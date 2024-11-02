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Швейцария "отдыхает": снимки золотой осени в Алматы высоко оценили в Сети

Снимки последних дней золотой осени в Алматы опубликовал фотограф, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 23:47 Фото: Instagram/dots_foto
2 ноября известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал снимки золотой осени в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями он поделился с подписчиками в Instagram.

"Последние дни золотой осени в Алматы. Это чудесное время года завершается и дарит красочные пейзажи. Желтый, красный, оранжевый, местами еще сохранился зеленый. На улице очень тепло, сегодня было +20. Вернувшись с Астаны, ощутил сильный контраст. С фотоаппаратом в руках прогулялся по старым кварталам, по паркам и по предгорьям. Собрал для вас большую фотоподборку уходящей осени в любимом городе", – подписал пост Доценко.

Казахстанцы посчитали, что виды Швейцарии не сравняться с красотами Алматы:

– Да! Швейцария "отдыхает", когда "Алатау" гордо смотрит на мир! Отличный пейзаж! Живая природа! Дерзайте! Мы, рады за – позитив! Спасибо!

– Прекрасная подборка, скучаю по Алматы. Жаль, что не получается добавить в stories... Хотелось бы поделиться в друзьями настроением.

– Ну естественно – самые шикарные снимки у вас, только восхищаемся вашим талантом. Спасибо что радуете людей красотой не только природы. Интересно, на международном уровне выставлялись?

– Так классно, что в кадр попало столько случайно прохожих, даже рабочие в спецодежде. Ощущение, будто сам гуляешь по улицам Алматы, и видишь все своими глазами.

– Тот случай, когда фотограф умеет увидеть красоту и передать удачно такой ракурс, который люди воспринимают как лучший, красивый, удачный... Спасибо вам что вы это делаете!

Ранее иностранцы оценили ролик с видами алматинских гор.

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