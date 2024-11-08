Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как вести себя частному инвестору при президентстве Трампа

Дональд Трамп аплодирует, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 12:12 Фото: flickr/Gage Skidmore
Дональд Трамп феерично выиграл выборы президента США. В итоге во всей глобальной экономике началось очередное "Трамп-ралли-2.0". Крупные мировые инвесторы давно готовились к такому повороту, а что делать простому частному инвестору? Об этом – в материале Zakon.kz.

Прежде всего нужно запомнить одну ключевую деталь. Несмотря на то, что демократы в США издавна называют себя "партией простых людей", а республиканцы – "партией крупного капитала", статистика говорит об обратном. Простые "люди-демократы" в общем намного богаче "капиталистов-республиканцев". Так что не верьте ни единому слову политиков, как говорил персонаж Конан Дойля.

Если же говорить серьезно, то для выстраивания личной инвестиционной стратегии нужно вернуться в начало 2017 года, когда официально начал свой первый срок в Белом доме Дональд Трамп.

По истечении 100 дней президентства Трампа можно было видеть такую картину.

Первое. Стоимость активов американских корпораций вышла на максимально высокие значения, а индекс доллара потихоньку начал слабеть – это привлекало инвесторов.

Второе. К 70-му дню со дня инаугурации Трампа доходность индекса S&P500 (фондовый индекс, в корзину которого включено 503 акции 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний. – Прим. ред.) составила 3,5%.

Третье. Наибольший рост показали акции IT-компаний, а акции энергетического сектора чуть ли не провалились.

Четвертое. Биткоин начал 2017 год с 998 долларов и вырос в 14 раз, завершив год на уровне 14 156 долларов.

Пятое. Золото играло привычную роль защитного актива и хеджа от инфляции.

Если же вернуться в 2024 год, то добавим сюда еще один момент: возможное прекращение войны в Украине и, соответственно, рост российских компаний.

Интересные детали подметил казахстанский финансовый консультант Аман Алимбаев.

Зато если взять последние 10 выборов в США (с 1984 года), то можно увидеть, что следующий после выборов год оказывался позитивным в 9 случаях из 10 (исключение только в период дотком-пузыря в 2000 году), а средний результат индекса составлял +15,2% в долларах.

Причем особой разницы между президентом-демократом или республиканцем не просматривается, отмечает аналитик. Поэтому, как обычно, несильно рассчитываем на то, что история обязательно повторится, но встречаем следующий год с некоторым оптимизмом.

"В 2025 году американские акции будут продолжать расти при сохранении умеренно-мягкой денежно-кредитной политики. Однако учитываем возможные эмоциональные коррекции и влияние геополитических факторов".Аман Алимбаев

Облигации некоторое время будут стоять на месте (по доходности). Но все опять же зависит от инфляции. Если инфляция в США продолжит снижаться, ФРС может начать снижать ставки, соответственно, цены на облигации пойдут вверх.

Если геополитическая ситуация будет стабильной и инфляция будет под контролем, спрос на золото может снизиться, что приведет к боковому движению цены.

Доллар будет постепенно укрепляться по отношению к другим валютам.

Рекомендации для частного инвестора:

  • составьте финансовый план,
  • ориентируйтесь только на ваши индивидуальные особенности и ограничения,
  • рыночный "шум" (который будет всегда присутствовать на вашем инвестиционном пути) не должен влиять на ваши инвестиционные решения,
  • не забывайте про диверсификацию между различными активами.

Ранее мы рассказали, как финансовые мировые рынки отреагировали на выборы в США.

Читайте также

нападение на улицы, драка, конфликт
Бить или бежать: как защитить себя и не сесть за самооборону
Технологии
Бренд с душой: как Chery создает технологии будущего
Не доживают до старости: почему тюлени стали массово гибнуть на Каспийском море
Не доживают до старости: почему тюлени массово гибнут в Каспийском море
Андрей Валентинов
Трамп Дональд США 2024 год Доллар Тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
санкции
Санкции против шести казахстанских компаний ввела Великобритания: кто оказался под запретом
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: