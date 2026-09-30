Борьба с агрессивным контентом: усиление контроля в Турции, реакция и опыт Казахстана

В рамках масштабной кибероперации правоохранительными органами Турции задержаны 3 810 человек, напрямую связанных с публикациями противоправного контента. О том, какие меры продолжают приниматься в Турции и как реагируют на подобные явления в Казахстане, в материале Zakon.kz.

В Турции после серии нападений на школы в Шанлыурфе и Кахраманмараше, а также после инцидента 22 сентября 2026 года в Манисе власти заметно усилили контроль за контентом в интернете. На этом фоне, по данным издания "TRT Haber" со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции, сегодня в стране проводится активная фаза кибероперации с проверками цифровой среды и задержаниями деструктивных элементов, распространяющих агрессивный и противоправный контент.

К результатам кибероперации в Турции

Из общего числа задержанных лиц по подозрению в публикациях и распространении агрессивного, провокационного и связанного с насилием контента 304 человека были арестованы, еще 1 163 получили меры судебного контроля.

Кроме того, после дачи показаний и проведенной с ними разъяснительной работы освобождены 2 336 человек. Еще семеро из задержанных на момент публикации оставались под стражей с формулировкой до выяснения всех необходимых обстоятельств.

Правоохранительные органы также установили администраторов и пользователей 1 786 аккаунтов, распространяющих материалы деструктивного характера, из которых 1 138 – авторы агрессивного контента, 571 – провокационные публикации, 39 – материалы экстремистского и расистского характера. Еще 38 аккаунтов были связаны с распространением игровых материалов, которые, по версии властей, могли подталкивать детей к насилию.

Блокировка Telegram-каналов

Отдельное внимание правоохранительные органы уделили Telegram. В рамках операции был ограничен доступ к 448 каналам, которые турецкие власти связывают с группой C31K и публикациями о нападении на школы.

Кроме того, меры по блокировке или удалению контента затронули в общей сложности 12 141 интернет-адрес. В эту статистику вошли более 9,3 тысячи URL с агрессивными и провокационными материалами, а также ссылки на цифровые игры и их продвижение. МВД также сообщает, что работа по выявлению такого контента продолжается.

Сам факт задержания или проверки при этом не означает установления виновности конкретного человека – окончательная правовая оценка зависит от результатов расследования и решений суда.

Ситуация в Казахстане

Для Казахстана эта тема также становится все более актуальной на фоне ускоренной цифровизации.

В стране уже действует Концепция цифровой трансформации, развития отрасли информационных технологий и кибербезопасности на 2023-2029 годы. Она предусматривает отдельное направление по укреплению кибербезопасности, включая защиту информационных систем, совершенствование регулирования и развитие компетенций специалистов.

В 2026 году требования в этой сфере были дополнительно усилены: 12 июля вступили в силу Цифровой кодекс и Закон "О кибербезопасности". Власти также заявляют о переходе от формального соблюдения требований информационной безопасности к повышению реальной киберустойчивости государственных органов и ключевых отраслей.

Подтверждением серьезности таких намерений может являться тот факт, что теперь в нашей стране курировать и контролировать вопросы информационной и кибербезопасности, использования ИИ и защиты персональных данных будет аппарат Совета Безопасности РК.

Обеспечение цифровой безопасности

В Казахстане в рамках обеспечения цифровой безопасности активно проводится мониторинг информационного пространства по выявлению противоправного контента, в том числе в сети Интернет, с принятием мер по его блокировке.

Мониторинг проводится путем анализа информации, размещенной в открытых источниках, включая интернет-ресурсы, социальные сети, мессенджеры, средства массовой информации, иные информационно-коммуникационные платформы.

В случае установления факта размещения противоправного контента аккаунты могут быть признаны деструктивными, после чего будут подлежать немедленной блокировки. Ну а авторам такого рода публикаций может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Также правилами поведения в информационной среде страны четко определены понятия, что сегодня считают противоправным контентом. И это в первую очередь призывы к насилию, массовым беспорядкам и разжиганию межнациональной розни, распространение фейков, создающих опасность для общества, публикации личной переписки, фото или видео без согласия человека, унижения чести и достоинства.

Результаты

Только в течение 2025 года уполномоченные органы совместно с МВД и КНБ РК в рамках проводимого мониторинга информационного пространства на предмет выявления противоправного контента выявили 128 483 факта нарушений законодательства страны.

Согласно составленным 1 243 предписаниям, доступ ограничен к 33 624 интернет-ресурсам и ссылкам. Наряду с этим также было выявлено и в последующем удалено из Сети 94 859 материалов противоправного характера.

Кроме того, ужесточается подход и к авторам контента, которые ради просмотров и популярности нарушают нормы общественного поведения.

В этом ключе только за последнее время около 20 стримеров из нескольких регионов страны получили административные наказания за то, что во время прямых эфиров использовали нецензурную лексику, демонстрировали непристойное и агрессивное поведение, устраивали опасные пранки и оскорбляли окружающих.

В общем, подводя итог вышеуказанному, можно акцентировать внимание на том, что сегодняшний опыт Турции интересен для Казахстана не как готовая модель контроля за интернет-контентом, а как пример того, насколько быстро цифровая среда превращается в отдельное пространство рисков.