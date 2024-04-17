Инвестштаб: какие вопросы он помогает решить инвесторам

Местные и иностранные инвестиции способствуют росту и укреплению экономики страны. Но для того, чтобы инвесторам было интересно вкладываться в казахстанские проекты, нужны простые и понятные механизмы для их реализации. Какую роль в этом играет Инвестиционный штаб, в материале Zakon.kz.

Что такое Инвестиционный штаб?

Совет по привлечению инвестиций, или Инвестиционный штаб (Инвестштаб) был создан в Казахстане еще в 2021 году. Его задачи – в оперативном режиме решать проблемы и оказывать поддержку инвесторам на всех этапах внедрения инвестпроектов и способствовать их более быстрой реализации. Главная цель работы штаба – увеличить инвестиционную привлекательность страны и создать комфортные условия работы для местных и иностранных инвесторов. Работа Инвестиционного штаба курируется первым заместителем премьер-министра Романом Скляром.

В конце 2023 года функции штаба были расширены – правительство приняло решение о переходе от консультативных протоколов к обязательным решениям Инвестиционного штаба.

Это означает, что решения, которые теперь принимаются штабом, обязательны для исполнения, а министры и акимы будут нести персональную ответственность за их выполнение. К слову, в состав Инвестштаба для содействия в решении проблемных вопросов также входят представители Генеральной прокуратуры.

С какими вопросами инвесторы могут обратиться в Инвестштаб

Как правило, на первых этапах работы у инвесторов не возникает существенных сложностей. Трудности появляются именно на стадии реализации проекта, когда необходимо решить практические задачи: оформить земельный участок для строительства завода, подвести инженерную инфраструктуру и многие другие моменты, в зависимости от типа проекта. Здесь на помощь инвесторам и приходит Инвестштаб. Стоит подчеркнуть, что за недолгое время существования штаб уже сумел зарекомендовать себя как эффективный инструмент для решения проблем инвесторов.

Отметим, что, согласно информации Kazakh Invest, в 2021-2023 годах проведено около 30 заседаний штаба, где поднимались актуальные вопросы по привлечению инвесторов в страну. За этот период Комитет по инвестициям МИД РК и Kazakh Invest выявили более 100 проблем инвесторов, по которым были даны поручения центральным и местным исполнительным органам. Многие из этих вопросов удалось разрешить к текущему моменту.

Кому уже помог Инвестштаб

По данным нацкомпании Kazakh Invest, при содействии Инвестштаба решены сложные вопросы более чем по 50 проектам в разных отраслях экономики. Общая сумма этих проектов превышает 15 млрд долларов.

В числе успешных кейсов проекты иностранных компаний GE HealthCare, Roche и Pfizer. Так, благодаря содействию Инвестиционного штаба удалось ускорить ряд процессов, способствующих реализации проекта GE HealthCare, что позволит обеспечить медицинские учреждения страны современным высокотехнологичным медицинским оборудованием, сервисом и цифровыми решениями.

Для реализации контрактного производства оригинальных биопрепаратов швейцарской компании Roche и американской компании Pfizer были подписаны долгосрочные договоры и внесены изменения в нормативные правовые акты в части регистрации противоопухолевых лекарственных препаратов. Таким образом, продемонстрирована готовность поддерживать инвесторов в реализации их проектов.

Другой успешный пример – проект контрактного производства биотехнологических препаратов британской компании AstraZeneca. Благодаря усилиям Инвестштаба компания уже приступила к реализации проекта в рамках утвержденной дорожной карты с Министерством здравоохранения РК.

Следует отметить, что перечисленные проекты позволят улучшить качество медицинской помощи и услуг для населения.

Штаб также поспособствовал решению проблемы с земельным участком для американской компании по проекту "Строительство завода по производству чипсов и снеков". Проблема заключалась в том, что часть выделенной территории уже была определена для другой компании. Благодаря работе штаба сложности были урегулированы в короткие сроки, и компания смогла приступить к реализации проекта без дополнительных препятствий.

Однако Инвестштаб не только активно помогает иностранным инвесторам, но и поддерживает местных производителей. Например, при поддержке штаба по проекту казахстанского производителя мороженого "Шин-Лайн" в максимально короткие сроки будет заключено соглашение об инвестициях.

Под контролем штаба на данный момент также реализуются крупные инвестиционные проекты. В том числе обогатительный комбинат мощностью 25 млн тонн медной продукции в год, который будет построен в Восточно-Казахстанской области, и инвестиционный проект по строительству водовода с каскадом ГЭС на реке Угам в Туркестанской области.

Таким образом, работа Инвестиционного штаба приносит пользу как инвесторам, так и экономике. С одной стороны, возможности штаба позволяют обеспечить необходимые условия для инвесторов и упростить запуск проектов, с другой, это способствует более активному росту казахстанской экономики и усилению конкуренции в различных отраслях, что в конечном счете будет позитивно влиять на уровень благосостояния населения.