Не хочу отдыха, хочу выгоды: можно ли взять отпуск "деньгами" по Трудовому кодексу

Многие сталкивались с жизненными обстоятельствами, в которых купюры нужнее заграничных вояжей и огородных подвигов на даче вместе взятых. Когда возможности полежать на мягком диване предпочтешь твердый тенге. Zakon.kz узнал у юриста, можно ли по закону променять отпуск на деньги.

Общее

В поиске ответа на вопрос юрист Вячеслав Сташков обращается к статье 94 Трудового кодекса РК – "Случаи и порядок перенесения оплачиваемого ежегодного трудового отпуска".

Согласно ей, отдых целиком или частями переносится лишь в двух случаях:

временной нетрудоспособности работника;

отпуске по беременности и родам.

При чем здесь это? А при том, что только в обозначенных выше ситуациях отпуск, по соглашению сторон, может либо быть "перекинут" на следующий год, либо остаться и предоставляться в этом.

Вместе с тем в пункте 3 той же статьи четко сказано:

"Запрещается непредоставление неиспользованного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска либо его части в течение двух лет подряд".

Но где же о насущном – о финансах? В статье 95 – "Отзыв из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска".

Тут важно отметить, что, во-первых, "дернуть с пляжа" сотрудника возможно исключительно с его письменного согласия.

Во-вторых, цитата, "Неиспользованная в связи с отзывом часть оплачиваемого ежегодного трудового отпуска по соглашению сторон трудового договора предоставляется в течение текущего рабочего года или в следующем рабочем году в любое время либо присоединяется к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску за следующий рабочий год".

И, наконец, в-третьих – отозванный по производственной необходимости человек имеет право запросить денежную компенсацию вместо дней, что не отгулял.

Сюда же отлично укладывается п. 2 ст. 96 (Реализация права на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск и выплата компенсации при прекращении трудового договора) кодекса:

"При прекращении трудового договора работнику, который не использовал или использовал не полностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск (ежегодные трудовые отпуска), производится компенсационная выплата за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (ежегодных трудовых отпусков)".

Иными словами, деньги взамен отпуска реальны при двух вариациях развития событий – отзыве с отдыха (при достижении соответствующих договоренностей опять же) и прекращении трудового договора. Иначе – никак.

"Предоставление ежегодного оплачиваемого трудового отпуска является обязательной государственной гарантией. Запрещается непредоставление отпуска либо его части в течение двух лет подряд, что вменяет в обязанность работодателю отправить сотрудника в отпуск как минимум один раз за указанный двухлетний период. При оформлении процедуры отзыва сотрудник наделяется правом выбора одного из двух способов урегулирования ситуации по соглашению сторон: либо перенести неиспользованные дни отпуска на любой другой согласованный период времени, либо отказаться от предоставления дней отдыха в натуре и получить за них прямую денежную компенсацию, что является единственным законным основанием, при котором допускается замена неиспользованных дней ежегодного отпуска денежной выплатой без прекращения трудового договора. Таким образом, замена отпуска денежной компенсацией по желанию работника вместо фактического предоставления отпуска в общем порядке не допускается", – объяснил юрист.

Частное

Впрочем, некоторым казахстанцам положены дополнительные отпускные. По двум законам – "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне" и "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье".

"Для отдельных категорий граждан в дополнение к основному ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску законодательством РК предусмотрены специальные социальные гарантии, включающие дополнительную оплату труда и предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого трудового отпуска", – уточнил Вячеслав Сташков.

И добавил: размер и продолжительность определяются с учетом установленной законодательством зоны радиационного риска либо зоны экологического бедствия, а также принадлежности работника к категории лиц, имеющих право на гарантии.

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