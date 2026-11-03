Казахстанский ИИ выходит на мировой рынок: отечественные разработчики покоряют инвесторов

Казахстанский стартап Higgsfield привлек внимание мировых инвесторов, а его разработками уже пользуются более 40 млн человек. Как отечественные специалисты выходят на глобальный рынок ИИ и что это дает экономике страны, – в материале Zakon.kz.

Казахстанские специалисты все активнее участвуют в создании технологических продуктов, ориентированных на международный рынок. Одним из таких проектов стала компания Higgsfield, работающая в сфере генеративного искусственного интеллекта.

Как пишет Global Banking & Finance Review, ее развитие привлекло внимание крупных мировых инвесторов, в числе которых NVIDIA и венчурная компания TCV. На это обратило внимание британское международное финансово-аналитическое издание Global Banking & Finance Review, рассмотревшее в своей публикации активно развивающуюся сферу ИИ в Казахстане.

Higgsfield разрабатывает инструменты для создания видео с помощью искусственного интеллекта. По данным компании, число зарегистрированных пользователей платформы превысило 40 млн человек. При этом у проекта есть непосредственная связь с Казахстаном: здесь работают более 300 специалистов, участвующих в разработке и развитии продукта для международной аудитории.

"Компания продолжает привлекать капитал для расширения бизнеса. В августе 2026 года Higgsfield получила 400 млн долларов в рамках раунда Series B при оценке бизнеса в 5,4 млрд долларов. В дальнейшем компания объявила о расширении раунда с участием NVIDIA и венчурной компании TCV. Интерес таких инвесторов отражает растущий спрос на технологии генеративного ИИ, в том числе инструменты для создания и обработки видеоконтента", – отмечается в информации.

Это очередной раз показывает, что казахстанские команды могут участвовать в создании глобальных технологических продуктов, которыми пользуются миллионы людей.

Эксперты отмечают, что для экономики страны весомо, какая часть этого потенциала развивается внутри Казахстана: где работают инженеры и исследователи, создаются ли новые компетенции, формируются ли квалифицированные рабочие места и остаются ли в стране интеллектуальные права на разработанные технологии.

К слову, такой подход соответствует задачам, обозначенным в Послании Касым-Жомарта Токаева. В нем говорится о формировании новой экономики, в которой искусственный интеллект должен давать практический результат.

"Речь идет про повышение производительности, создание условий для развития высокотехнологичных отраслей и создания продуктов с высокой добавленной стоимостью. В этом контексте важны не только объемы инвестиций в технологические компании, но и компетенции, которые они формируют в Казахстане", – говорится в публикации.

Стоит отметить, что Higgsfield развивается на фоне расширения всей отечественной технологической экосистемы.

По данным экспертов, в Казахстане насчитывается пять компаний-единорогов – технологических бизнесов с оценкой свыше 1 млрд долларов. Однако, как подчеркивают специалисты, высокая оценка компании сама по себе еще не означает сопоставимого вклада в экономику страны. Такой вклад определяется тем, сколько специалистов занято в Казахстане, где ведутся ключевые разработки, какая экспортная выручка формируется и остаются ли в стране права на созданные технологии.

"Динамика цифрового сектора показывает, что база для такого развития постепенно расширяется. Внутренние затраты на исследования и разработки выросли с 72,2 млрд тенге в 2018 году до 261,5 млрд тенге в 2025-м. За 2020-2025 годы экспорт IT-услуг увеличился с 33,5 млн до 1,142 млрд долларов. Эти цифры характеризуют развитие сектора в целом, а не финансовые результаты Higgsfield. Но они показывают, что цифровые технологии становятся все более заметной частью экономики и внешней торговли Казахстана", – пишет издание.

Следующий шаг – добиться того, чтобы международный успех таких компаний приносил долгосрочный эффект внутри страны: новые компетенции, рабочие места, собственные разработки и экспортную выручку, заключили авторы публикации.