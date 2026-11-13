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История тенге в деталях: от первых образцов до современных денежных знаков

Музей доверия МФЦА, национальная валюта, история , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:07 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Национальная валюта Казахстана прошла большой путь с момента своего появления в 1993 году. За это время менялись дизайн банкнот и монет, защитные элементы и их номиналы, а сам тенге стал одним из символов независимости страны, передает корреспондент Zakon.kz.

15 ноября 1993 года тенге официально вошел в обращение и заменил рубли. Этот день отмечается в стране как День национальной валюты. В этом году тенге исполняется 33 года. И накануне праздника в Музее доверия МФЦА казахстанский коллекционер монет, банкнот и предметов истории космонавтики Рашит Абдразаков рассказал, как менялась национальная валюта за этот период.

Вот так, по его словам, выглядели первые тиыны. Они были выполнены не из металла, как привычные нам сегодня монеты, а из бумаги. Так как у Казахстана тогда еще не было необходимых технологий и оборудования, их отпечатали в Великобритании. Они имели небольшой номинал и стали частью первых денежных знаков независимого Казахстана.

Музей МФЦА, национальная валюта, история , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:07

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Позже бумажные тиыны уступили место металлическим монетам. В обращении появились монеты номиналом 2, 5, 10, 20 и 50 тиын. Первые монеты чеканили в Германии. Вскоре Казахстан наладил собственное производство монет: в Усть-Каменогорске на базе Ульбинского металлургического завода начал работу Казахстанский монетный двор.

Музей доверия МФЦА, национальная валюта, история , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:07

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Здесь представлена и коллекция первых банкнот тенге – образцы 1993 года. На них были изображены выдающиеся деятели науки, культуры и истории Казахстана. Портреты дополняли национальные орнаменты, изображения архитектурных памятников и живописные пейзажи.

Музей доверия МФЦА, национальная валюта, история , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:07

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

А так за 33 года трансформировалась купюра номиналом в 500 тенге. За это время она не раз обновлялась: менялись ее дизайн, цветовые решения, изображения и защитные элементы.

Музей доверия МФЦА, национальная валюта, история , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:07

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

А это уникальный экспонат: банкнота номиналом 200 тенге образца 1993 года с автографом Тимура Сулейменова, одного из художников, работавших над оформлением первых тенге. Подпись оставлена на свободном поле купюры. Тимур Сулейменов подписал ее во время своего визита в Акмолу в 1999 году.

Музей доверия МФЦА, национальная валюта, история , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:07

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Менялось и оформление банкнот номиналом 1000, 2000 и 5000 тенге. На первых образцах был изображен аль-Фараби – выдающийся ученый, философ, математик и мыслитель своего времени.

Музей доверия МФЦА, национальная валюта, история , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:07

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Портрет мыслителя стал общим мотивом банкнот крупных номиналов. Серия "аль-Фараби" сохраняла горизонтальную композицию. Банкноты различались цветом и орнаментами, а также изображениями на оборотной стороне. Например, купюра номиналом 500 тенге была синего цвета. Все это помогало различать денежные знаки. Банкноты этой серии находились в обращении с 1993 по 2000 год. В 2006 году появилась серия "Бәйтерек". В ней изменилась композиция: лицевая сторона получила вертикальное оформление, а оборотная – горизонтальное. В 2011 году была выпущена серия "Қазақ елі". Ее ключевыми мотивами стали одноименный монумент и образ Самрука. При этом вертикальная композиция лицевой стороны сохранилась. В 2023 году вышла серия "Сакский стиль", дизайн которой основан на наследии сакской культуры", – рассказал коллекционер.
Музей доверия МФЦА, национальная валюта, история , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:07

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

У банкнот номиналом 2000 и 5000 тенге менялись размер и оформление, однако цветовая гамма оставалась прежней. Именно она помогала сохранять узнаваемость денежных знаков.

Музей доверия МФЦА, национальная валюта, история , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:07

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Со временем менялись не только размеры и оформление банкнот, но и их качество, а также набор защитных элементов.

Музей доверия МФЦА, национальная валюта, история , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:07

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Банкнота номиналом 20 000 тенге впервые появилась в обращении 1 декабря 2015 года. Спустя почти семь лет, 1 октября 2022 года, Нацбанк представил ее обновленную версию с измененным дизайном.

Музей доверия МФЦА, национальная валюта, история , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:07

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

А здесь представлен еще один уникальный экспонат – монета "Шокан", которая побывала в космосе.

Музей доверия МФЦА, национальная валюта, история , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:07

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Музей доверия МФЦА, национальная валюта, история , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:07

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"В сентябре 2015 года, когда наш третий космонавт Айдын Айымбетов отправлялся в космос, он взял с собой три монеты этой серии. Они находились в специальной запайке и побывали на орбите. Одну из монет он прикрепил к иллюминатору и сфотографировал. А в 2018 году Айдын Айымбетов оставил свой автограф на этой фотографии, подтвердив тем самым, что монеты действительно были в космосе", – рассказал нумизмат.

А это серия монет, которая была посвящена космосу. Они выпущены в период с 2006 по 2013 год. На сегодня выпущено 12 монет.

Музей доверия МФЦА, национальная валюта, история , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:07

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Десять у меня собраны в одном альбоме. Самое интересное заключается в том, что в этих монетах используются серебро и тантал. А тантал – это материал, который используется при изготовлении космических ракет. И он отливает различным цветом! Желтым, серебристым, синим или фиолетовым", – подсказал Рашит Абдразаков.

22 октября 2026 года Национальный банк Казахстана (НБК) объявил о выпуске в обращение коллекционной монеты "AQYQ" из серии монет "Магические символы". Она изготовлена из серебра 925 пробы со вставкой из сердолика.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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