Глобальная экономика: мировые лидеры по номинальному ВВП и позиции Казахстана

Согласно обновленной статистике, Казахстан вошел в топ-50 крупнейших экономик и остался в списках лидеров по этому показателю среди стран СНГ, сообщает Zakon.kz.

По данным исследования канадской аналитической онлайн-платформы Visual Capitalist, к концу 2026 году общий объем мировой экономики превысит отметку в 128 трлн долларов, что на 20 трлн больше показателей 2023 года.

Особо примечательна в этом исследовании оценка Казахстана, который с общим объемом номинального ВВП за год в 397,92 млрд долларов, занял 47-е место из 191-го возможного.

Этот показатель, к слову, позволил нашей стране не только остаться в числе лидеров на пространстве СНГ, но и превзойти такие государства, как Португалия (375,20 млрд – 49-е место), Финляндия (338,56 млрд – 50-е место), Новая Зеландия (273,40 млрд – 54-е место), Венгрия (256,91 млрд – 55-е место) и Катар (203,04 млрд – 58-е место).

Способствовала этому, как отмечают эксперты, последовательная работа государства по привлечению инвестиций, развитию инфраструктуры и улучшению делового климата.

Мировые лидеры

Страной с крупнейшей экономикой мира, согласно оценкам авторов данного исследования, продолжают оставаться Соединенные Штаты Америки. Их объем номинального ВВП за 2026 год составит 32,64 трлн долларов.

На втором месте, как и в 2025 году, остался Китай. Его показатель номинального ВВП достиг отметки в 21,55 триллиона долларов, что в свою очередь практически в четыре раза больше размера экономики Германии, идущей в этом рейтинге на третьем месте – 5,4713 триллиона.

В первую десятку стран с крупнейшими экономиками в мире также вошли: Япония (4,341 трлн), Великобритания (4,268 трлн), Индия (4,060 трлн), Франция (3,554 трлн), Россия (2,861 трлн), Италия (2,701 трлн) и Бразилия (2,654 трлн).

Показатели по СНГ

Как уже отметилось выше, Россия на пространстве СНГ продолжает оставаться страной с самой крупной экономикой.

Второе место по этому показателю среди стран Содружества и 47-е в мире занял Казахстан. На третьей позиции в СНГ и 60-й в общемировом зачете разместился Узбекистан. Его объем номинального ВВП в 2026 году специалисты вышеназванного портала оценили в 178,17 млрд долларов.

Показатели ниже, чем у вышеназванных стран, на пространстве СНГ имеют: Беларусь (108,11 млрд – 81-е место), Азербайджан (89,18 млрд – 86-е место), Армения (32,97 млрд – 116-е место), Кыргызстан (26,69 млрд – 124-е место) и Таджикистан (21,11 млрд – 134-е место).

Аутсайдеры рейтинга

Самым низким показателем объема номинального ВВП в мире по итогам 2026 года, согласно оценке специалистов аналитической онлайн-платформы Visual Capitalist, отметится Тувалу – 0,08 млрд долларов.

Чуть лучше дела в этом плане обстоят в Науру (0,20 млрд), Маршалловых островах (0,34 млрд), Палау (0,37 млрд), Кирибати (0,40 млрд), Микронезии (0,53 млрд), Тонга (0,73 млрд) и Доминике (0,79 млрд).