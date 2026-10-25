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День Республики празднуют в Казахстане

Праздник , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 08:52 Фото: Zakon.kz
Уже в третий раз после 13-летнего перерыва 25 октября казахстанцы отмечают национальный праздник – День Республики, сообщает Zakon.kz.

День Республики имеет особое историческое значение для нашей страны, пишет gov.kz. Хотя бы потому, что это событие связано с важнейшим политическим решением – принятием 25 октября 1990 года Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР.

Еще до Независимости данный документ заложил основы формирования Казахстана как отдельного государства и поставил страну на рельсы пути к обретению суверенитета.

Через пять лет после принятия декларации эта дата была объявлена национальным праздником Республики Казахстан – Днем Республики. Но в 2009 году приоритет был отдан Дню Независимости, а 25 октября перестали отмечать как национальный праздник.

Все вернулось на круги своя в 2022-м, когда глава государства предложил восстановить этот день в прежнем статусе, объяснив это тем, что такое возрождение – важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность.

"Этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности", – заявил тогда президент Касым-Жомарт Токаев.

С этим решением согласны и политологи. Рассуждая о важности даты, Талгат Калиев отмечал: она необходима еще и по причине более глубинного понимания истории государства в целом и обретения Независимости в частности.

"Государственные праздники важны для любого государства. Они способствуют укреплению самоидентификации граждан со своей страной, консолидации гражданской идентичности. Такие даты призывают нас в очередной раз подумать о ценности государства", – сказал Калиев.

В свою очередь Эдуард Полетаев акцентировал внимание на различии между понятиями государственного и национального праздника. Последний всего один – и не просто так.

"Национальный праздник – значит, установленный в честь событий, которые имеют особое историческое значение и оказали влияние на становление государственности. Государственный – имеет общественно-политическое значение, традиционно отмечается гражданами. Например, Новый год, 8 Марта – государственные. А 25 октября – день, ставший отправной точкой, со временем определившей будущее независимого Казахстана. Потому и национальный", – объяснил политолог.

По его словам, День Республики вновь обрел статус национального, потому что является по сути праздником, объединяющим нацию, инструментом поддержки и сплочения населения, воплощением патриотизма. За годы некоторые даты утратили свое идеологическое значение или обрели новое, появилось много профессиональных праздников – так государство признает вклад определенных социальных групп в развитие общества. Но национальный праздник – один единственный – имеет особое значение. Потому что являет собой мост между наследием, которое нужно помнить и уважать, и новым светлым завтра, в которое хочется идти.

Напомним, в текущем году 25 октября выпадает на воскресенье, соответственно, день отдыха переносится на 26 октября. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе соотечественники отдохнут три дня подряд – субботу, воскресенье и понедельник включительно.

В этот день традиционно по всей республике планируются пышные гуляния. С развлекательной программой в Алматы можно ознакомиться здесь.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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