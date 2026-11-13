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Золотая осень не сдается: Алматы раскрасил ноябрь в последние яркие краски – фоторепортаж

золотая осень в городе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 14:40 Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
Ноябрь вступил в свои официальные права. В Алматы заметно похолодало: воздух стал колючим, ветер – настойчивым, а мокрый асфальт отражает низкое серое небо. Но стоит поднять глаза и понимаешь: золотая осень вовсе не собирается уступать место снегу. Zakon.kz прогулялся по пасмурному Алматы.

Алматы в эти дни будто открыл еще одну страницу своей осенней красоты. Холодный, немного задумчивый, словно замерший в ожидании первого снега, город неожиданно продолжает гореть красками. И чем пасмурнее становится небо, тем ярче вспыхивают деревья, будто природа решила напоследок устроить собственный карнавал красок.

деревья в ноябре, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 14:40

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Листва на них выглядит почти нереальной: словно сублимированная, высушенная до совершенства, она сохранила не только форму, но и всю глубину осенних оттенков. Золотой здесь соседствует с медным, а багряный местами становится настолько насыщенным, что кажется, будто ветви подсвечены изнутри. Это уже не привычная осень с ее мягким солнечным светом, а совершенно особенная – холодная, влажная, контрастная, с оттенками, которые особенно выразительно раскрываются под серым небом.

осенняя листва, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 14:40

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

золотая осень в парке Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 14:40

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Мокрый асфальт добавляет городскому пейзажу глубины, отражая обрывки золотых крон и создавая впечатление, будто осень рассыпалась не только по деревьям, но и под ногами. В лужах дрожат желтые листья, на темных тротуарах вспыхивают яркие пятна, а ветер время от времени срывает с ветвей последние цветные акценты. И в этой прохладной городской палитре есть что-то удивительно кинематографичное, словно Алматы на несколько дней превратился в декорацию к красивому осеннему фильму.

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золотая осень на улицах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 14:40

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Особенно интересно наблюдать, как по-разному осень прощается с городом. Где-то деревья уже почти обнажены, их тонкие ветви устремлены к небу, будто готовы принять первые снежинки. А где-то кроны по-прежнему густые, пышные и невероятно яркие, словно не замечают ни ноябрьского холода, ни приближения зимы, у них свой вайб. В этих местах кажется, что календарь ошибся: золотая осень еще здесь и уходить пока не собирается.

Осень постепенно собирает свои декорации, оставляя после себя лишь тонкие золотые россыпи на тротуарах.

золотая осень на улицах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 14:40

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Однако Алматы умеет удивлять. Здесь даже ноябрь не бывает одинаковым. В одних кварталах уже царит почти зимняя атмосфера, в других – осень словно решила задержаться еще на несколько дней. Есть улицы и районы, где деревья сохранили свою яркость, а некоторые будто стали еще красивее после похолодания. Их пышные золотые и красноватые кроны особенно эффектно смотрятся на фоне серого неба, мокрых дорог и холодного воздуха.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 14:40
В Алматы наступила золотая осень – фоторепортаж
золотая осень в парке Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 14:40

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

В этом, пожалуй, и заключается особое очарование южной столицы, в ее непредсказуемости, в удивительном соседстве сезонов и в способности менять настроение буквально за несколько улиц. Здесь можно встретить почти зимний пейзаж, если взглянуть в сторону гор, а через несколько минут оказаться среди ярких осенних деревьев, которые словно забыли, что календарь уже перевернул страницу.

осенние пейзажи Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 14:40

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

В этом году золотая осень оказалась удивительно стойкой. Даже после резкого похолодания она не исчезла бесследно, а продолжила украшать город, будто решила подарить Алматы еще несколько дней красоты перед долгим зимним сном.

яркие деревья в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 14:40

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

И пока ноябрь уверенно заявляет о себе холодом, Алматы остается верен своей привычке удивлять.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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