В Приаралье началась посадка саксаула в питомниках. Там, где еще несколько десятилетий назад плескались воды Аральского моря, сегодня собирают его семена, готовят почву и выращивают саженцы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Осенью специалисты областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования собирают семена саксаула и высевают их в питомниках области. Этот неприхотливый обитатель пустынь способен выживать там, где далеко не каждое растение выдержит жару, засуху и засоленную почву.

Например, в Сырдарьинском районе эта работа уже началась на площади 10 гектаров. Перед началом посевной кампании семена были направлены в Республиканский центр лесной селекции и семеноводства, где прошли лабораторную проверку. Согласно результатам анализа, качество семян саксаула соответствует требованиям второго класса. Это значит, что их можно использовать.

Фото: из архива областного управления природных ресурсов и природопользования

В питомниках специалисты сеют семена. Весной окрепшие саженцы пересаживают на заранее подготовленные участки. За каждой посадкой стоит большая работа: необходимо получить качественный семенной материал, вырастить молодые растения, подготовить участки и добиться, чтобы саженцы прижились в непростых природных условиях.

"Это не просто озеленение территории. Одна из главных задач – закрепить пески высохшего морского дна и уменьшить распространение солепылевых потоков. После отступления моря здесь осталась огромная территория, с поверхности которой ветер поднимает песок, соль и другие частицы. Они переносятся на большие расстояния, оседают на почвах и растительности, попадают на пастбища и сельскохозяйственные угодья, создавая дополнительные экологические и санитарные риски. Один из способов сдержать этот процесс – восстановить растительный покров, поэтому сажают саксаул", – говорит руководитель Кызылординского филиала исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала Еркин Утегенов.

Фото: из архива областного управления природных ресурсов и природопользования

В зависимости от вида он может выглядеть как крупный кустарник или как небольшое дерево. Вместо привычных листьев у него небольшие чешуйки, а зеленые побеги помогают приспосабливаться к недостатку влаги. Благодаря таким особенностям растение способно переносить условия, в которых многие другие виды не выживают.

Кусты и корни этого растения сдерживают пески. Вырастают целые массивы саксаула, и они становятся естественной преградой на пути ветра. Но чтобы такой лес появился, сначала нужно вырастить саженцы и добиться, чтобы они прижились. Хорошим результатом считается приживаемость хотя бы на уровне 50 процентов. Со временем окрепший саксаул начнет самостоятельно распространять семена, благодаря чему вокруг него появятся новые растения.

Для лесовосстановления используют черный и белый саксаул. Выбор места посадки имеет большое значение: бывшее морское дно неоднородно, участки отличаются степенью засоленности, составом грунта и условиями увлажнения. Поэтому важно учитывать особенности каждой территории.

"После пересадки начинается самый ответственный этап – укоренение. Молодым растениям предстоит пережить жаркое лето, недостаток влаги, сильные ветры и другие неблагоприятные условия. Часть саженцев может погибнуть, поэтому специалисты оценивают не только количество высаженного посадочного материала, но и его приживаемость", – отмечает Еркин Утегенов.

Так, если саксаул высадили на площади 500 гектаров, а при последующих обследованиях сохранилось около половины растений, в сложных условиях Приаралья это считается хорошим результатом. Со временем окрепшие деревья укрепляют почву, дают семена и способствуют естественному расширению растительного покрова.

Фото: из архива областного управления природных ресурсов и природопользования

Работа по восстановлению растительности на осушенном дне Аральского моря ведется уже около двадцати лет. В ней участвуют не только местные лесные учреждения. В разные годы к проектам привлекались международные партнеры.

По словам президента общественного объединения "Арал тенизи" Айнакуль Баймахановой, через Международный фонд спасения Арала была создана демонстрационная площадка "Оазис" площадью 500 гектаров. Для полива растений здесь пробурили скважины.

"Подобные проекты позволяют не только привлекать дополнительные ресурсы, но и проверять различные подходы к восстановлению растительности, наблюдать за развитием насаждений и оценивать эффективность применяемых решений", – отмечает Айнакуль Баймаханова.

Научное сопровождение таких проектов имеет особое значение. Для успешного восстановления растительности недостаточно просто высадить деревья на свободной территории. Необходимо изучать свойства почвы, учитывать степень ее засоленности, условия увлажнения и подбирать растения, способные прижиться на конкретном участке. Только так можно определить наиболее эффективные способы восстановления экосистемы.

Масштабы этой работы уже измеряются сотнями тысяч гектаров. Общая площадь казахстанской части высохшего дна Аральского моря составляет около 2,2 миллиона гектаров. По данным Комитета лесного хозяйства и животного мира РК, в 2021-2025 годах лесомелиоративные мероприятия охватили 1,1175 млн га. За этот период было высеяно 3440,9 тонны семян саксаула и других галофитных растений, а также высажено 53,2 миллиона саженцев саксаула. В 2026 году работы продолжились еще на 116 тыс. га.

Саксаул не вернет Аральское море, но поможет уменьшить последствия его высыхания. Постепенно укрепляя почву и задерживая песок, он формирует естественную защиту от солепылевых бурь. И главный результат этой многолетней работы – не количество высаженных саженцев, а то, сколько из них приживется, вырастет и со временем превратится в устойчивые лесные массивы Приаралья.