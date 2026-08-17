Вирусный или гнойный менингит: как защитить своего ребенка

Многие родители в Алматы, услышав о случаях менингита у детей, начинают паниковать. Ведь некоторые формы заболевания могут быть опасны для жизни. Какова ситуация с менингитом в городе летом 2026 года и есть ли повод для тревоги, Zakon.kz выяснил у врачей.

Родители обеспокоены тем, что сейчас стали чаще говорить о случаях заболевания менингитом. И такое беспокойство небезосновательно: в теплое время года действительно отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусным (серозным) менингитом.

В группе повышенного риска находятся дети и подростки, которые много времени проводят в лагерях, на детских площадках и плескаются в городских фонтанах и водоемах. При этом специалисты подчеркивают: вирусные формы заболевания, как правило, протекают легче бактериальных, однако требуют внимательного отношения и своевременного обращения за медицинской помощью.

Сколько детей сейчас лечатся от менингита в Алматы

По данным Управления общественного здравоохранения Алматы на 14 августа 2026 года, в Детской городской клинической инфекционной больнице проходят лечение 22 пациента с диагнозом "менингит". У 15 детей диагностирован вирусный менингит, еще у семи – гнойный, или бактериальный. Тяжелых пациентов, которым требуется лечение в отделении реанимации, сейчас нет.

Всего за первые семь месяцев 2026 года лечение от менингита получили 370 детей. Около 82% из них – 305 пациентов – перенесли заболевание вирусной этиологии, еще около 18% составили случаи гнойного менингита.

"За этот период зарегистрирован один случай менингококковой инфекции. Летальных исходов не было. По тяжелым случаям также не отмечается существенного ухудшения ситуации", – подчеркнули в управлении общественного здравоохранения города.

Также медики добавили, что за этот период в реанимации находились 29 пациентов.

При этом в Управлении общественного здравоохранения подчеркивают: если сравнивать ситуацию с аналогичным периодом 2025 года, существенного роста заболеваемости не отмечается. Показатели остаются сопоставимыми.

"Окончательную оценку динамики за 2026 год можно будет дать по итогам года. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация остается стабильной", – сообщили в УОЗ Алматы.

Что происходит с серозным менингитом

По словам заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Гаухар Каткеновой, в городе действительно наблюдается сезонный подъем заболеваемости серозным менингитом.

В ДСЭК поделились следующими данными: за семь месяцев 2026 года специалисты зарегистрировали 24 лабораторно подтвержденных случая серозного менингита. Из них 21 случай пришелся на детей в возрасте до 14 лет – это 87,5% от общего числа.

Показатель заболеваемости серозным менингитом составил 0,99 случая на 100 тыс. населения против 0,3 за аналогичный период прошлого года.

Менингококковой инфекции стало меньше

По ситуации с менингококковой инфекцией картина иная. С начала 2026 года в Алматы зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая. Двое заболевших – дети в возрасте до 14 лет. За аналогичный период 2025 года было зарегистрировано семь случаев, в том числе четыре среди детей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом заболеваемость менингококковой инфекцией снизилась на четыре случая.

Показатель заболеваемости также уменьшился: с 0,3 случая на 100 тыс. населения за семь месяцев 2025 года до 0,12 в 2026 году. По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, снижение составило 2,5 раза.

Случаев гнойного менингита среди лабораторно подтвержденных инфекций за этот период в департаменте не зарегистрировали.

Можно ли заразиться во время купания

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Еще один вопрос, который особенно волнует родителей летом: может ли ребенок заразиться менингитом во время купания. По словам Гаухар Каткеновой, через загрязненную воду бассейнов и открытых водоемов действительно могут передаваться энтеровирусные и другие инфекции. Однако конкретных подтвержденных случаев заражения энтеровирусной инфекцией, приведшей к серозному менингиту, именно в бассейнах Алматы на сегодняшний день нет.

При эпидемиологических опросах некоторые пациенты связывали заболевание с купанием. В частности, три человека сообщили о купании в домашних бассейнах, еще четыре – в открытом водоеме в районе Капшагая. Однако это не означает, что заражение произошло именно в этих местах: подтвержденной связи между купанием и заболеванием специалисты не установили.

"Подтвержденных случаев заболевания серозным менингитом, связанных с купанием в бассейне или аквапарке, не зарегистрировано", – отметила врач.

Также в Алматы сейчас не выявлено очагов менингококковой инфекции, связанных с посещением детских садов, досуговых центров, бассейнов, организованных коллективов или других мест массового пребывания детей.

Почему летом растет число случаев

Сезонность серозного менингита – характерная особенность заболевания. По данным УОЗ Алматы, примерно 75-80% всех случаев менингита имеют вирусную природу. С мая по октябрь обычно увеличивается число энтеровирусных менингитов.

Летом дети больше времени проводят на улице, посещают лагеря, детские площадки, купаются в водоемах и чаще контактируют друг с другом. При этом одним из факторов риска остается нарушение элементарных санитарно-гигиенических правил.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, среди обстоятельств, с которыми заболевшие связывали появление инфекции, чаще всего назывались несоблюдение личной гигиены, употребление плохо вымытых фруктов и овощей, а также купание в открытых водоемах.

Как защитить ребенка

Специалисты рекомендуют родителям летом особенно внимательно следить за соблюдением детьми правил личной гигиены.

В частности, врачи советуют купаться только в официально разрешенных местах и не заглатывать воду. Для питья следует использовать бутилированную или кипяченую воду.

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Фрукты и овощи перед употреблением необходимо тщательно мыть, в том числе с использованием щетки, после чего ополаскивать кипятком. В домашних бассейнах важно соблюдать санитарные требования и регулярно проводить их очистку.

Родителям также рекомендуют чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку, а заболевших детей не отправлять в детские сады, школы и другие организованные коллективы.

Особое внимание следует уделять мытью рук – с мылом перед едой и после посещения туалета.

Когда нужно срочно обращаться к врачу

В УОЗ Алматы призывают родителей не заниматься самолечением и обращаться за медицинской помощью при появлении тревожных симптомов.

Среди них: высокая температура, сильная головная боль, многократная рвота, выраженная слабость, светобоязнь, нарушение сознания или появление сыпи.

Раннее обращение к врачу позволяет своевременно установить диагноз и начать необходимое лечение.

Вспышки менингита в Алматы нет

Таким образом, нынешнюю ситуацию в Алматы нельзя однозначно характеризовать как рост заболеваемости менингитом в целом. Летом действительно отмечается сезонный подъем серозного менингита, причем по данным санврачей, лабораторно подтвержденных случаев за семь месяцев 2026 года стало больше, чем годом ранее.

Однако по менингококковой инфекции, которая относится к наиболее опасным формам заболевания, напротив, наблюдается снижение: три случая против семи за аналогичный период прошлого года. В УОЗ Алматы также подчеркивают, что общее количество детей, получивших лечение от менингита, остается сопоставимым с прошлогодними показателями.