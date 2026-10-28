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Казахстанская Пандора: где находятся горы, напоминающие пейзажи из "Аватара"

Шымкент, Пандора, Аватар, горы Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 09:22 Фото: из архива Тимура Байгулова
Отвесные скалы, покрытые зеленью, живописные ущелья и водопады. Всего в 100 километрах от Шымкента есть место, пейзажи которого напоминают фантастический мир из фильма "Аватар". Где находится казахстанская Пандора и когда лучше туда отправиться, рассказывает Zakon.kz.

Увидеть пейзажи, напоминающие кадры из знаменитого фильма "Аватар", можно в Туркестанской области. В Казыгуртском районе, примерно в 100 километрах от Шымкента, находится живописное ущелье с водопадом Турбат.

Весной отвесные скалы покрываются зеленью, а водопады становятся полноводными. Именно в это время местные пейзажи особенно напоминают фантастический мир Пандоры. В Казнете это место нередко сравнивают с пейзажами Исландии, но киноманы уверены: это место словно мини-импровизация из самого кассового фильма в истории кинематографа – "Аватар" Джеймса Кэмерона.

Шымкент, Аватар, Пандора, горы Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 09:22

Фото: из архива Тимура Байгулова

Горные ландшафты расположены в районе хребта Каржантау, который относится к горной системе Западного Тянь-Шаня. Здесь среди отвесных скал и зеленых склонов скрываются ущелья и водопады.

"Невероятно красивые пейзажи открываются в районе гор Казыгурт, в сторону Ташкента. Это часть величественной горной системы Тянь-Шаня, которая тянется от Китая через Алматы, Тараз и Шымкент. А здесь, на западе, возвышается хребет Каржантау. У его названия нет точного дословного перевода, но поэтично его смысл передают как "душа снегов". И всего в ста километрах от Шымкента можно увидеть горы, пейзажи которых напоминают кадры из фильма "Аватар"", – рассказывает путешественник Тимур Байгулов.

Увидеть чудо природы может любой желающий в любое время года, однако, по мнению Тимура, особое сходство с горами из научно-фантастического фильма местность приобретает в определенный период времени. После таяния снега водопады наполняются водой, склоны покрываются травой, а на скалах появляется зелень. Именно тогда сходство с фантастическими пейзажами Пандоры становится наиболее заметным.

"Горы особенно напоминают "Аватар" весной, потому что отвесные скалы покрываются зеленью. И всегда всем туристам я советую держать туда путь в весеннее время года. Тогда и водопады полноводные, и вокруг все зелено, и красиво неописуемо. И вот эти самые скалы покрыты мхом. Вот тут-то особенно видно киношное сходство", – делится Тимур.

Зимой отправляться сюда не стоит: горы оправдывают поэтичное название "душа снегов", а привычные зеленые пейзажи сменяются суровыми зимними видами. Поэтому поездку сюда лучше планировать на начало весны, когда тающие снега наполняют водопады, а скалы укрываются зеленью. При этом путешествие не требует сложной экспедиционной подготовки.

"Зимой снега много, но когда все начинает таять – красота неописуемая! Именно в этой местности есть зоны отдыха и классная тропа, которую осилит любой желающий. С лестницами, с оградами, и даже скамейками, чтобы устроить привал. Поэтому добраться до частички "Аватара" можно с комфортом. С детьми можно сходить, со взрослыми!" – поясняет путешественник.
Шымкент, Аватар, Пандора, горы Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 09:22

Фото: из архива Тимура Байгулова

Несмотря на близость к Шымкенту, это место пока нельзя назвать массовым туристическим направлением. Людей сюда едет не так уж и много, возможно, просто потому, что они не знают об удивительной изюминке юга. Хотя кинематографичные горы находятся всего в 100 км от Шымкента.

"Иностранцы приезжают любоваться, но не так часто. Им очень нравится, и они всегда делают много снимков и кадров на память. Я ездил в Исландию, и есть схожесть в ландшафтах", – рассказывает Тимур Байгулов.

Чтобы увидеть пейзажи, напоминающие фантастическую планету Пандора, казахстанцам необязательно отправляться в далекие путешествия. Достаточно отъехать от Шымкента примерно на 100 километров. Здесь нет парящих в воздухе гор и фантастических существ, зато есть настоящие скалы, зеленые ущелья и водопады, которые выглядят словно декорации к фантастическому фильму. И все это создано природой, без компьютерной графики и спецэффектов.

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Лика Морозова
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