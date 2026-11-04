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Где в мире самые умные школьники и какие результаты показывают ученики казахстанских школ

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 12:43 Фото: magnific
Согласно обновленной статистке, Казахстан вошел в топ-60 стран мира по показателям успеваемости учащихся старших классов среднеобразовательных школ и колледжей, сообщает Zakon.kz.

Эксперты канадской аналитической онлайн-платформы "Visual Capitalist", опираясь на данные ЮНЕСКО, программы международной оценки учеников (PISA) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), американского проекта оценки успеваемости студентов "NAEP" и Всемирного банка, провели комплексное исследование с целью выявления наиболее эффективных систем образования в мире.

Как оценивали

Для получения максимально объективной картины специалисты вышеназванной платформы ранжировали страны по показателям успеваемости их школьников в возрасте 15 8лет по трем направлениям – естественные науки (куда входят физика, химия, биология, география), математика и читательская грамотность (скорость чтения, восприятие информации, наличие критического мышления и т.д.).

Расчет показателя знаний школьников по каждому направлению в этом случае осуществлялся по специальной шкале от 100 до 600 баллов, поделенной между собой сразу на шесть уровней от базового (1-го) до продвинутого (6-го). После полученные результаты были приведены к общему среднему значению по тому же принципу.

Всего в исследовании приняли участие более 760-ти тысяч учащихся из 91-й страны и автономных административных районов.

Показатели казахстанских школьников

Согласно результатам этого исследования, Казахстан в глобальном рейтинге успеваемости учащихся старших классов среднеобразовательных школ и колледжей занял 58-е место с итоговой оценкой в 406,7 балла.

Стоит отметить, что показатель уровня знаний школьников нашей страны в этом случае оказался выше, чем в Болгарии (404,3 балла), Малайзии (403 балла), Азербайджане (401,7 балла), Кипре (400,7 балла), Саудовской Аравии (396,7 балла), Армении (364,3 балла), Таджикистане (361,3 балла) и Кыргызстане (357 баллов).

Наибольший уровень знаний казахстанские школьники показали в естественных науках и математике – 420 и 414 баллов, соответственно. Слабые навыки учащиеся казахстанских школ в возрасте 15-ти лет продемонстрировали в направлении читательская грамотность – 385 баллов.

Основным фактором, повлиявшим на столь низкую оценку наших школьников по предмету "Читательская грамотность", как утверждается в исследовании, стало так называемое "скоростное чтение", когда тестируемый пытается как можно быстрее прочитать текст, не вникает в его суть и, соответственно, на выходе дает неправильные ответы.

К слову, с этой проблемой сегодня сталкиваются не только наши подростки, но и тинэйджеры из других стран мира, поскольку тенденция на ухудшение показателей в данном критерии наблюдается практически везде без исключения.

Причинами всему этому, как считают эксперты, могут быть изменение самого характера чтения, вызванное цифровизацией и использованием экранов, снижение интереса к чтению ради удовольствия, а также изменение отношения к учебе и школе после пандемии COVID-19.

Где самые умные школьники

Наиболее высокую успеваемость в мире сегодня демонстрируют китайские школьники, проживающие в городах Пекин, Шанхай, а также провинциях Цзянсу и Чжэцзян. Их общий показатель знаний по всем трем дисциплинам оценен в 578,7 балла.

На втором месте в мире по качеству успеваемости учащихся в возрасте 15 лет расположился Сингапур (552,7 балла), а на третьемТайвань (531,3 балла).

В первую десятку лучших стран мира по общему показателю знаний также попали Макао (530,3 балла), Япония (522 балла), Южная Корея (516,3 балла), Эстония (511,3 балла), Гонконг (499,3 балла), Великобритания (497,7 балла) и Новая Зеландия (495,3 балла).

На основании вышеуказанного получается, что самые эффективные системы среднего образования сегодня находятся в странах Восточной Азии.

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Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
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