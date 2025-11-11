"Мечты сбываются": певица Акбота Сейтмагамбет показала сказочные места, где снимали "Аватар"
Фото: Instagram/akbotanurabaykyzy
Популярная казахстанская актриса, певица и телеведущая Акбота Сейтмагамбет рассказала, что исполнила свою давнюю мечту – увидела сказочный мир из фильма "Аватар", сообщает Zakon.kz.
Соответствующее видео 29-летняя экс-солистка КешYOU опубликовала у себя в Instagram накануне, 10 ноября 2025 года. Кадры были сделаны в национальном парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань (Китай), где снимали блокбастер "Аватар" Джеймса Кэмерона.
"Когда смотрела фильм "Аватар", видеть такой мир – было для меня мечтой. Теперь я хожу внутри этой мечты. "Мечты сбываются", только не переставайте верить!", – написала Сейтмагамбет.
Также сегодня, 11 ноября, она поделилась фотографиями, сделанными на фоне сказочных видов.
Подписчики восхитились не только красивыми кадрами, но и осыпали Акботу комплиментами:
- "Красавица".
- "Самая красивая девушка".
- "Уау, какое красивое место".
- "Круто. Там есть еще покруче месте".
- "Очень красиво! Можно узнать, где это?"
- "Мы только вчера были в "Аватаре". Если бы на день остались, увидели вас".
В мае 2025 года Акбота Сейтмагамбет поделилась своей радостью с поклонниками – она купила недвижимость.
