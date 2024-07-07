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Как алматинцы празднуют День домбры

Как алматинцы празднуют День домбры, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 20:42 Фото: Zakon.kz
В эти минуты в Алматы перед Дворцом Республики на площади Абая проходит грандиозный концерт под названием "Аңыз Домбыра", подробнее – в материале Zakon.kz.

С праздником алматинцев со сцены поздравили такие известные казахстанские артисты, как Роза Рымбаева, Макпал Жунусова, Секен Турысбек, Айгуль Косанова, Асылбек Енсепов, Шолпан Даржанова, Абдулхамит Райымбергенов, Нуркен Аширов, Ардак Балажанова, Нуржан Жанпеисов, группа "Қоңыр", фольклорно-этнографический ансамбль "Сазген сазы", танцевальный ансамбль "Салтанат" и другие.

Как алматинцы празднуют День домбры, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 20:42

Фото: Zakon.kz

"Спасибо большое организаторам концерта. Все на высшем уровне. Артисты поддержали праздничное настроение. Хотелось бы, чтобы подобные концерты стали доброй традицией. Поздравляю всех, Казахстан, с праздником! Мирного неба нам и здоровья нашим близким", – сказала жительница Алматы Анара Утегенова.
Как алматинцы празднуют День домбры, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 20:42

Фото: Zakon.kz

На концерте можно было услышать мелодии таких известных композиторов, как Кенен Азербаев, Тулеген Момбеков, Асет Бейсеуов, Мейрамбек Жанболатов и других авторов.

Как алматинцы празднуют День домбры, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 20:42

Фото: Zakon.kz

"День домбры – это хороший и добрый праздник. Для казахстанцев он имеет глубокий и сакральный смысл. С праздником, дорогие соотечественники! Желаю всем нам помнить о своих корнях и о наших ценностях!" – сказал другой житель Алматы Марат Молдашев.
Как алматинцы празднуют День домбры, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 20:42

Фото: Zakon.kz

На концерт алматинцы пришли целыми семьями. На площади организовали торговлю. Все желающие могут приобрести украшения ручной работы и национальные костюмы.

Как алматинцы празднуют День домбры, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 20:42

Фото: Zakon.kz

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в социальной сети Х поздравление с Национальным днем домбры. 

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