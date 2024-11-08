Как вести себя частному инвестору при президентстве Трампа

Дональд Трамп феерично выиграл выборы президента США. В итоге во всей глобальной экономике началось очередное "Трамп-ралли-2.0". Крупные мировые инвесторы давно готовились к такому повороту, а что делать простому частному инвестору? Об этом – в материале Zakon.kz.

Прежде всего нужно запомнить одну ключевую деталь. Несмотря на то, что демократы в США издавна называют себя "партией простых людей", а республиканцы – "партией крупного капитала", статистика говорит об обратном. Простые "люди-демократы" в общем намного богаче "капиталистов-республиканцев". Так что не верьте ни единому слову политиков, как говорил персонаж Конан Дойля.

Если же говорить серьезно, то для выстраивания личной инвестиционной стратегии нужно вернуться в начало 2017 года, когда официально начал свой первый срок в Белом доме Дональд Трамп.

По истечении 100 дней президентства Трампа можно было видеть такую картину.

Первое. Стоимость активов американских корпораций вышла на максимально высокие значения, а индекс доллара потихоньку начал слабеть – это привлекало инвесторов.

Второе. К 70-му дню со дня инаугурации Трампа доходность индекса S&P500 (фондовый индекс, в корзину которого включено 503 акции 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний. – Прим. ред.) составила 3,5%.

Третье. Наибольший рост показали акции IT-компаний, а акции энергетического сектора чуть ли не провалились.

Четвертое. Биткоин начал 2017 год с 998 долларов и вырос в 14 раз, завершив год на уровне 14 156 долларов.

Пятое. Золото играло привычную роль защитного актива и хеджа от инфляции.

Если же вернуться в 2024 год, то добавим сюда еще один момент: возможное прекращение войны в Украине и, соответственно, рост российских компаний.

Интересные детали подметил казахстанский финансовый консультант Аман Алимбаев.

Зато если взять последние 10 выборов в США (с 1984 года), то можно увидеть, что следующий после выборов год оказывался позитивным в 9 случаях из 10 (исключение только в период дотком-пузыря в 2000 году), а средний результат индекса составлял +15,2% в долларах.

Причем особой разницы между президентом-демократом или республиканцем не просматривается, отмечает аналитик. Поэтому, как обычно, несильно рассчитываем на то, что история обязательно повторится, но встречаем следующий год с некоторым оптимизмом.

"В 2025 году американские акции будут продолжать расти при сохранении умеренно-мягкой денежно-кредитной политики. Однако учитываем возможные эмоциональные коррекции и влияние геополитических факторов". Аман Алимбаев

Облигации некоторое время будут стоять на месте (по доходности). Но все опять же зависит от инфляции. Если инфляция в США продолжит снижаться, ФРС может начать снижать ставки, соответственно, цены на облигации пойдут вверх.

Если геополитическая ситуация будет стабильной и инфляция будет под контролем, спрос на золото может снизиться, что приведет к боковому движению цены.

Доллар будет постепенно укрепляться по отношению к другим валютам.

Рекомендации для частного инвестора:

составьте финансовый план,

ориентируйтесь только на ваши индивидуальные особенности и ограничения,

рыночный "шум" (который будет всегда присутствовать на вашем инвестиционном пути) не должен влиять на ваши инвестиционные решения,

не забывайте про диверсификацию между различными активами.

Ранее мы рассказали, как финансовые мировые рынки отреагировали на выборы в США.