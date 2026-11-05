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Теплый ноябрь в Алматы: золотая осень в роще Баума – фоторепортаж

Роща Баума осенью, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 12:11 Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
На календаре 5 ноября 2026 года, а Алматы все еще наслаждается почти сентябрьским теплом. В роще Баума осень не спешит уступать место зиме: золотые тропинки, пушистые белки, прочие лесные обитатели – и люди, которые танцуют, поют и гуляют. Zakon.kz решил прогуляться по роще Баума.

Солнце по-прежнему щедро согревает город, деревья не спешат расставаться с золотыми листьями, а воздух словно хранит последние отголоски бабьего лета. В такие дни особенно хочется выйти на прогулку и отправиться туда, где время будто замедляет свой ход.

золотые деревья в роще Баума, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 12:11

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Еще совсем недавно роща Баума у многих вызывала настороженность. Здесь было немного страшновато гулять, особенно в одиночестве. Но сегодня это место словно переживает собственное преображение: оно становится уютнее, оживленнее и гостеприимнее. По тропинкам гуляют люди, бегают животные, над деревьями кружат птицы. И кажется, что у этого лесного уголка посреди большого города появилась своя особенная жизнь.

Несмотря на теплую погоду, природа постепенно переходит к зимнему режиму. Нам удалось запечатлеть несколько белок, которые заметно округлились и, кажется, основательно подготовились к холодам. Их пушистые хвосты, ловкие движения и любопытные взгляды делают прогулку по роще еще интереснее.

Белки в роще Баума, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 12:11

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Правда, привычные ярко-рыжие шубки белок уже сменились более приглушенными, серовато-оранжевыми оттенками.

белка сидит на ветке, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 12:11

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

А еще здесь живут фазаны. Самих птиц нам встретить не удалось, зато местные жители уверяют, что фазаны чувствуют себя в роще настолько уверенно, что порой передвигаются по тропинкам куда свободнее людей. Возможно, они давно считают это место своей территорией, а мы здесь лишь гости.

люди на прогулке в роще Баума, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 12:11

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Мы живем в этом районе всю жизнь. Раньше вечерами здесь было немного страшновато гулять, но сейчас все хорошо. У рощи своя атмосфера, и, кажется, у нее действительно есть душа. Мы приходим сюда с внучкой, чтобы полюбоваться природой. Она обожает искать белок на ветках деревьев. Здесь свой микромир с уникальной флорой и фауной, а осенью роща особенно красива", – рассказывает Абай.

Отдельная история – местные собаки. Их много, и кажется, они давно привыкли к посетителям. Дружелюбные, спокойные, они словно тоже участвуют в общем ритме рощи, сопровождая прохожих и встречая новых гостей.

собака в парке , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 12:11

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

На прогулке по роще нас обрадовала и стала неожиданной встреча с группой пенсионеров, которые бодро планировали шагать по лесным дорожкам со скандинавскими палками. Сначала мы немного удивились, но оказалось, что это не просто прогулка старых знакомых, а целый клуб по интересам.

пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 12:11

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Каждый день по будням с утра до обеда мы ходим здесь со скандинавскими палками, позже вместе обедаем, а потом танцуем и поем в беседке. Сейчас еще и погода замечательная стоит, грех не заниматься и не веселиться на свежем воздухе", – рассказывает пенсионерка Валентина.

В ее словах заключена удивительно простая философия жизни: не ждать особенного повода, чтобы встретиться с друзьями, не откладывать радость на потом, а использовать каждый теплый день по максимуму. Кажется, эти милые бабушки знают какой-то секрет хорошего настроения, который мы, вечно спешащие взрослые, порой забываем.

Роща Баума в ноябре, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 12:11

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

К слову, они и нас пригласили присоединиться к своему осеннему перформансу, но у нас, как водится, были немного другие планы. А жаль – судя по их настроению, пропустили мы нечто действительно душевное.

тропа в роще, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 12:11

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

В роще Баума множество тропинок, и ни одна не похожа на другую. Где-то солнечные лучи пробиваются сквозь густые кроны и золотят землю, где-то свет ложится на дорожку тонкими полосами, словно кто-то рассыпал по лесу невидимые фонари.

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пешая тропинка в роще Баума в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 12:11

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Одни тропы напоминают сказочный лес, в котором вот-вот появится волшебный персонаж. Другие похожи на маленькие самостоятельные миры: тихие, камерные, будто скрытые от городской суеты. Здесь хочется остановиться, прислушаться к шелесту листьев и просто побыть наедине с собой.

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В Алматы наступила золотая осень – фоторепортаж

Впрочем, ноябрь уже начинает заявлять о себе. В некоторых уголках рощи деревья стоят совершенно голыми, их ветви тянутся к небу, словно ожидая, когда на них ляжет первый снег. В этих местах осень уже не золотая, а прозрачная и немного задумчивая. Природа будто завершает последние приготовления к зиме.

самолет летит над рощей Баума, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 12:11

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Еще здесь интересно наблюдать за самолетами, как они прилетают и улетают. Сквозь кроны деревьев открывается удивительный вид на небо, и это зрелище по-настоящему завораживает. В такие моменты особенно приятно просто остановиться и посмотреть вокруг.

пожелтевшая листва в парке, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 12:11

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

И все же большая часть рощи продолжает жить в теплых красках. Листья еще держатся на ветках, солнечные пятна гуляют по земле, а воздух наполнен ощущением спокойствия.

женщина катается на велосипеде, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 12:11

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

По лесным дорожкам катаются велосипедисты, бегают любители спорта, гуляют семьи и компании друзей. Кто-то приходит сюда ради физической активности, другие ради тишины, а кто-то просто хочет ненадолго забыть, что за пределами рощи шумит большой город.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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