Как Алматы отметит День Республики: программа мероприятий

В Алматы ко Дню Республики подготовили насыщенную праздничную программу для жителей и гостей города. В плане событий – концерты, фестивали, выставки, спортивные соревнования и молодежные акции. Zakon.kz узнал, где и когда пройдут основные мероприятия.

25 октября в Казахстане отмечается День Республики – национальный праздник, символизирующий государственность и суверенитет страны. В честь этой даты в Алматы для жителей и гостей города организуют культурно-массовые, спортивные и познавательные мероприятия.

"Праздничная программа включает концерты, музейные и книжные выставки, круглые столы, спортивные соревнования, интеллектуальные игры, конкурсы, встречи с известными личностями, флешмобы и молодежные акции. Также запланированы субботники в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан", – отметили в администрации города.

Основные мероприятия

На главных площадках мегаполиса организуют для горожан торжества в честь праздника и познавательные акции.

23 октября во Дворце Республики состоится праздничный концерт, посвященный Дню Республики. В этот же день в 18:30 в театре традиционного искусства "Алатау" пройдет концерт "Егемен ел – еңселі ел".

25 октября в спортивном комплексе "Медеу" состоится церемония поднятия Государственного флага Республики Казахстан.

В этот же день с 17:00 до 21:30 на площади Абая пройдет праздничный концерт под открытым небом с участием популярных артистов.

С 10 по 25 октября проходит общегородская акция "Оқитын ұлт – озық ұлт", направленная на повышение интереса к чтению и книгам.

С 20 по 25 октября в Государственном академическом театре кукол проходит IV Международный фестиваль театров кукол "Almaty Puppet Festival 2026", приуроченный ко Дню Республики.

Районные мероприятия

Также в акимате города предоставили план проведения развлекательных мероприятий по каждому району.

Алмалинский район

22 октября, 15:00 – праздничный концерт в Казахском национальном оркестре народных инструментов имени Курмангазы (проспект Абылай хана, 83).

Турксибский район

22 октября, 15:00 – концерт в Доме школьников № 6.

Ауэзовский район

22 октября, 15:00 – праздничное мероприятие в университете "Нархоз" (улица Жандосова, 55).

Наурызбайский район

22 октября, 14:30 – концертная программа в Инновационном творческом центре школьников (микрорайон Шұғыла, 347/4).

Жетысуский район

23 октября, 11:00 – праздничное мероприятие в Доме культуры (микрорайон Кемел, улица Есим хана, 127).

Медеуский район

23 октября, 12:00 – торжественный концерт в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла.

Бостандыкский район

23 октября – концертная программа в Satbayev University.

Алатауский район

24 октября, 18:00 – праздничный концерт в театре традиционного искусства "Алатау".

Кроме того, мероприятия ко Дню Республики организуют в социальных центрах, подведомственных Управлению занятости и социальных программ Алматы. Для получателей услуг подготовлены концертные и развлекательные программы.

Праздничные мероприятия пройдут и за пределами Казахстана.

Так, с 21 по 29 октября фольклорно-этнографический ансамбль "Сазген сазы" ГККП "Алматы әуендері" при поддержке городских властей выступит с концертами в Риме и Флоренции (Италия). Выступления приурочены ко Дню Республики.

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