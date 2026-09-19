Праздник для всех поколений: Алматы встречает День города на Otbasy Fest

Место здесь найдется и для тех, кто хочет просто расслабиться и наслаждаться атмосферой, рядом работают фудкорт и многочисленные зоны отдыха. Otbasy Fest получился именно таким праздником, где не приходится выбирать между детским и взрослым досугом. Пока дети рисуют, играют, экспериментируют и превращаются с помощью аквагрима в любимых персонажей, родители фотографируются, общаются и тоже с удовольствием включаются в праздничные активности.

Площадь Абая сегодня наполнена движением: кто-то спешит на очередную активность, другие танцуют под музыку, кто-то фотографируется всей семьей, а кто-то просто ловит солнечные лучи и настроение большого городского праздника.

"Мы живем здесь, на проспекте Достык, совсем недалеко, поэтому День города никогда не пропускаем. У Дворца Республики всегда проходят самые интересные мероприятия. Сегодня будем здесь весь день, хотим дождаться оркестра. Поздравляем всех жителей и гостей Алматы с праздником! Желаем нашему городу процветания, а всем нам побольше таких солнечных и радостных дней", – говорит житель города Абылайхан.

Одним из главных событий программы стало выступление Розы Рымбаевой. Артистка поздравила жителей и гостей Алматы с Днем города и подарила площади свои песни.

Кажется, именно такие моменты и создают настоящий праздник: знакомые песни звучат над площадью, люди подпевают, снимают происходящее на телефоны и улыбаются друг другу.





Сегодня Алматы празднует не очередную дату в календаре, он проживает свой День города всей своей многоголосой жизнью. Южная столица, как всегда, показывает себя во всей красе: солнечная, открытая, энергичная и гостеприимная.

На улицы вышли семьи с детьми, друзья и целые поколения. Площадь Абая – магнит для жителей и гостей города. Здесь звучит музыка, не смолкают разговоры и смех, а праздничная программа объединяет тех, кто только знакомится с городом, и тех, для кого Алматы давно стал родным.

В такие дни особенно ясно ощущается: Алматы – это не только горы, архитектура и знакомые улицы. Это прежде всего люди, их эмоции и то чувство единства и дружбы, которое невозможно передать словами, но легко почувствовать, оказавшись сегодня в самом центре праздника.