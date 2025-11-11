"Мечты сбываются": певица Акбота Сейтмагамбет показала сказочные места, где снимали "Аватар"

Популярная казахстанская актриса, певица и телеведущая Акбота Сейтмагамбет рассказала, что исполнила свою давнюю мечту – увидела сказочный мир из фильма "Аватар", сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео 29-летняя экс-солистка КешYOU опубликовала у себя в Instagram накануне, 10 ноября 2025 года. Кадры были сделаны в национальном парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань (Китай), где снимали блокбастер "Аватар" Джеймса Кэмерона.

"Когда смотрела фильм "Аватар", видеть такой мир – было для меня мечтой. Теперь я хожу внутри этой мечты. "Мечты сбываются", только не переставайте верить!", – написала Сейтмагамбет.

Также сегодня, 11 ноября, она поделилась фотографиями, сделанными на фоне сказочных видов.

