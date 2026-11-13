Невероятное путешествие казахстанки: жительница Актау за 57 дней прошла 1500 километров по Кавказу

57 дней, 1 500 километров, ночевки в мечетях и встреча с медведицей в двух метрах. Жительница Актау Яна Безверхняя в одиночку прошла Кавказскую тропу и стала первой казахстанкой, преодолевшей этот маршрут. О главных испытаниях путешественницы – в материале Zakon.kz.

36-летняя жительница Актау Яна Безверхняя в одиночку прошла 1 500 километров по "Кавказской тропе", пересекла горные перевалы семи регионов России, ночевала в палатке, заброшенных кошарах, в мечетях, в домах незнакомцев, встречалась с медведями и пережила опасные ситуации. Она стала первой казахстанкой, прошедшей этот маршрут. После возвращения домой Яна отдохнула всего неделю и отправилась в новое одиночное путешествие – на велосипеде по Алтаю и Монголии.

Фото: из архива Яны Безверхней

От детской мечты до больших путешествий

Яна Безверхняя родилась и выросла в Актау. С десяти лет мечтала уехать на велосипеде в соседний город. Однако велосипед так и не появился, а мечта постепенно переросла в нечто большее. Девушка решила, что если не может отправиться в дорогу на двух колесах, то пойдет пешком. В 2017 году Яна с подругой прошла 80 километров от Актау до Голубой бухты, весь поход занял полтора дня – тогда его приурочили ко Дню Победы. Затем были многодневные одиночные походы, восхождения на пятитысячники, Эльбрус, попытка покорить семитысячник – пик Ленина.

Первый длительный пеший поход состоялся в том же 2017 году. Тогда Яна решила пройти пешком от Москвы до Тулы, а также от Адлера до Краснодара. Обе дистанции она преодолевала одна. Этот опыт стал отправной точкой ее самостоятельных путешествий.

Позже Яна начала ходить в горы. Сначала это были маршруты в Алматы, затем – продолжительные походы по Узбекистану, постепенно увлечение превратилось в серьезную подготовку к восхождениям.

В 2024 году она поднялась на пик Юхина в Кыргызстане – это вершина высотой более 5 тысяч метров. В 2025 году путешественница покорила Эльбрус и предприняла попытку восхождения на пик Ленина. Однако на высоте 6 400 метров группа была вынуждена развернуться из-за непогоды.

"Кавказская тропа" появилась в ее планах не сразу. Изначально Яна собиралась отправиться в велосипедное путешествие по Чуйскому тракту на Алтае, но во время подготовки она наткнулась в социальных сетях на проект, который предполагал пеший маршрут от Каспийского до Черного моря – от Дербента до Сочи. Связалась с основателем проекта, узнала подробности и решила немного изменить планы.

Фото: из архива Яны Безверхней

Фото: из архива Яны Безверхней

"Я давно поняла, что путешествия для меня – это не просто возможность увидеть красивые места. Мне интересно, как живут люди, чем наполнены их обычные дни, что они рассказывают о своей земле. Когда я встречаюсь с незнакомыми людьми, я всегда говорю, что приехала из Казахстана, из Актау. Мне нравится показывать фотографии нашего города, рассказывать о море, о степи, о том, как изменился Актау за последние годы. Многие вспоминают, что когда-то служили здесь или приезжали в советское время. И вдруг у них появляется желание снова увидеть наш город. Для меня это тоже часть путешествия – не только узнавать другие страны и культуры, но и рассказывать о своей родине". Яна Безверхняя

Фото: из архива Яны Безверхней

Что такое "Кавказская тропа"

"Кавказская тропа" – это пеший маршрут мирового уровня протяженностью около 1 500 км от Каспийского до Черного моря. Для путешественников это не просто поход по горам, а возможность бросить себе вызов, испытать свою выносливость, преодолеть собственные страхи, переосмыслить жизненные ценности. Проект предполагает прохождение по горным территориям через перевалы, исторические места и регионы, обладающие самобытной культурой и традициями.

Фото: из архива Яны Безверхней

Маршрут охватывает Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Краснодарский край. В этом, 2026 году, пройти его оказалось особенно непросто. Аномальные дожди и холодная погода повлияли на состояние троп, селевые потоки уничтожали участки маршрута, бурные реки сносили мосты, а организаторам приходилось менять отдельные отрезки пути.

Фото: из архива Яны Безверхней

Свой одиночный пеший поход Яна начала 28 мая 2026 года. Изначально она рассчитывала уложиться в 60 дней, однако завершила маршрут за 57. За это время прошла 1 500 километров по горам.

Фото: из архива Яны Безверхней

На сегодняшний день она стала первой казахстанкой, преодолевшей Кавказскую тропу, и первой иностранкой, прошедшей весь маршрут. Для Яны это достижение имеет особое значение. Она не выросла среди гор, не имела возможности регулярно тренироваться на высоте и готовилась к походу в условиях Мангистау – региона, где преобладают степи и пустыни.

Фото: из архива Яны Безверхней

"Мне хотелось показать, что степной человек тоже может пройти такой маршрут. Необязательно жить в Алматы, чтобы ходить по горам и готовиться к серьезным походам. Конечно, подготовка будет отличаться, и нужно понимать, что ты делаешь. Но если правильно подойти к тренировкам, изучить маршрут, подобрать экипировку, – это вполне возможно. Я не ставила перед собой задачу кому-то что-то доказать любой ценой. Мне просто хотелось проверить себя и показать, что наши условия не являются препятствием. Казахстанцы тоже могут выходить на такие маршруты, и я надеюсь, что мой опыт кому-то даст смелость попробовать". Путешественница Яна Безверхняя

Подготовка к маршруту

К длительному походу Яна готовилась основательно и даже разработала собственную систему физической подготовки. Одним из основных упражнений стали продолжительные подъемы по лестницам с тяжелым рюкзаком весом 20 кг. Дополнительно она ходила по песку и камням, занималась в спортзале, использовала степпер и утяжелители. По словам Яны, для длительного горного маршрута важнее всего не скорость, а способность организма выдерживать многочасовую нагрузку. В поход она отправилась с рюкзаком весом 22-23 килограмма. Впоследствии вес уменьшался по мере расходования продуктов. Девушка заранее засушила мясо, расфасовала крупы и другие продукты в небольшие пакеты.

Фото: из архива Яны Безверхней

"В горах важно было не только правильно питаться, но и экономить каждый грамм веса. Консервы не подходят для длительного перехода, – они тяжелые. Очень выручил в походе курт, там есть соли, которые удаляют жажду, и белки, поэтому это самая идеальная еда в горах. К счастью, очень много попадалось хороших людей, которые подкармливали: давали хлеб, давали домашнюю брынзу, приглашали на чай. Это помогло дольше продержаться без покупок продуктов. Обязательно в поход брала таблетки – болеутоляющие и от отравления, а также витамины. Они необходимы в горах, так как активно работают мышцы, чтобы не было судорог и обезвоживания, чтобы организм быстро успокаивался и быстро засыпал". Путешественница Яна Безверхняя

Фото: из архива Яны Безверхней

Что Яна взяла с собой

С собой Яна взяла только самое необходимое: палатку, спальный мешок, трекинговые палочки, газовый баллон, горелку и котелок, комплект теплой одежды, обувь для перехода рек вброд, аптечку, фильтр для воды, небольшую солнечную панель для зарядки телефона, средства личной гигиены, перцовый баллончик для отпугивания собак и громкий свисток от диких животных.

Фото: из архива Яны Безверхней

Каждый день Яне приходилось подниматься и спускаться по горам. В начале маршрута она проходила в среднем 20-25 километров в день, затем дистанции увеличивались до 30-40 километров, несколько раз удавалось преодолеть около 50 километров за сутки.

Фото: из архива Яны Безверхней

День начинался в 08:00 и завершался в 18:00, потому что в горах темнеет очень рано. Общий набор высоты за маршрут составил около 70 тысяч метров, примерно столько же пришлось на спуски.

Фото: из архива Яны Безверхней

"Остановки, обед, перекус – на это примерно по 15 минут. Без остановок примерно проходила около 10-11 часов в сутки. Иногда встречала по пути людей, и если шла с ними, то приходилось замедляться, а когда шла одна, то вообще не останавливалась – перекусывала, пила воду на ходу. Самое сложное – это не один конкретный подъем, а то, что ты должна идти каждый день. Ты просыпаешься, собираешь вещи, надеваешь рюкзак и снова выходишь на маршрут. Иногда ты устала, иногда болеешь, иногда погода такая, что хочется просто остаться в тепле. Но ты понимаешь, что впереди еще километры, и нужно двигаться. Вначале я шла меньше, потом организм постепенно привык, и дистанции стали увеличиваться. В какой-то момент ты уже не думаешь о том, сколько прошла за день, а просто продолжаешь идти". Путешественница Яна Безверхняя

Фото: из архива Яны Безверхней

Самый главный ресурс

В горах вода – один из важнейших ресурсов. На Кавказской тропе Яна использовала родники, ручьи, горные реки и талую воду. Однако из-за обильных дождей многие реки стали мутными и грязными. В Дагестане встречались благоустроенные родники с кранами, где можно было набрать воду. В Чечне и Ингушетии чаще приходилось искать дикие ручьи и потоки талой воды.

Фото: из архива Яны Безверхней

Бывали дни, когда вода заканчивалась, а до ближайшего источника оставалось несколько десятков километров. В одном из таких случаев в Карачаево-Черкесии Яна прошла около 45 километров, прежде чем добралась до места, где можно было пополнить запасы.

"Однажды я не успела набрать воду: у меня был расчет – дойти до поселка, до него оставалось километров пять. Но начался сильный град, и я поспешила укрыться в кошаре, где с крыши текла вода. Пришлось воспользоваться грязным пластмассовым ведром, которое я нашла на этом месте. Я помыла его водой, которая текла с крыши. После набрала ее же и профильтровала. Так я приготовила себе еду: в кошаре была печка типа буржуйки и дрова, но они все отсырели. Пришлось их сначала сушить, и только потом подкладывать в печку. Огонь я разжигала с помощью переносного газового баллона. Он небольшой, – примерно на 450 грамм, и хватает его на 1,5 месяца. Конечно, мне его не хватило, свой баллон мне отдал парень, который шел на том же маршруте, но затем сошел с него". Путешественница Яна Безверхняя

Фото: из архива Яны Безверхней

Ночевать приходилось в самых разных условиях. Основным укрытием была палатка, однако иногда Яна ночевала в кошарах. Случалось останавливаться в заброшенных постройках, строительных вагончиках, мечетях и домах местных жителей.

Фото: из архива Яны Безверхней

"Один раз я ночевала в туалете. Это было в Краснодарском крае. Я собралась уходить к набережной, но тут ко мне подошла уборщица и говорит: "Куда ты пойдешь, на улице сильный ливень", и проводила меня в помещение, которое раньше было туалетом, а сейчас используется как подсобное помещение. Я расстелила там каремат и легла. Также ночевала в действующей школе, в отелях, под пирсом и в домах обычных людей, которые встречались мне в пути. Они специально приглашали домой попить чай и не отпускали на ночь. Спасибо им за это, потому что в эти дни я могла искупаться. Однажды меня поселили просто в пустующий соседний дом. Это был огромный шикарный дом". Путешественница Яна Безверхняя

Фото: из архива Яны Безверхней

Фото: из архива Яны Безверхней

Фото: из архива Яны Безверхней

Там за туманами

Погодные условия в 2026 году стали одним из главных испытаний для участников "Кавказской тропы". Из 57 дней, проведенных в пути, примерно 42-45 прошли под дождем, в тумане и в пасмурную погоду.

Фото: из архива Яны Безверхней

Фото: из архива Яны Безверхней

Фото: из архива Яны Безверхней

Из-за сильных осадков некоторые участки маршрута были разрушены. Организаторы предупреждали Яну об опасных переходах и рекомендовали менять путь. В отдельных случаях приходилось обходить реки и идти по дорогам вместо горных троп.

Фото: из архива Яны Безверхней

Одним из самых опасных испытаний стали переправы через реки. После дождей уровень воды поднимался, течение становилось сильным, а переход вброд мог представлять угрозу для жизни.

"Был один местный житель, который смотрел за уровнем рек. Это ангел тропы – так называют людей, которые помогают пешим туристам. Я созвонилась с ним, и он ждал меня на лошади у реки. Я отдала свой рюкзак, он перевез его на лошади, а сама перешла реку вброд, держась за хвост лошади. Но это опасно, потому что реки бурные, течение сбивает с ног". Путешественница Яна Безверхняя

Но, пожалуй, самым наглядным свидетельством того, насколько тяжелыми были условия, стала обувь Яны. Она специально приобрела трекинговую обувь в Алматы. Однако уже на третий день похода ботинки начали рваться. Из-за отсутствия возможности заменить их Яна продолжила путь в той же паре. Каждый день приходилось идти по грязи, под дождем, в мокрой одежде и обуви. Иногда ноги оставались влажными практически весь день. В итоге обувь дошла до финиша вместе с хозяйкой, хотя к тому времени уже порядком износилась.

Фото: из архива Яны Безверхней

"Утром надеваешь холодные ботинки, которые за ночь не высохли, и снова идешь. Сначала стараешься переобуваться перед переправами, но потом понимаешь, что это бессмысленно, потому что дождь, роса и грязь все равно сделают свое дело. Мои ботинки начали рваться практически в самом начале, но другой пары у меня не было. Я видела, как другие участники маршрута меняли обувь несколько раз. Мне же пришлось идти в одной. В какой-то момент было уже неважно, есть там дырки или нет, – ты просто продолжаешь идти". Путешественница Яна Безверхняя

Фото: из архива Яны Безверхней

По дороге путешественница часто встречала горных козлов и яков, в Чечне и Ингушетии много раз видела свежие следы медведей.

Фото: из архива Яны Безверхней

А однажды даже столкнулась с медведицей и медвежонком на горной тропе.

"Для того, чтобы они к тебе не вышли, нужно идти, кричать, петь, вести себя громко. Медведи боятся человека, поэтому нужно просто давать знак, что ты рядом. Я как раз перешла через перевал от Кабардино-Балкарии, и вдруг буквально в двух метрах от меня из-за утеса выходит медведица с медвежонком. У меня уже был опыт встреч с медведями в горах Алматы, и я знала, как вести себя в подобной ситуации. Я начала громко рычать, подняла руки и чуть-чуть приподнялась, чтобы стать как будто больше. И она убежала от меня". Путешественница Яна Безверхняя

По всему маршруту путешественница слышала шорохи, был момент, когда звери рычали неподалеку от нее. По словам Яны, нужно просто следить за тем, что происходит вокруг, и не уходить в лес, если понимаешь, что рядом медведи.

Вся еда, которая была у девушки, была запакована в несколько пакетов, чтобы никакие запахи еды не привлекали диких животных: никаких колбас, сыров, потому что это все может привлечь медведя.

"Были и другие дикие животные, например, волки и шакалы. Волки боятся людей, шакалы, бывало, подходили к палатке, но для них достаточно выйти из палатки ночью, посветить фонариком, покричать, и они больше не подойдут. Чтобы волки на тебя не напали, нужно ночевать там, где скот. Соответственно, ты им будешь неинтересен. Также хорошо помогает собственный запах человека. Так как я могла идти семь дней без душа, соответственно, от одежды был запах. И для того, чтобы отпугивать ночью диких животных, я ставила рядом с палаткой по ветру кроссовки, или вешала кофту, чтобы запах разносился ветром". Путешественница Яна Безверхняя

Регистрация в МЧС России: "Мы вас передаем в Чеченскую Республику"

Путешествие в одиночку требует не только физической подготовки. Необходимо заранее продумать вопросы безопасности, связи, ночевок, питания и возможных чрезвычайных ситуаций. Мобильная связь в горах практически не ловит – только в поселках, а бывало такое, когда связи не было и несколько суток. Яна рассказывает, что обязательным условием маршрута была регистрация в системе МЧС России.

Фото: из архива Яны Безверхней

"Когда выходишь на маршрут в Дагестане, на сайте МЧС России оформляешь заявку онлайн о том, что ты идешь маршрут с такого-то места примерно за такой-то период, оставляешь все свои данные, примерные точки, когда с тобой можно связаться. С тобой связываются и каждый раз звонят и спрашивают, все ли с тобой в порядке. Допустим, я прошла Дагестан, мне звонят и говорят: "Мы вас передаем в Чеченскую Республику". Потом Чеченская Республика связывается, и так дальше по всему маршруту идет кураторство каждой республики. Если вдруг я бы не вышла на связь в тех точках, где точно должна быть связь, то примерно по местоположению они бы поняли, где я, и начали поиски". Путешественница Яна Безверхняя

Однако даже самая тщательная подготовка не могла полностью исключить риски. Во время похода Яна столкнулась с несколькими случаями домогательств. Пришлось пустить в ход перцовый баллончик и применить навыки самообороны.

"Я хочу, чтобы девушки понимали: если вы отправляетесь в одиночный поход, нужно думать не только о погоде, животных и физической нагрузке. Есть и другие опасности, которые невозможно предугадать. Не стоит доверять незнакомому человеку только потому, что он кажется доброжелательным или предлагает помощь. Если ты одна, важно заранее продумать, где будешь ночевать, кому сообщать свое местоположение и как действовать в опасной ситуации. Лучше всего, конечно, идти с кем-то, особенно если это длительный маршрут. И даже если у тебя большой опыт, осторожность никогда не бывает лишней". Путешественница Яна Безверхняя

Но никакие блуждания по лесу в темноте, рычание зверей в лесу, встреча с медведицей, отсутствие воды и еды или знакомство с неприятными личностями не вызывали у нее такого страха, как осознание того, насколько человек бессилен перед природой.

"В Карачаево-Черкесии я попала в грозовое облако. Я срочно собрала все вещи, особенно электронику, в рюкзак и положила его вдали от палатки. Трекинговые палки я воткнула в землю на расстоянии примерно в 3 метрах от своей палатки. Сама свернулась калачиком на надувном коврике. Так я переждала грозу, которая била совсем рядом с моей палаткой. Это самое страшное и непредвиденное, что случилось со мной в этом путешествии". Путешественница Яна Безверхняя

Фото: из архива Яны Безверхней

Яна рассказывает, что на протяжении всего пути встречала семьи, которые рассказывали истории своих дедов и родителей, о том, как их приняли в Казахстане и как они благодарны нашему народу за гостеприимство.

Фото: из архива Яны Безверхней

"В Дагестане я на 100 процентов ощутила гостеприимство народа, послушала истории, посмотрела достопримечательности. Именно там я больше всего общалась с людьми. Это самый большой промежуток пути, который можно пройти со связью. Также считается, что этот участок самый простой в физическом плане. В Чечне и Ингушетии начинается автономный, то есть безлюдный путь длиной примерно в 7-9 дней в зависимости от скорости передвижения. На всем протяжении там я не встречала людей и поселений, а вся еда была с собой без возможности пополнить запасы в течение примерно недели". Путешественница Яна Безверхняя

Завершился маршрут Яны ночью в городе Дагомысе под сильным ливнем и грозой. Она не смогла там снять гостиницу или хостел и приняла решение переночевать на берегу Черного моря, хотя и шел дождь. Она просто постелила свой коврик под пирсом и была, по ее словам, счастлива.

Алтай и Монголия

После возвращения с Кавказской тропы Яна провела дома в Актау всего неделю. Затем отправилась на машине в Барнаул, оставила автомобиль, пересела на велосипед и начала новое одиночное путешествие – по Алтаю и Монголии. За это время она проехала на велосипеде около 1 100 километров туда и обратно. Это путешествие заняло у Яны полтора месяца.

Оно оказалось не менее сложным, чем пеший поход. На российских трассах было много машин и большегрузов, которые создавали опасность для велосипедиста. Сильные степные ветры буквально сносили ее с дороги. В Монголии машин было меньше, а еще путешественницу приятно удивило, что многие местные жители разговаривают на казахском языке. Это позволяло свободно общаться и чувствовать себя ближе к людям.

Яна признается, что близкие волнуются за нее. Но семья уже привыкла к ее увлечению и принимает ее выбор. По профессии Яна – инженер нефтехимической промышленности. Она проектирует месторождения и нефтехимические объекты, имеет опыт работы как в казахстанских, так и в иностранных компаниях. А еще она поет в составе актауской музыкальной группы.

Девушка отмечает, что для своих походов она взяла осознанный перерыв в карьере. Но сейчас возвращается к работе в Актау. По ее словам, путешествия не мешают профессиональной деятельности, а наоборот, помогают сохранять интерес к жизни и работе.

"Я люблю свою профессию и понимаю, что работа – это важная часть моей жизни. Но мне также необходимо иметь увлечения, которые дают возможность развиваться, узнавать что-то новое и испытывать себя. Когда я возвращаюсь после долгого путешествия, у меня появляется еще больше энергии и желания работать. Я считаю, что человек, у которого есть интересы за пределами офиса, может быть более увлеченным и в профессиональной деятельности. Мне нравится совмещать разные стороны своей жизни". Путешественница Яна Безверхняя

В ближайшие годы Яна планирует пройти "Транскавказскую тропу". Этот маршрут протяженностью около 1 800 км проходит через Грузию, Армению и часть Кавказа с российской стороны. По словам путешественницы, маршрут пока мало освоен, и полностью его еще никто не проходил. Именно поэтому он вызывает у нее особый интерес.