Как вести себя частному инвестору при президентстве Трампа
Прежде всего нужно запомнить одну ключевую деталь. Несмотря на то, что демократы в США издавна называют себя "партией простых людей", а республиканцы – "партией крупного капитала", статистика говорит об обратном. Простые "люди-демократы" в общем намного богаче "капиталистов-республиканцев". Так что не верьте ни единому слову политиков, как говорил персонаж Конан Дойля.
Если же говорить серьезно, то для выстраивания личной инвестиционной стратегии нужно вернуться в начало 2017 года, когда официально начал свой первый срок в Белом доме Дональд Трамп.
По истечении 100 дней президентства Трампа можно было видеть такую картину.
Первое. Стоимость активов американских корпораций вышла на максимально высокие значения, а индекс доллара потихоньку начал слабеть – это привлекало инвесторов.
Второе. К 70-му дню со дня инаугурации Трампа доходность индекса S&P500 (фондовый индекс, в корзину которого включено 503 акции 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний. – Прим. ред.) составила 3,5%.
Третье. Наибольший рост показали акции IT-компаний, а акции энергетического сектора чуть ли не провалились.
Четвертое. Биткоин начал 2017 год с 998 долларов и вырос в 14 раз, завершив год на уровне 14 156 долларов.
Пятое. Золото играло привычную роль защитного актива и хеджа от инфляции.
Если же вернуться в 2024 год, то добавим сюда еще один момент: возможное прекращение войны в Украине и, соответственно, рост российских компаний.
Интересные детали подметил казахстанский финансовый консультант Аман Алимбаев.
Зато если взять последние 10 выборов в США (с 1984 года), то можно увидеть, что следующий после выборов год оказывался позитивным в 9 случаях из 10 (исключение только в период дотком-пузыря в 2000 году), а средний результат индекса составлял +15,2% в долларах.
Причем особой разницы между президентом-демократом или республиканцем не просматривается, отмечает аналитик. Поэтому, как обычно, несильно рассчитываем на то, что история обязательно повторится, но встречаем следующий год с некоторым оптимизмом.
"В 2025 году американские акции будут продолжать расти при сохранении умеренно-мягкой денежно-кредитной политики. Однако учитываем возможные эмоциональные коррекции и влияние геополитических факторов".Аман Алимбаев
Облигации некоторое время будут стоять на месте (по доходности). Но все опять же зависит от инфляции. Если инфляция в США продолжит снижаться, ФРС может начать снижать ставки, соответственно, цены на облигации пойдут вверх.
Если геополитическая ситуация будет стабильной и инфляция будет под контролем, спрос на золото может снизиться, что приведет к боковому движению цены.
Доллар будет постепенно укрепляться по отношению к другим валютам.
Рекомендации для частного инвестора:
- составьте финансовый план,
- ориентируйтесь только на ваши индивидуальные особенности и ограничения,
- рыночный "шум" (который будет всегда присутствовать на вашем инвестиционном пути) не должен влиять на ваши инвестиционные решения,
- не забывайте про диверсификацию между различными активами.
Ранее мы рассказали, как финансовые мировые рынки отреагировали на выборы в США.