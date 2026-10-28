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Общество

В Алатау будет создан инвестиционный суд по английской модели общего права

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 11:52 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в ежегодном Послании народу Казахстана поручил правительству до конца января 2027 года внести поправки в законодательство для создания специальной судебной системы в городе Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент заявил, что огромное значение строительства города ускоренного развития Алатау, призванного быть благоприятной средой для инвестиций и предпринимательства, стало очевидным для большинства людей.

"Главное условие долгосрочной привлекательности любой международной юрисдикции – это эффективное правосудие. Поэтому в Алатау следует создать судебную систему, обеспечивающую высокое качество отправления правосудия. Инвестиционный суд по английской модели общего права будет рассматривать коммерческие дела. Все остальные вопросы, связанные со специальным правовым режимом, войдут в компетенцию Гражданского суда", – сказал глава государства.

Президент заявил, что правительству предстоит до конца января 2027 года внести на рассмотрение Курултая соответствующие поправки в Конституционный закон "О специальном правовом режиме города Алатау".

"Хотел бы напомнить, что инвестиционные интересы всех солидных и честных предпринимателей гарантированы самой сильной, надежной правовой защитой – Конституцией", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Онлайн-трансляцию Послания "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле" можете посмотреть здесь.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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