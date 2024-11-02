Швейцария "отдыхает": снимки золотой осени в Алматы высоко оценили в Сети
Фотографиями он поделился с подписчиками в Instagram.
"Последние дни золотой осени в Алматы. Это чудесное время года завершается и дарит красочные пейзажи. Желтый, красный, оранжевый, местами еще сохранился зеленый. На улице очень тепло, сегодня было +20. Вернувшись с Астаны, ощутил сильный контраст. С фотоаппаратом в руках прогулялся по старым кварталам, по паркам и по предгорьям. Собрал для вас большую фотоподборку уходящей осени в любимом городе", – подписал пост Доценко.
Казахстанцы посчитали, что виды Швейцарии не сравняться с красотами Алматы:
– Да! Швейцария "отдыхает", когда "Алатау" гордо смотрит на мир! Отличный пейзаж! Живая природа! Дерзайте! Мы, рады за – позитив! Спасибо!
– Прекрасная подборка, скучаю по Алматы. Жаль, что не получается добавить в stories... Хотелось бы поделиться в друзьями настроением.
– Ну естественно – самые шикарные снимки у вас, только восхищаемся вашим талантом. Спасибо что радуете людей красотой не только природы. Интересно, на международном уровне выставлялись?
– Так классно, что в кадр попало столько случайно прохожих, даже рабочие в спецодежде. Ощущение, будто сам гуляешь по улицам Алматы, и видишь все своими глазами.
– Тот случай, когда фотограф умеет увидеть красоту и передать удачно такой ракурс, который люди воспринимают как лучший, красивый, удачный... Спасибо вам что вы это делаете!
Ранее иностранцы оценили ролик с видами алматинских гор.