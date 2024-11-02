Швейцария "отдыхает": снимки золотой осени в Алматы высоко оценили в Сети

Фотографиями он поделился с подписчиками в Instagram.

Казахстанцы посчитали, что виды Швейцарии не сравняться с красотами Алматы:

– Да! Швейцария "отдыхает", когда "Алатау" гордо смотрит на мир! Отличный пейзаж! Живая природа! Дерзайте! Мы, рады за – позитив! Спасибо!



– Прекрасная подборка, скучаю по Алматы. Жаль, что не получается добавить в stories... Хотелось бы поделиться в друзьями настроением.

– Ну естественно – самые шикарные снимки у вас, только восхищаемся вашим талантом. Спасибо что радуете людей красотой не только природы. Интересно, на международном уровне выставлялись?

– Так классно, что в кадр попало столько случайно прохожих, даже рабочие в спецодежде. Ощущение, будто сам гуляешь по улицам Алматы, и видишь все своими глазами.

– Тот случай, когда фотограф умеет увидеть красоту и передать удачно такой ракурс, который люди воспринимают как лучший, красивый, удачный... Спасибо вам что вы это делаете!