В Алматы в начале ноября потеплеет до +18°С

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

3, 4 и 5 ноября 2026 года жителей Алматы и Шымкента порадует теплая погода. В городах столбики термометров поднимутся до +18°С и 20°С соответственно. В Астане иная ситуация. Ночью на столицу нагрянут заморозки, днем потеплеет до +9°С, сообщает Zakon.kz.

Астана 3 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +5...+7°С.

4 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем +5...+7°С.

5 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем +7...+9°С. Алматы 3 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +16...+18°С.

4 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +16...+18°С.

5 ноября: переменная облачность, утром и днем временами дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +13...+15°С. Материал по теме Дождь, снег и неожиданное тепло: каким будет ноябрь в Алматы, рассказали в "Казгидромете" Шымкент 3 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +18...+20°С.

4 ноября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +18...+20°С.

5 ноября: переменная облачность, ночью дождь. Ночью и утром туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +18...+20°С. С прогнозом по всей стране на эти три дня можно ознакомиться по этой ссылке.

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