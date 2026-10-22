Как Алматы отметит День Республики: программа мероприятий
25 октября в Казахстане отмечается День Республики – национальный праздник, символизирующий государственность и суверенитет страны. В честь этой даты в Алматы для жителей и гостей города организуют культурно-массовые, спортивные и познавательные мероприятия.
"Праздничная программа включает концерты, музейные и книжные выставки, круглые столы, спортивные соревнования, интеллектуальные игры, конкурсы, встречи с известными личностями, флешмобы и молодежные акции. Также запланированы субботники в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан", – отметили в администрации города.
Основные мероприятия
На главных площадках мегаполиса организуют для горожан торжества в честь праздника и познавательные акции.
23 октября во Дворце Республики состоится праздничный концерт, посвященный Дню Республики. В этот же день в 18:30 в театре традиционного искусства "Алатау" пройдет концерт "Егемен ел – еңселі ел".
25 октября в спортивном комплексе "Медеу" состоится церемония поднятия Государственного флага Республики Казахстан.
В этот же день с 17:00 до 21:30 на площади Абая пройдет праздничный концерт под открытым небом с участием популярных артистов.
С 10 по 25 октября проходит общегородская акция "Оқитын ұлт – озық ұлт", направленная на повышение интереса к чтению и книгам.
С 20 по 25 октября в Государственном академическом театре кукол проходит IV Международный фестиваль театров кукол "Almaty Puppet Festival 2026", приуроченный ко Дню Республики.
Районные мероприятия
Также в акимате города предоставили план проведения развлекательных мероприятий по каждому району.
Алмалинский район
22 октября, 15:00 – праздничный концерт в Казахском национальном оркестре народных инструментов имени Курмангазы (проспект Абылай хана, 83).
Турксибский район
22 октября, 15:00 – концерт в Доме школьников № 6.
Ауэзовский район
22 октября, 15:00 – праздничное мероприятие в университете "Нархоз" (улица Жандосова, 55).
Наурызбайский район
22 октября, 14:30 – концертная программа в Инновационном творческом центре школьников (микрорайон Шұғыла, 347/4).
Жетысуский район
23 октября, 11:00 – праздничное мероприятие в Доме культуры (микрорайон Кемел, улица Есим хана, 127).
Медеуский район
23 октября, 12:00 – торжественный концерт в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла.
Бостандыкский район
23 октября – концертная программа в Satbayev University.
Алатауский район
24 октября, 18:00 – праздничный концерт в театре традиционного искусства "Алатау".
Кроме того, мероприятия ко Дню Республики организуют в социальных центрах, подведомственных Управлению занятости и социальных программ Алматы. Для получателей услуг подготовлены концертные и развлекательные программы.
Праздничные мероприятия пройдут и за пределами Казахстана.
Так, с 21 по 29 октября фольклорно-этнографический ансамбль "Сазген сазы" ГККП "Алматы әуендері" при поддержке городских властей выступит с концертами в Риме и Флоренции (Италия). Выступления приурочены ко Дню Республики.
Ранее стало известно, как казахстанцы отдохнут на День Республики в 2026 году.