Елка дома или пальмы у моря: сколько стоит встретить Новый год за границей

До Нового года еще несколько месяцев, но желающим провести праздники в путешествии уже стоит присмотреться к турам. Отдых у моря или праздничная программа недалеко от дома – выбор зависит от бюджета. Какие направления доступны и во сколько обойдется поездка для двоих, в материале Zakon.kz.

Египет: проверенная классика с системой "все включено"

Египет остается одним из самых востребованных направлений для новогоднего отдыха. Причина понятна: туристы получают отель, питание и развлечения в одном пакете, поэтому проще заранее рассчитать бюджет и не думать о каждом походе в ресторан. По словам туроператора Людмилы Чоповой, бюджетные предложения на новогодние даты могут начинаться примерно от 800 тысяч тенге на двоих за неделю.

"Но стоит помнить, что за такую сумму не стоит рассчитывать на роскошный отель у самого моря. Если хочется жить в хорошем комплексе на первой линии, цена может вырасти до 1,3-1,5 млн тенге на двоих", – пояснила Людмила Чопова.

Зимой море в Египте подходит для купания не всем. Многое зависит от курорта и погоды. Поэтому при выборе отеля стоит уточнить, есть ли подогреваемый бассейн. А еще проверить, включены ли в стоимость праздничный ужин и новогодняя программа.

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Таиланд: за солнцем и тропической экзотикой

Тем, кому хочется не просто сменить обстановку, а оказаться среди пальм и тропических пейзажей, стоит присмотреться к Таиланду. В новогодние праздники там высокий туристический сезон, поэтому откладывать бронирование до последнего момента – идея не самая удачная.

"Неделя отдыха на двоих обойдется примерно в 1 млн тенге. Речь идет о туре с проживанием и завтраками, а праздничный ужин нужно уточнять при подборе конкретного отеля. Условия у разных операторов могут отличаться", – рассказала Людмила Чопова.

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Таиланд подойдет тем, кто хочет совместить пляжный отдых с прогулками, местной кухней и поездками по островам. Правда, стоит заранее решить, чего хочется больше – спокойно лежать у моря или каждый день отправляться за новыми впечатлениями.

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Китай: Новый год с другим настроением

Китай тоже входит в число направлений, которыми интересуются туристы, желающие провести праздники в необычной обстановке. Здесь можно сделать ставку на большие города, архитектуру, местную кухню, исторические достопримечательности и знакомство с культурой страны.

"При выборе тура важно учитывать регион. Китай огромен, и погода зимой в разных его частях заметно отличается. Если главная цель – погреться у моря, стоит искать соответствующие курорты, а если хочется прогулок и экскурсий – подбирать маршрут под интересующие города", – рекомендует турагент.

Единой стоимости такого путешествия нет. Итоговая сумма зависит от направления, продолжительности поездки, перелета, отеля и экскурсионной программы. Поэтому при бронировании стоит сравнивать не только цену тура, но и то, что в нее включено.

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ОАЭ: праздник среди небоскребов

Еще один вариант для новогодней поездки – Объединенные Арабские Эмираты, прежде всего, Дубай. Это направление подойдет тем, кому хочется совместить отдых у моря с городскими развлечениями, ресторанами, шопингом и впечатляющими видами на современные небоскребы.

"Зимой здесь обычно комфортнее гулять по городу, чем в жаркие летние месяцы. Но если цель – встретить Новый год на праздничной площадке или в ресторане с видом на город, такие планы лучше продумать заранее. В праздничные даты популярные места могут быть более востребованы, а дополнительные мероприятия способны заметно увеличить расходы", – советует специалист.

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Актау: праздник без дальнего перелета

Необязательно пересекать границы, чтобы сменить привычную обстановку на новогодние каникулы. Для тех, кто не хочет далеко лететь или предпочитает остаться в Казахстане, можно рассмотреть отдых в Актау.

"В городе на берегу Каспия есть множество отелей с системой "все включено" и праздничной программой. Стоимость проживания начинается примерно от 157 тысяч тенге за ночь на двоих. Бронирование доступно от трех ночей, поэтому итоговая сумма зависит от продолжительности отдыха и выбранных дат. Такой вариант подойдет тем, кто хочет встретить Новый год в отеле, не занимаясь отдельно организацией праздничного вечера", – рассказала Людмила Чопова.

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Как выбрать тур и не переплатить

Специалисты отмечают, что при сравнении предложений важно смотреть не только на стоимость, но и на условия отдыха. В одном отеле в цену входят питание и праздничная программа, в другом за часть услуг придется доплачивать. Даже в пределах одного направления разница между бюджетным вариантом и хорошим отелем у моря может быть существенной.

Перед бронированием стоит уточнить несколько моментов:

включены ли в стоимость авиабилеты, багаж и трансфер;

какой тип питания предусмотрен;

входит ли новогодний ужин в пакет;

будет ли работать подогреваемый бассейн, если поездка планируется на морской курорт;

каковы условия отмены или изменения бронирования.

Главное – определиться, каким должен быть праздник. Для спокойного отдыха с понятными расходами подойдет Египет, за тропической атмосферой можно отправиться в Таиланд, за культурными открытиями – в Китай, а вот за городским размахом – в ОАЭ. А если просто хочется праздничной программы без долгого перелета, стоит присмотреться к местным курортам.

И лучше не откладывать решение на последнюю неделю декабря, потому что желание встретить Новый год красиво обычно появляется не только у вас.