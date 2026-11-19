Казахстан, согласно обновленным в 2026 году данным, сохранил свои позиции в топ-30 мирового рейтинга самых надежных и эффективных пенсионных систем, сообщает Zakon.kz.

В 2026 году институтом "Mercer" совместно с "CFA Institute" проведено ранжирование пенсионных систем 55 стран мира (для сравнения: в 2025 году – 52 страны), на долю которых сегодня приходится 66% мирового населения.

По итогам произведенных расчетов пенсионная система Казахстана получила оценку 64,8 балла, что позволило нашей стране занять 29-е место в рейтинге, сформированном по их итогам.

Как определяют

Индекс пенсионных систем (или, как его обозначают в официальных источниках, "Mercer CFA Institute Global Pension Index" (MCGPI) является комплексным показателем состояния, надежности и эффективности пенсионных систем, а также уровня качества жизни пенсионеров в отдельно взятом государстве.

Конечный коэффициент формируется на основании оценки свыше 50 критериев, объединенных в три основные подгруппы, именуемые субиндексами:

адекватность (размер базовых государственных пенсий, коэффициент замещения утраченного заработка, наличие налоговых льгот для накоплений, возможность досрочного снятия средств, уровень владения собственным жильем и т. д.) ;

; устойчивость (доля населения, охваченного пенсионными отчислениями, объем накопленных пенсионных активов относительно ВВП, уровень государственного долга, темпы экономического роста, показатели демографии, соотношение работающих граждан и пенсионеров) ;

; целостность (качество государственного надзора, защита прав вкладчиков от мошенничества и банкротства фондов, прозрачность отчетности перед гражданами, уровень комиссий за управление пенсионными деньгами).

По каждому из вышеназванных критериев страна получает баллы от 0 до 10, после чего полученные баллы внутри каждого блока суммируются и переводятся в 100-балльную шкалу.

Для получения всесторонней и объективной оценки пенсионных систем специалисты вышеназванных исследовательских центров в своей работе в первую очередь опирались на статистические данные ОЭСР, Всемирного Банка, Международной организации труда, исследовательского и аналитического подразделения Economist Group и т. д.

Оценка Казахстана

Как указывалось выше, Казахстан в рейтинге пенсионных систем с итоговым индексом в 64,8 балла занял 29-е место из 55 возможных.

В этом ключе по первому критерию оценки пенсионной системы, или субиндексу "адекватность", Казахстан от аналитиков "Mercer" и "CFA Institute" в 2026 году получил 44,9 балла; по второму субиндексу "устойчивость" – 74,4 балла (74,2 балла в 2025 году); и по третьему субиндексу "целостность" – 83 балла (81,4 балла в 2025 году).

На основании полученных оценок пенсионная система Казахстана оказалась надежнее, стабильнее и эффективнее, чем в Испании (63,3 балла), Соединенных Штатах Америки (61,6 балла), Малайзии (61,1 балла), Китае (60,6 балла), Тайване (59,7 балла), Польше (58,4 балла), Японии (58 баллов), Италии (57,4 балла), Австрии (56,9 балла) и Южной Корее (56,4 балла).

Также стоит отметить, что оценки пенсионных систем стран СНГ, помимо Казахстана, в этот рейтинг не попали.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Самой эффективной и надежной пенсионной системой в мире, согласно результатам данного исследования, сегодня обладают Нидерланды. Специалисты "Mercer" и "CFA Institute" оценили ее в 85,8 балла, что подпадает под классификацию "первоклассная и надежная система с высокими выплатами и высокой устойчивостью".

На втором месте этого рейтинга разместилась Дания с итоговым индексом надежности пенсионной системы 84,1 балла, а на третьем – Исландия (84 балла).

В первую десятку лучших стран по данному критерию сегодня также входят: Сингапур (82 балла), Израиль (81,9 балла), Австралия (80,6 балла), Чили (79,2 балла), Швеция (78,8 балла), Финляндия (77,6 балла) и Норвегия (77 баллов).

На замыкающих позициях этого рейтинга в 2026 году оказались: Аргентина (43,7 балла), Турция (46,6 балла), Индия (46,8 балла), Филиппины (49,2 балла), Южно-Африканская Республика (50,4 балла), Индонезия (50,7) и Таиланд (52,2 балла).