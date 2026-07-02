Испания против Австрии на ЧМ-2026: кому досталась победа

В ночь на 3 июля 2026 года завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Австрии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, игра состоялась на стадионе "Соу-Фай" в американском Инглвуде. Победа досталась испанцам со счетом 3:0.

На 29-й минуте защитник "Фурия Роха" Марк Кукурелья забил гол, но его отменили из-за фола на вратаре соперника. На 36-й минуте нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль вывел свою команду вперед.

На 66-й минуте защитник Педро Порро укрепил преимущество испанской национальной команды. На 89-й минуте Оярсабаль оформил дубль и довел счет до разгромного.

Сборная Испании по футболу впервые с 2010 года одержала победу в матче плей-офф чемпионата мира.

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