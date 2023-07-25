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Грузчики с экзоскелетом потрясли соцсети Китая

Экзоскелет для рабочих Фото: скриншот видео
В Китае ряд компаний предлагает своим работникам роботы-экзоскелеты для повышения эффективности работы и предотвращения травм, сообщает Zakon.kz.

Все большее число компаний начали оснащать своих работников роботами-экзоскелетами, чтобы удовлетворить спрос на услуги по перевозке грузов в пик летнего сезона. Эту технологию используют компании в Пекине, Шанхае и других городах, сообщает SCMP.

Грузчики Хонг Янмин и Ниан Джихун показали, как они работают в экзоскелетах, по две коробки и поднимаясь по лестнице.

По словам Хонга Янмина, две трети заказов поступают от жильцов, проживающих в домах без лифтов, и до появления роботов-экзоскелетов работа была очень напряженной, особенно подъем по лестнице.

Роботы записывают и анализируют данные, поступающие от носителя, и принимают решения, создавая силу в нужном месте в нужное время. Это помогает предотвратить перенапряжение мышц поясницы и других мускулов.

По словам Ниана Джихуна, роботизированный костюм снимает нагрузку на колени, а Хонг Янмин рассказал, что после использования костюма он стал меньше напрягаться, чем раньше, и эффективность его работы повысилась.

Если раньше они могли выполнить только два заказа на переезд в день, то теперь они могут выполнить до четырех.



Эта история вызвала интерес в социальных сетях Китая.

  • "Технологии делают жизнь лучше";
  • "Как здорово, если это можно использовать и в других отраслях, например, в здравоохранении и транспорте", – написали комментаторы.

В Китае технология экзоскелетов распространяется на различные отрасли.В ноябре 2021 года компания, специализирующаяся на робототехнике, реабилитационной медицине и ИИ, использовала технологию экзоскелета, чтобы помочь парализованным людям снова ходить.

Китайские логистические компании, такие как SF Express и YT Express, внедрили экзоскелеты на своих складах: от экзоскелетов для поддержки поясницы при подъеме тяжестей до своеобразных "кресел" для работников.

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