Франция или Испания: за кого болеет атырауский Зинеден Зидан на ЧМ-2026

Пока весь мир следит за матчами чемпионата мира по футболу FIFA 2026 и обсуждает очередные футбольные сенсации, в Атырау за турниром с особым интересом наблюдает юный Зинеден Зидан, прославившийся на всю страну еще в 2017 году благодаря необычному имени, сообщает Zakon.kz.

В эти дни он будет "болеть" за сборную Франции. Именно она вышла в полуфинал, где встретится с Испанией. Матч начнется 14 июля в 23:50 по времени Казахстана.

Однако, несмотря на симпатии к французской сборной, главным футбольным кумиром Зидана остается Криштиану Роналду. Именно на португальского нападающего мальчик равняется в тренировках, внимательно следит за его карьерой и мечтает однажды стать профессиональным футболистом.

О маленьком Зинедене Зидане из Атырау Казахстан узнал в 2017 году. Тогда новость о мальчике с именем легендарного французского футболиста быстро разлетелась по стране. Спустя девять лет корреспондент Zakon.kz встретился с его семьей и узнал, как живет сегодня юный тезка мировой футбольной легенды.

Кроме имени нашего героя, в этой истории есть еще одно интересное совпадение. Маму атырауского Зидана зовут Малика – точно так же, как и маму французского футболиста Зинедина Зидана. Семья считает это красивым и значимым совпадением.

"Когда я узнала, что маму французского Зидана зовут Малика, была сильно и приятно удивлена, это невероятное совпадение. Наш Зидан растет обычным мальчиком. Он очень любит животных. С самого детства кормил на улице кошек, собак и голубей. Любит проводить время на свежем воздухе и играть с друзьями. Сейчас перешел в 4-й класс, в школе хорошо успевает и занимается футболом. Он у нас очень добрый, активный, общительный и шустрый мальчик", – рассказывает мама мальчика Малика.

По словам женщины, история необычного имени началась еще задолго до рождения сына. Назвать одного из внуков Зиданом было давней мечтой дедушки. Когда в семье родился третий внук, решение было принято без колебаний.

"Зидан у нас третий ребенок в семье. У него есть старшая сестра Айзере, она уже студентка, и брат Даниал, который перешел в 10-й класс. Дедушка очень давно хотел назвать внука именно Зиданом, потому что у нас фамилия Зинеден. Он настоял, чтобы имя и фамилия звучали почти так же, как у знаменитого спортсмена. Дедушка – большой поклонник французского футболиста и футбольного клуба "Реал Мадрид", – говорит Малика.

Фото: семейный архив

Поначалу самой маме было непривычно называть сына таким именем. Она признается, что даже стеснялась громко звать его на улице, потому что прохожие сразу оборачивались. Но со временем привыкла, и имя стало для нее самым родным. Сейчас она уже не представляет сына с другим именем.

"Люди оборачивались, переспрашивали, правда ли его так зовут, интересовались, почему мы выбрали именно это имя. Одни думали, что это прозвище, другие просили сфотографироваться с ним и говорили, что теперь у них есть фото с Зиданом. А сегодня Зидан уже сам спокойно отвечает на вопросы о своем имени и даже рад, что его легко запоминают. Он привык к такому вниманию", – смеется Малика.

Фото: семейный архив

Любовь к футболу у Зидана появилась еще в раннем детстве. Первый профессиональный футбольный мяч ему подарили друзья дедушки. Сегодня мальчик тренируется, смотрит матчи мирового футбола и мечтает стать профессиональным игроком.

"Зидан – активный и уверенный в себе мальчик. Он умеет дружить и всегда поддерживает других. Как и многие мальчишки, он мечтает стать известным футболистом. Сейчас занимается футболом и делает первые шаги к своей мечте, а дальше жизнь покажет. Вместе с дедушкой он смотрит матчи и болеет за любимых игроков", – говорит мама.

Фото: семейный архив

Необычное имя ученика когда-то удивило и его классного руководителя Жанар Куткужиеву. Педагог приехала в Атырау из Уральска и не раз слышала, что в нефтяной столице живет много иностранцев. Поэтому, увидев в списке учеников имя Зинеден Зидан, решила, что в классе будет учиться иностранный ребенок.

"Когда я познакомилась с ним, была очень удивлена. Передо мной оказался обычный казахский мальчик с необычным именем. Сейчас я уже привыкла к его имени. Зидан очень дружелюбный, активный и общительный ребенок. В классе его любят и уважают, у него много друзей", – считает педагог.

Также школьное руководство отмечает, что ребенок легко находит общий язык с одноклассниками, всегда участвует в жизни класса и с уважением относится к окружающим. Родные и педагоги уверены, что именно эти качества помогут ему добиться больших успехов в жизни.