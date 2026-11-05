Что сейчас происходит с Аэропортовским озером и почему алматинцы обеспокоены реконструкцией

Озеро, которому 60 лет, оказалось в центре внимания горожан. Жители обеспокоены возможной застройкой прилегающей территории, тогда как проектировщики обещают благоустройство. Какие изменения ждут водоем у аэропорта и что будет с его природным богатством? Подробнее в материале Zakon.kz.

Это озеро расположено неподалеку от аэропорта Алматы. Его построили в 1963 году, и за десятилетия здесь сформировалась собственная экосистема. По имеющимся данным, на территории обитает порядка 60 видов птиц, а в воде много рыбы. Небольшой водоем стал частью природного ландшафта Турксибского района, привычным местом прогулок и отдыха для жителей близлежащих микрорайонов. Но сегодня привычная картина может измениться.

5 ноября 2026 года в редакционный чат-бот Zakon.kz вместе с фото и видео обратился житель одного из домов рядом с озером. По его словам, Восточный залив огородили забором, после чего начались работы по засыпке территории. Это вызвало обеспокоенность местных жителей, которые предположили, что парк возле водоема могут готовить под коммерческую застройку.

"Мы, жители микрорайона, стали писать в инстанции. После этого стройку вроде остановили. А вчера, гуляя с ребенком в парке "Желтоксан", прилегающем к Восточному заливу, мы с супругой увидели, что начали устанавливать планшеты с информацией о застройке территории парка с восточной стороны коммерческими объектами", – рассказал мужчина нашей редакции.

Для жителей вопрос заключается не только в том, как будет выглядеть территория в будущем. Их беспокоит и судьба самого озера, которое за десятилетия стало частью местной природы и городской среды. Корреспондент прогулялся по территории и своими глазами посмотрел на происходящее. На озере действительно стоит спецтехника, воду спустили и завезены стройматериалы.

Каким хотят видеть озеро?

4 ноября 2026 года акимат Турксибского района, "Алматыгенплан" и ТОО "Almaty Invest" провели встречу с местными жителями в парке "Желтоксан". Участникам представили планы благоустройства территории вокруг Аэропортовского озера, известного также как Восточный залив.

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Главный операционный директор "Алматыгенплана" Амангельды Саттаров продемонстрировал иллюстрации проекта и рассказал о предполагаемых изменениях. Среди них:

набережная,

пешеходные маршруты,

освещение,

зоны отдыха.

"При рассмотрении генерального плана Восточного залива можно видеть естественный рельеф, который нуждается в благоустройстве. Нет удобных пешеходных переходов, отсутствует освещение, а обрывистые места достигают семи метров, что опасно для играющих поблизости детей или пожилых пешеходов", – рассказал Амангельды Саттаров.

Со стороны улицы Бухтарминской возможно строительство автостоянки и размещение пожарного депо. Кроме того, для развития прилегающей территории предполагается привлечь инвесторов. В перспективе здесь хотят создать общественное пространство для прогулок, семейного отдыха и проведения различных мероприятий.

Таким образом, у Восточного залива может появиться новая набережная, прогулочные маршруты, освещение и благоустроенные зоны отдыха. Территория станет более удобной и безопасной для горожан, особенно семей с детьми. Однако для местных жителей важно, чтобы благоустройство не обернулось масштабной застройкой, не затронуло природную составляющую озера и не лишило их привычного зеленого пространства. Ведь Восточный залив – это сложившаяся за десятилетия экосистема, которую важно сохранить.

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Озеро существует уже более шести десятилетий и за это время стало неотъемлемой частью культурного кода города. Здесь природа соседствует с городской жизнью, а сам водоем остается важным местом отдыха для жителей района. Теперь Восточный залив стоит на пороге перемен. Сможет ли благоустройство сохранить природное богатство озера и при этом сделать его более комфортным и безопасным для горожан? Именно этот вопрос сегодня волнует местных жителей.