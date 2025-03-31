Саксаул против песчаных бурь: как повысить экологическую безопасность Приаралья

Посадка саженцев, футбольный турнир и обсуждение экологических проблем. Так провели в этот раз День Аральского моря, который отмечается 26 марта в Кызылординской области, передает Zakon.kz.

В честь знаменательной даты в Аральске состоялся "круглый стол", организованный международным фондом спасения Арала (МФСА).

Участники делились опытом, как повысить экологическую безопасность региона, развивать биоразнообразие, бороться с опустыниванием и деградацией земель. С 2024 года Казахстан председательствует в МФСА. Это большая возможность для нашей страны решить экологические проблемы республики.

"С начала 2025 года в Аральское море поступило 955 млн кубометров воды (в 2024 году поступило 826 млн). На сегодня уровень Малого Аральского моря составляет 41,30 м по балтийской системе высот, накоплено 23,26 млрд кубометров воды. Такой результат стал возможным благодаря увеличению объема воды, транспортируемого по реке Сырдарья в Кызылординскую область. Сегодня он достигает 336 кубометров в секунду. Благодаря совместным усилиям Узбекистана и Кыргызстана в рамках утвержденных графиков попуска воды договоренности неукоснительно соблюдаются", – сказал представитель исполкома МФСА Муслим Жиенбаев.

В начале 2025 года в область приезжал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов. Он побывал с рабочим визитом в Кызылорде и Аральске и принял участие в заседаниях по обсуждению проекта "Региональное развитие и восстановление северной части Аральского моря". Он состоит из трех компонентов. Два из них направлены на поддержку экономической, социальной и экологической деятельности региона.

Как рассказал руководитель Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции по регулированию, использованию и охране водных ресурсов Зейнолла Казтоганов, согласно программе, в регионе должны развиваться рыбное хозяйство, туризм, растениеводство и животноводство. В проект внесены 39 проектов, предложенных дирекцией МФСА, местными акиматами, учеными, различными организациями и жителями района. После реализации всех проектов планируется обеспечить постоянной работой 1 927 человек.

Также на стадии завершения находится проект "Сохранение Кокаральской плотины и восстановление дельты реки Сырдарья". На сегодня завершены работы по реконструкции дамб на двух участках между озером Карашалан и рекой Сырдарья, строительство защитной дамбы "Тауир", реконструкция канала "Карашалан-1". До конца 2025 года планируется завершить реконструкцию Кокаральской плотины, отделяющей Северный Арал от Большого Аральского моря. Реализация проекта поспособствует сохранению Северного Арала и снижению солености воды.

Участники заседания говорили о проблемах, с которыми приходится бороться жителям региона. Это опустынивание, деградация земель, пыльные бури.

"Песчаные бури с высохшего морского дна несут в атмосферу тонны токсичной соли и пыли, нанося ущерб всему живому. Они достигают 400 километров в длину, а радиус пыльных бурь составляет 300 километров. Опыт последних лет доказывает, что единственный способ уберечь окружающую среду от летающих соляных и песчаных оползней – выращивать саксаул. В настоящее время по поручению главы государства за пять лет необходимо посеять саксаул на 1,1 млн гектаров осушенной территории Аральского моря. В 2025 году планируется посеять сеянцы саксаула и галофитные семена на площади 440,9 тыс. гектаров. Для выращивания необходимых для Аральского моря саженцев саксаула на территории Казалинского лесного учреждения введен в эксплуатацию лесосеменной участок площадью 33,5 гектара", – отметил руководитель отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Айбек Жолаканов.

Директор государственного природного заповедника "Барсакельмес" Хамит Каниев рассказал о работе заповедника, которому исполнилось 85 лет. Также председатель Казахстанского национального комитета РК по глобальным геопаркам ЮНЕСКО Саида Нигматова и представитель геопарка ЮНЕСКО "Янган-Тау" из Башкортостана рассказали об опыте работы.

В Аральском районе создан первый в Казахстане геопарк Geopark Aral. Это – туристический маршрут. Он включает в себя все интересное, что можно увидеть на высушенном дне Аральского моря. Это Кокаральская плотина, уникальное озеро Камыстыбас, горячие источники вблизи аула Акеспе, заповедник "Барсакельмес", различные исторические памятники.

В отличие от национальных парков, где запрещена человеческая деятельность, в территорию геопарков, кроме пещер, каньонов, скалистых ландшафтов, входят населенные пункты, и их жители могут предоставлять услуги хостелов, предлагать свои турмаршруты. Geopark Aral станет объектом экономического развития Аральского района, реабилитацией экологической обстановки. Это поможет привлечь туристов, создать новые рабочие места для жителей. В 2025 году он получит международное признание, а после проверок ему присвоят звание глобального парка ЮНЕСКО.