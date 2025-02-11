Когда проколоть уши ребенку: мнение специалистов

Многие родители с появлением на свет девочки получают в подарок милые сережки для новорожденной. Некоторые задумываются украсить ушки своей "принцессы" уже в первый год ее жизни. Как грамотно подойти к вопросу о пирсинге – Zakon.kz разбирался со специалистами.

Вокруг этой темы у родителей всегда много вопросов и разных мнений. Многие торопятся вдеть в мочки ушек своей девочки заветные сережки, но есть и та часть взрослых, которая считает, что ребенок должен подрасти и принять самостоятельное решение, нужны ли его телу дополнительные отверстия для ювелирных украшений.

Профессиональный психолог, выпускница Саратовского государственного университета Райса Байдалиева считает, что родители, самостоятельно принявшие решение проколоть ушки малышке, упускают важные аспекты – не только медицинские, но и психологические.

"Многие родители считают, что чем раньше проколоть ребенку мочку ушка, тем лучше. Прежде всего, следует знать, что до трех лет существует довольно высокий риск инфицирования, так как иммунная система ребенка еще недостаточно функциональна", – отмечает психолог.

Вместе с тем только после трех лет дети начинают осознавать травматические события и прокол ушей может восприниматься именно как травма вторжения и вызывать психологический стресс.

"Процедура прокалывания может быть болезненной и вызывать страх или стресс у ребенка, что может негативно сказаться на его эмоциональном состоянии. Маленькие дети могут не понимать, зачем им прокалывают уши, и это может спровоцировать у них чувство беспокойства или недовольства". Райса Байдалиева

Специалист добавила, что оптимальный возраст для прокалывания ушей – это возраст, когда у ребенка появляется потребность в выражении своей индивидуальности и сформированы навыки ухода за собой.

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Многие специалисты, проводящие процедуру пирсинга, остерегаются делать проколы в теле маленьких клиентов. По словам алматинского мастера по пирсингу Анжелы, которая работает в индустрии уже несколько лет, самый подходящий возраст для таких процедур – подростковый.

"Лучше всего делать пирсинг лет с 16-17. Если это прокол мочек уха, то советую делать с 13 лет. Почему именно с 13? Потому что прокол, выполненный в раннем возрасте, попросту может мигрировать, со временем "поплыть" и стать несимметричным", – поделилась советом специалист.

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В случае, если вы все-таки решились на сережки, следует обратить внимание на следующие правила. Их соблюдение позволит обезопасить ребенка от нежелательных последствий и травм.

По словам мастера, абсолютно любой пирсинг нельзя делать пистолетом.

"Пистолет наносит вред тканям, разрывая их, тем самым затрудняя процесс заживления. Ткани, после пробивания пистолетом, рубцуются, поэтому само отверстие выглядит менее эстетично, чем от иглы. Это потому, что пистолет не наделен острым концом для прокола и аккуратным подходом. Он буквально как гвоздем пробивает мочку уха", – объяснила специалист.

Кроме того, нужно учитывать, что пистолет частично состоит из пластиковых деталей, которые не подлежат стерилизации в автоклавах. А это риск передачи инфекции или заболевания.

Мастер по пирсингу поделилась и другими рекомендациями:

1. Делать пирсинг следует только в салонах у опытных мастеров. Ни в коем случае не у какой-нибудь маминой подруги, с помощью пистолета или цыганской иглы из швейного набора.

2. При неправильном заживлении пирсинга не стоит заниматься самолечением. Необходимо прислушаться к словам мастера, который посоветует нужные средства заживления. Растворы на основе спирта или левомеколя, которыми пользуются многие, найдя в домашней аптечке, категорически после такой процедуры не подходят – они уничтожат прокол.

3. Следует серьезно отнестись к требованиям по заживлению, иначе последствия могут быть негативными: гранулемы, инфекции, миграция отверстия и прочие осложнения.

Нужно принять во внимание и то, что профессиональные украшения для первичного пирсинга должны быть сделаны из имплантационного материала, такого как титан, сталь, биопласт, акрил, и высокопробного 14-18-каратного золота.

Специалисты отмечают, что каждая семья должна самостоятельно принимать решение о проведении этой эстетической процедуры. Не стоит гнаться за модой и, в первую очередь, нужно слышать мнение самого ребенка, а не идти на поводу у общества.