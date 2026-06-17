Где в мире самая лучшая медицина и на каком месте Казахстан

Казахстанская система здравоохранения, согласно данным международных исследований, входит в топ-60 лучших в мире, сообщает Zakon.kz.

Обновившиеся недавно показатели крупнейшей краудсорсинговой онлайн-базы данных Numbeo демонстрируют, что Казахстан за последние несколько лет заметно улучшил свой индекс здравоохранения.

Это позволило нашей стране выйти на 60-е место глобального рейтинга, оценивающего доступность, качество и эффективность систем здравоохранения по всему миру.

Что за индекс и методология его расчета

Индекс здравоохранения, или Health Care Index, формируемый аналитиками онлайн-базы данных Numbeo, является комплексным показателем качества медицинского обслуживания и эффективности системы здравоохранения в отдельных странах и регионах.

Он рассчитывается на основании социологических опросов и отзывов интернет-пользователей. В этом ключе участвующие в опросах люди оценивают системы здравоохранения своих государств сразу по нескольким критериям. Наиболее важными из них являются:

уровень подготовки медицинских специалистов (профессионализм врачей и медицинского персонала) ;

; инфраструктура (состояние больниц и их оснащенность необходимым современным оборудованием) ;

; доступность (количество больниц и поликлиник, удобство их расположения, время ожидания при получении медицинской помощи) ;

; финансовая доступность лечения (уровень затрат на медицинские услуги, как личных, так и государственных).

Индекс рассчитывается по шкале от 0 до 100, где 100 – наивысший результат. Всего в этот рейтинг включены показатели 100 государств, обладающих по версии специалистов Numbeo наилучшим индексом здравоохранения.

Оценка Казахстана

Как уже отмечалось выше, Казахстан, согласно обновленным данным, в глобальном рейтинге по индексу здравоохранения занимает 60-е место с итоговым показателем 60,7 балла.

На пространстве СНГ по качеству и эффективности системы здравоохранения наша страна уступает лишь России. Она занимает в этом рейтинге 57-е место с показателем итогового индекса 61,6 балла.

Более низким индексом здравоохранения, чем у Казахстана, среди стран Содружества обладают Армения (61-е место с итоговым значением 59,9 балла), Беларусь (90-е место с итоговым значением 49,6 балла) и Азербайджан (91-е место с итоговым значением 49 балла). Показатели Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана в данный рейтинг не попали.

Также стоит отметить, что сегодня Казахстан обладает более эффективной и качественной системой здравоохранения, чем Греция (65-е место с итоговым индексом 58,9 балла), Болгария (68-е место с итоговым значением 58,3 балла), Словакия (69-е место с итоговым значением 58,2 балла), Польша (70-е место с итоговым значением 57,9 балла), Румыния (76-е место с итоговым значением 56,5 балла) и Грузия (77-е место с итоговым значением 56,3 балла).

Лидеры и аутсайдеры

Самая качественная, доступная и эффективная система здравоохранения в мире, по версии аналитиков, сегодня в Тайване. Его итоговый индекс находится на отметке 87,1 балла.

Второе место глобального рейтинга по этому показателю с индексом 82,9 балла занимает Южная Корея, а третье – Нидерланды. Их итоговый индекс, согласно последним данным, составляет 81,5 балла.

В первую десятку стран с наилучшем уровнем медицины в мире также вошли Япония (итоговый индекс – 80,1 балла), Австрия (итоговый индекс – 78,9 балла), Эквадор (итоговый индекс – 77,7 балла), Финляндия (итоговый индекс – 77,6 балла), Таиланд (итоговый индекс – 77,5 балла), Дания (итоговый индекс – 77,2 балла) и Испания (итоговый индекс – 77,2 балла).

Китай в этом рейтинге занимает лишь 31-е место с итоговым индексом 69,2 балла, а "первая экономика мира" – США – и вовсе опустились на 40-ю строчку. Их показатель индекса здравоохранения сегодня составляет 67 баллов.

Наихудшие оценки эффективности системы здравоохранения получили Сирия (итоговый индекс – 35,4 балла), Венесуэла (итоговый индекс – 39,9 балла), Бангладеш (итоговый индекс – 42 балла), Ирак (итоговый индекс – 46,5 балла) и Марокко (итоговый индекс – 46,8 балла).