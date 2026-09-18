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Статьи

Челюсть окажется на полу: фильмы с самой неожиданной развязкой

Фильмы, кино, интересное, подборка , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 16:19 Фото: Paramount Pictures
Все мы любим коротать вечера за просмотром кино. Но иногда хочется не просто комедии или детектива, а чего-то эдакого, способного повергнуть в шок даже самых искушенных киноманов. Zakon.kz составил список лент, развязка которых вызовет реакцию из серии "ничего себе", без спойлеров.

"Шестое чувство"

Девятилетний ребенок обладает уникальным даром – он может видеть и общаться с призраками. Вот только большая сила обходится маленькому мальчику дорого. На помощь одинокому и смертельно напуганному малышу приходит детский психолог, который, впрочем, и сам едва ли назвал бы себя счастливым человеком.

"Остров проклятых"

Федеральный маршал с лицом Леонардо ДиКаприо расследует таинственное исчезновение пациентки из сурово охраняемой психлечебницы для самых опасных преступников. Клочок земли, на котором располагается жутковатая больничка, со всех сторон окружен толщей ледяной воды. Персонал не то чтобы идет на контакт. Куда могла деться беглянка с, без преувеличения, подводной лодки? Что скрывают местные? Как самому не сойти с ума, будучи запертым с психопатами на острове проклятых?

"Невидимый гость"

Бизнесмена обвиняют в убийстве любовницы, совершенном при крайне неудобных для него обстоятельствах: тело жертвы обнаружили в запертом изнутри номере отеля в компании непосредственного подозреваемого. Правда, сам предприниматель вину категорически не признает и нанимает лучшего специалиста по подготовке свидетелей. На то чтобы выстроить идеальную линию защиты и обосновать присутствие "невидимого гостя" в номере в тот роковой день, у персонажей есть всего три часа.

"Другие"

Дети главной героини страдают от редкого недуга – боязни дневного света. Оттого необычное семейство живет в изоляции и плотно занавешивает окна. Хотя находится и проблема посерьезнее – в доме творится что-то неладное. Классический сюжет о проклятом жилище и угодивших в ловушку людях? Ан нет.

"Игра"

Банкир мается от апатии и потери вкуса к существованию. Ситуация усугубляется тем, что близится его 48-й день рождения, а именно в этом возрасте отец мужчины свел счеты с жизнью. Пытаясь развеселить угрюмого богача, младший брат дарит ему странный подарок – сертификат на участие в некоей "игре" от некоей "службы развлечений". Весело будет – обхохочетесь.

"Тело"

Из морга пропал труп замужней бизнес-леди, вроде как скончавшейся от сердечного приступа. Пролить свет на произошедшее, вероятно, мог бы ночной сторож, но и тут есть нюанс – он в панике бежал с рабочего места, попал под машину и впал в кому. Вскрытие "испарившегося" тела еще не проводилось, потому под подозрение попадает свежеиспеченный вдовец, честно говоря, действительно не выглядящий убитым горем.

А ранее мы рассказали, в каком порядке смотреть фильмы Marvel, чтобы понять злоключения нового Человека-паука на экране.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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