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$
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Праздник для всех поколений: Алматы встречает День города на Otbasy Fest

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 13:02 Фото: Zakon.kz
Сегодня Алматы включил режим праздника. На площади Абая с самого утра царит особая атмосфера, здесь проходит масштабный Otbasy Fest, который собрал семьи, детей и всех, кто решил провести День города ярко и с хорошим настроением. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Первое, что встречает гостей фестиваля, – улыбки, музыка и десятки активностей. Впечатляют космические казахские костюмы, переливающиеся платья, музыкальные инструменты у жителей и гостей города пользуются особой популярностью. На фесте буквально каждый может найти занятие по душе. Для детей работают интерактивные площадки, творческие зоны и аквагрим, а взрослые могут прогуляться по "Городку мастеров" или попробовать свои силы в крафтовых играх.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 13:02

Фото: Zakon.kz

Отдельное внимание привлекает AI & ROBOT ZONE, место, где праздник встречается с технологиями. Здесь роботы приветливо пожимают гостям руки, а роботы-собаки охотно идут на контакт и даже позволяют себя погладить. Для детей это настоящее знакомство с технологиями будущего.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 13:02

Фото: Zakon.kz

"Мы в этом году поступили в университет и очень хотели попасть на праздник. Честно говоря, Алматы оказался даже более солнечным и гостеприимным, чем мы представляли. Очень рада, что теперь живу здесь и могу все это увидеть своими глазами, почувствовать атмосферу города и вместе со всеми отметить его праздник", – рассказывает студентка 1 курса Молдир.

Место здесь найдется и для тех, кто хочет просто расслабиться и наслаждаться атмосферой, рядом работают фудкорт и многочисленные зоны отдыха. Otbasy Fest получился именно таким праздником, где не приходится выбирать между детским и взрослым досугом. Пока дети рисуют, играют, экспериментируют и превращаются с помощью аквагрима в любимых персонажей, родители фотографируются, общаются и тоже с удовольствием включаются в праздничные активности.

, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 13:02

Площадь Абая сегодня наполнена движением: кто-то спешит на очередную активность, другие танцуют под музыку, кто-то фотографируется всей семьей, а кто-то просто ловит солнечные лучи и настроение большого городского праздника.

"Мы живем здесь, на проспекте Достык, совсем недалеко, поэтому День города никогда не пропускаем. У Дворца Республики всегда проходят самые интересные мероприятия. Сегодня будем здесь весь день, хотим дождаться оркестра. Поздравляем всех жителей и гостей Алматы с праздником! Желаем нашему городу процветания, а всем нам побольше таких солнечных и радостных дней", – говорит житель города Абылайхан.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 13:02

Фото: Zakon.kz

Одним из главных событий программы стало выступление Розы Рымбаевой. Артистка поздравила жителей и гостей Алматы с Днем города и подарила площади свои песни.

Кажется, именно такие моменты и создают настоящий праздник: знакомые песни звучат над площадью, люди подпевают, снимают происходящее на телефоны и улыбаются друг другу.


Сегодня Алматы празднует не очередную дату в календаре, он проживает свой День города всей своей многоголосой жизнью. Южная столица, как всегда, показывает себя во всей красе: солнечная, открытая, энергичная и гостеприимная.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 13:02

Фото: Zakon.kz

На улицы вышли семьи с детьми, друзья и целые поколения. Площадь Абая – магнит для жителей и гостей города. Здесь звучит музыка, не смолкают разговоры и смех, а праздничная программа объединяет тех, кто только знакомится с городом, и тех, для кого Алматы давно стал родным.

В такие дни особенно ясно ощущается: Алматы – это не только горы, архитектура и знакомые улицы. Это прежде всего люди, их эмоции и то чувство единства и дружбы, которое невозможно передать словами, но легко почувствовать, оказавшись сегодня в самом центре праздника.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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