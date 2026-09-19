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Яблоки, книги и музыка: как алматинцы отмечают День города

день города Алматы, фестиваль яблок, концерт, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:46 Фото: Zakon.kz
Пешеходные улицы и площади Алматы наполнились музыкой, ароматом свежего апорта, книжными стендами и праздничной суетой. Горожане и гости участвуют в фестивалях, концертах и развлечениях. Как проходит праздник – в фоторепортаже Zakon.kz.

Одной из самых заметных площадок стал фестиваль яблок Alma Qala Fest. На улицах Панфилова и Жибек Жолы яблочный аромат чувствовался задолго до прилавков. Около 50 хозяйств со всего региона привезли на праздник более 200 тонн свежего апорта.

У торговых рядов было оживленно. Одни посетители пробовали разные сорта, другие сразу набирали яблоки пакетами. Кто-то выбирал знакомый вкус, а некоторые искали сорт, который раньше не пробовали.

день города Алматы, фестиваль яблок, концерт, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:46

Фото: Zakon.kz

день города Алматы, фестиваль яблок, концерт, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:46

Фото: Zakon.kz

Алматинка Алевтина Старостикина говорит, что приходит на фестиваль каждый год. В этот раз домой она отправилась с восемью килограммами яблок.

"Иногда привозят такие сорта яблок, которых не найдешь на прилавках на базаре. Сегодня купила 8 килограмм яблок разных сортов. Сделаю немного варенья и компот. Хороший фестиваль. С днем рождения, родной город!" – поделилась Алевтина Старостикина.
день города Алматы, фестиваль яблок, концерт, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:46

Фото: Zakon.kz

день города Алматы, фестиваль яблок, концерт, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:46

Фото: Zakon.kz

Но яблоками праздничная программа не ограничилась. Вдоль улиц разместились десятки тематических площадок. Здесь работают этно-зоны с изделиями ремесленников, Digital-зона с интерактивными играми, детские площадки с азотными шоу и фуд-корты, где свою кухню представили 25 ресторанов Алматы.

день города Алматы, фестиваль яблок, концерт, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:46

Фото: Zakon.kz

Для любителей кино был организован кинотеатр под открытым небом. В программе были новинки казахстанского кино, поэтому часть посетителей решила провести праздничный день не в торговом потоке, а за просмотром фильмов.

день города Алматы, фестиваль яблок, концерт, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:46

Фото: Zakon.kz

Отдельная часть программы была посвящена книгам. На Жибек Жолы прошел фестиваль "Kitap Fest", объединивший более 50 издательств. На фестивале проходили встречи с писателями, лекции и презентации. Книги можно было приобрести со скидками до 20%, а за покупки организаторы подготовили подарки.

день города Алматы, фестиваль яблок, концерт, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:46

Фото: Zakon.kz

день города Алматы, фестиваль яблок, концерт, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:46

Фото: Zakon.kz

Среди участников фестиваля оказался и Оразхан Жакуп – автор, который выбрал для своих историй не совсем привычный формат.

Он создает комиксы, причем работает сразу в нескольких жанрах. Это и казахская этно-фэнтези, и фантастика, и киберфанк, и историческое направление.

Для автора комикс – это не только развлечение, но и способ говорить с юными читателями без назиданий.

"Я делаю комиксы, чтобы они нравились мне, чтобы мне было интересно читать. По-моему мнению, персонаж должен научить ребенка чему-то правильному. Например, мальчик не должен разбираться, кто прав, кто виноват, если его девочку задели. Он должен сразу вмешаться в спор и защищать ее", – рассказал Оразхан Жакуп.
день города Алматы, фестиваль яблок, концерт, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:46

Фото: Zakon.kz

Один из героев его произведений – мальчик Еркитай. Вместе с другом он становится свидетелем необычной битвы между духами зимы и лета.

"Дух лета проиграл, он упал и его меч раскололся. Дети нашли обломок его меча. И когда дух лета погибал, он передал Еркитаю свою силу", – рассказал автор.
день города Алматы, фестиваль яблок, концерт, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:46

Фото: Zakon.kz

Пока на пешеходных улицах горожане выбирали яблоки и книги, главная музыкальная программа развернулась на площади Астана.

Праздничная сцена объединила исполнителей разных поколений и музыкальных направлений.

Перед алматинцами выступили фольклорно-этнографический ансамбль "Отырар сазы", MuzartLIFE, Райым Уайыс, Кудайберген Бекиш, Еркебулан Кумаров и культовая группа "Ялла".

день города Алматы, фестиваль яблок, концерт, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:46

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что сегодня в Алматы также прошел масштабный Otbasy Fest, который собрал семьи, детей и всех, кто решил провести День города ярко и с хорошим настроением.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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