Дождь, снег и неожиданное тепло: каким будет ноябрь в Алматы, рассказали в "Казгидромете"

Ноябрь 2026 года в Алматы обещает быть теплее обычного, однако без резких погодных перемен не обойдется. Синоптики прогнозируют температурные качели, дожди, мокрый снег, туманы и гололед. Каким будет последний месяц осени и когда горожанам стоит ждать похолодания, выяснил Zakon.kz.

Ноябрь будет теплее обычного

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, согласно консультативному прогнозу средняя месячная температура воздуха в Алматы ожидается на уровне +5,4 градуса. Это на два градуса выше климатической нормы, которая составляет +2,9 градуса.

Однако положительная среднемесячная температура не означает, что весь ноябрь будет необычно теплым. По предварительным расчетам синоптиков, в течение месяца периоды относительного тепла будут сменяться заметным похолоданием. Причем разница между дневными и ночными температурами в отдельные дни окажется существенной.

Начало ноября: сначала почти весна, затем похолодание

Первая декада месяца начнется с повышения температуры. Если в начале ноября ночью ожидается от 0 до +5 градусов, а днем – от +13 до +18 градусов, то затем воздух прогреется еще сильнее.

Ночные температуры могут повыситься до +5+10 градусов, дневные – до +18+23 градусов. Таким образом, в первые дни месяца алматинцы еще смогут почувствовать почти весеннее тепло.

Однако долго такая погода не продержится. После теплого периода синоптики прогнозируют понижение температуры: ночью столбики термометров опустятся до -3...+2 градусов, днем – до +2...+7 градусов.

Ближе к концу первой декады вновь ожидается потепление.

Впрочем, вместе с изменением температуры возможны и осадки. Дождь прогнозируется в середине декады, а в ее конце – дождь и снег. Также вероятны гололед и туман. В начале и конце этого периода ожидается усиление ветра до 9-14 метров в секунду.

Середина ноября: самое заметное похолодание

Во второй декаде месяца алматинцам стоит приготовиться к очередному снижению температуры. По прогнозу "Казгидромета", наиболее холодный период ожидается в ее середине.

Если в начале декады ночью прогнозируется около 0...+5 градусов, а днем +7...+12 градусов, то затем температура заметно снизится.

Ночью ожидается от -3 до -8 градусов, днем – от -3 до +2 градусов. Иными словами, в отдельные дни отрицательные температуры могут установиться не только ночью, но и в светлое время суток.

После этого синоптики прогнозируют очередное потепление. Ночью температура составит около -3+2 градусов, а днем воздух может прогреться до +11...+16 градусов.

Осадки в виде дождя и снега возможны как в начале, так и в конце второй декады. Кроме того, в середине этого периода вероятны гололед и усиление ветра. В целом во второй декаде ветер скоростью 9-14 метров в секунду ожидается довольно часто.

Конец осени: снег, гололед и новое потепление

В начале третьей декады ноября погода вновь станет холоднее. Ночью температура воздуха может опуститься до -3...-8 градусов, днем ожидается от 0 до +5 градусов.

В этот период также прогнозируются осадки в виде дождя и снега. В середине декады возможны туман и гололед.

Однако завершение ноября, согласно предварительному прогнозу, вновь будет относительно теплым. К концу месяца ночью ожидается от -3 до +2 градусов, днем – от +10 до +15 градусов.

В начале и конце третьей декады также возможно усиление ветра до 9-14 метров в секунду.

Осадков будет больше нормы

Еще одна особенность ноябрьского прогноза – повышенное количество осадков. По данным Гидрометцентра, за месяц в Алматы ожидается больше осадков, чем обычно. Климатическая норма для ноября составляет 55 мм.

"Согласно консультативному прогнозу, дожди в Алматы ожидаются в середине первой декады ноября. В дальнейшем осадки в виде дождя и снега прогнозируются в конце первой декады, в начале и конце второй, а также в течение третьей декады месяца. Таким образом, осадки могут возвращаться в город практически на протяжении всего ноября, однако наиболее вероятны они во второй половине месяца. Снег преимущественен в верхних районах города", – отметил Даулет Кисебаев.

Кроме того, синоптики предупреждают о вероятности гололеда в конце первой, середине второй и третьей декадах. Туман возможен в конце первой, начале второй и середине третьей декады.

Таким образом, ноябрь в Алматы, несмотря на прогнозируемую температуру выше нормы, будет довольно переменчивым. Жителям города стоит учитывать не только температурные перепады, но и вероятность осадков, тумана и гололеда.

Важно помнить, что консультативный прогноз на месяц является предварительным и может корректироваться по мере изменения синоптической ситуации. Более точные сведения о погоде "Казгидромет" будет публиковать в декадных и краткосрочных прогнозах.