Благоприятная среда для инвестиций и бизнеса: эксперт о специальном правовом режиме Алатау

Президент в ежегодном Послании народу Казахстана поручил правительству до конца января 2027 года внести поправки в законодательство для создания специальной судебной системы в городе Алатау. Эксперт объяснил Zakon.kz, что этот шаг изменит в восприятии города международными партнерами.

По мнению главы государства, главное условие долгосрочной привлекательности любой международной юрисдикции – это эффективное правосудие.

"Поэтому в Алатау следует создать судебную систему, обеспечивающую высокое качество отправления правосудия. Инвестиционный суд по английской модели общего права будет рассматривать коммерческие дела. Все остальные вопросы, связанные со специальным правовым режимом, войдут в компетенцию Гражданского суда", – заявил он.

Как считает эксперт в области международных отношений и политологии Суйнбай Суюндиков, данное предложение свидетельствует о необходимости рассматривать Алатау не просто как новый город или масштабный строительный проект, а как территорию, ориентированную на формирование особой правовой среды, благоприятной для инвестиций и международного предпринимательства.

"В современной международной экономике наличия налоговых льгот и развитой инфраструктуры недостаточно для привлечения инвесторов. Капитал ориентируется на среды, в которых действуют предсказуемые и стабильные правила, соблюдаются договорные обязательства, а правовые споры рассматриваются независимо и справедливо. Поэтому инициативу по созданию инвестиционного суда можно рассматривать как важный элемент инвестиционной модели Алатау", – объяснил эксперт.

Он отметил, что английская система общего права широко применяется в международных коммерческих отношениях. В этой правовой традиции существенную роль играют судебные прецеденты, а при разрешении коммерческих споров большое значение имеют договорные обязательства и сложившаяся судебная практика.

"Вместе с тем конкретные элементы этой модели, которые будут применяться в Алатау, должны быть определены в законодательных поправках и регламентах будущего суда. Это не означает автоматического переноса английского права в казахстанскую правовую систему в полном объеме. На мой взгляд, практические результаты этой инициативы будут зависеть от нескольких институциональных условий. Во-первых, необходимы четкие гарантии независимости суда и профессиональной компетентности судей. Во-вторых, должны быть понятными процедуры рассмотрения коммерческих споров, механизмы исполнения судебных решений и требования к прозрачности судебного процесса. В-третьих, необходимо обеспечить согласованное взаимодействие специальной судебной юрисдикции с общей судебной системой Казахстана".

Для инвестора, продолжает Суйнбай Суюндиков, важен не только текст закона, но и то, как он применяется на практике. Что еще немаловажно – преимущества нового правового механизма не должны ограничиваться исключительно крупными международными компаниями.

"Казахстанский малый и средний бизнес также должен иметь возможность разрешать споры справедливо, своевременно и с приемлемыми издержками. В противном случае может возникнуть разрыв между правовыми возможностями участников специальной юрисдикции и обычных предпринимателей". Суйнбай Суюндиков

Спикер уверен: долгосрочное развитие Алатау будет зависеть от согласованного развития нескольких направлений – качественной инфраструктуры, цифровых технологий, благоприятного регулирования предпринимательства, человеческого капитала и надежных правовых институтов.

"Инвестиционный суд может стать частью этой системы, однако сам по себе он не гарантирует автоматического роста инвестиционной активности. Необходимо одновременно обеспечить правовую стабильность, предсказуемость административных процедур и исполнение принятых решений. Поэтому при оценке результатов инициативы, озвученной в Послании, важно учитывать не только объем привлеченных инвестиций, но и их реальное влияние на экономику, создание новых рабочих мест, развитие местных предприятий и передачу современных технологий", – добавил он.

В целом Суйнбай Суюндиков оценил инициативу по созданию инвестиционного суда в Алатау положительно, заявив, что она придает модели развития города важное институциональное измерение. Однако следующий этап – преобразование этой идеи в конкретные законодательные нормы, независимые и эффективные судебные процедуры, а также понятные правовые гарантии для всех предпринимателей.

Возможность Алатау стать международным деловым центром будет определяться не только темпами строительства города, но и тем, насколько надежно, последовательно и предсказуемо здесь будет применяться право, подытожил эксперт.