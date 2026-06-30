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Общество

Широкие возможности для зарубежного и отечественного бизнеса – Токаев о специальном правовом режиме Алатау

Алатау, город Алатау, виды города Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 13:23 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента заявил о важности диверсификации экономики, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент напомнил, что Казахстан вступает в новый инвестиционный цикл, который призван стать двигателем диверсификации экономики.

"Диверсификация – это не просто лозунг или красивое слово, это очень сложная и ответственная задача, к решению которой нельзя подходить поверхностно. В прошлом году валовой приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан увеличился на 14 процентов, превысив 20 миллиардов долларов. Примечательно, что капитал все активнее идет в отрасли будущего: обрабатывающую промышленность, транспорт и логистику, цифровую инфраструктуру и финансовый сектор. Это, безусловно, будет способствовать динамичному развитию страны. Особое значение в данном контексте имеет подписанный мною в мае Конституционный закон "О специальном правовом режиме города Алатау", – сказал Токаев.

По его словам, данный закон открывает широкие возможности для зарубежного и отечественного бизнеса, поэтому следует правильно использовать потенциал этого уникального законодательного акта.

"Создание цифровых мегаполисов ускоренного развития, инновационных кластеров и высокопродуктивных индустрий нацелено на превращение Казахстана в высокотехнологичный и деловой хаб Евразии. В случае успеха этого невиданного в нашем обширном регионе проекта – а успех должен быть обязательно обеспечен – будет создана совершенно новая модель устойчивого экономического роста", – добавил глава государства.

Ранее президент анонсировал увеличение поступлений в бюджет за счет новых производств.

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Азамат Сыздыкбаев
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